01.02.2020

Ein großes „Helau“ auch in der VHS

Tolles Programm in den Faschingsferien

Die Faschingsferien stehen vor der Tür und damit bei den Kindern in Türkheim erst gar keine Ferien-Langeweile aufkommt, hat die Volkshochschule Türkheim wieder ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt, das an Schulen und Kindergärten verteilt wird.

Ob Quilling von Schmuckstücken, kleine Utensilo häkeln, eine Blumen-Lichterkette filzen oder ein eigenes Murmelspiel töpfern – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Die Kinder haben auch zum ersten Mal die Möglichkeit, aus verschiedenen Ölen und Wasser wohlduftende Cremes, Lotionen und Körperbutter selbst herzustellen.

Wer einmal etwas Neues ausprobieren möchte und Lust hat zu lernen, wie man mit Händen reden kann, ist im Kurs „Hast Du Worte? - Grundlagen der Gebärdensprache“ genau richtig. Wer sich lieber sportlich austoben will, ist bei „Spiele auf dem Eis“ richtig.

Wer auf der Suche nach einer neuen Sportart ist, kann im neuen „Volleyball Crashkurs“ schnuppern. Alle Ninja-Fans aufgepasst: Im „Ninja Run – lass Dich nicht hängen“, müssen sich die Teilnehmer geschickt bewegen. Ob „Chill Deine Base - Yoga für Kinder“, Kegeln, Dart spielen oder auch wieder im Programm „Stopp - das geht zu weit!“, ein Crashkurs in Selbstbehauptung und Selbstverteidigung, in dem die Kinder in nachgestellten Gefahrensituationen lernen, richtig zu reagieren.

Neu im Programm ist die Kinoführung im Filmhaus Huber in Türkheim.

Auch die Volkshochschule bereitet sich auf das Herzogfest vor. Zuerst können die Kinder im Kurs „Trommeln bauen für das Herzogfest“ eine eigene Trommel basteln. Im Kurs „Trommel-Rhythmen lernen für das Herzogfest“ werden dann ein paar Rhythmen gelernt, die im Sommer auf dem Herzogfest aufgeführt werden. (mz)

Online oder telefonisch unter 08245/967188.

www.vhs-tuerkheim.de

Themen folgen