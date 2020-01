vor 21 Min.

Ein harter VIP-Bodyguard und sein weicher Kern

Aus dem Kampfsportler Michael Stahl wurde ein Mann, der über die Liebe und das Verzeihen spricht – nun auch in Mindelheim. Er hatte ein Schlüsselerlebnis.

Von Melanie Lippl

Herr Stahl, Sie unterrichten Selbstverteidigung und sind Motivationstrainer – und nun in Mindelheim zu erleben. In Ihrem früheren Leben waren Sie VIP-Bodyguard. Welche Prominenten haben Sie denn schon beschützt?

Ich war vor allem bei Events oder an Wochenenden im Einsatz. Mein Team und ich haben die Schweizer Garde und die Polizei beim Besuch von Papst Benedikt XVI. in Deutschland unterstützt, ich war mit Falco, Nena, den No Angels, Zucchero, Dieter Bohlen und den Weather Girls unterwegs. 2002 ist mein Lebenstraum in Erfüllung gegangen: ein Treffen mit Muhammad Ali. Insgeheim ging es mir aber immer darum, was mein Vater dazu sagt. Ich habe von anderen erfahren, dass er stolz auf mich ist – aber selbst gesagt hat er es mir nicht. Dabei brauchen wir alle dieses Lob von den Menschen, die uns wichtig sind.

Sie hatten es nicht leicht mit Ihrem Vater. Er war Alkoholiker und hat Sie geschlagen. Hadern Sie mit Ihrer Vergangenheit?

Ich würde das heute alles gar nicht machen, wenn ich als Kind nicht diese Gewalterfahrung gemacht hätte, wenn ich nicht obdachlos gewesen wäre mit 18 oder nicht gemobbt worden wäre in der Schule. Ich habe Kampfsport gemacht, weil mein Leben ein Kampf war. Ich ging zum Sicherheitsdienst, um erst mal für Sicherheit für mein eigenes Leben zu sorgen. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich die ersten 37 Jahre durchs Leben gestolpert bin. Ich konnte nicht über Niederlagen sprechen, nicht über Gefühle sprechen. Ich lebte in einer Scheinwelt.

Wie sind Sie da herausgekommen?

Ich habe vor 13 Jahren das Unfassbare getan. Ich bin zu meinem Vater gegangen und habe ihm gesagt: „Ich liebe dich“ und „Bitte verzeih DU mir“. Ich bat ihn um Verzeihung, dass ich mich für ihn schämte und ihn verändern wollte. Dieser Augenblick hat mein Leben verändert. Mein Vater hat mir erzählt, wie er aufgewachsen ist. Er konnte nicht anders. Er war der beste Papa auf der ganzen Welt, der er sein konnte.

Männer tun sich besonders schwer, über Gefühle zu sprechen, sagt Michael Stahl

Wir Männer haben meist keinen besten Freund. Wir reden übers Wetter, über Fußball, aber nicht über das, was unser Herz bewegt. Heute kann ich offen über Dinge sprechen, bei denen sich die Menschen schwertun. Ich kann über Schuld, Scham und Liebe sprechen, weil es befreiend ist. Wir wünschen uns, dass auf der Welt kein Krieg herrscht, aber können nicht mal unseren Geschwistern sagen, dass wir sie lieb haben. Nach unserer Aussprache hatte ich noch zweieinhalb Jahre mit meinem Vater. Er versöhnte sich mit anderen und hat aufgehört zu trinken. Es ist Wahnsinn, was Liebe mit einem macht, wenn man einen Menschen einfach so annimmt, wie er ist, und ihn wertschätzt! Heute kann ich auch die verstehen, die mich in der Schule gemobbt haben.

Wie haben Sie das geschafft?

Ich habe mir ihre Biografie angeschaut, habe deren Geschichte erfahren. Verstehen bedeutet nicht gutheißen. Dazu kommt: Wenn du nicht weißt, dass du wertvoll bist, strahlst du das aus, setzt keine Grenzen. Leute spüren das. Meine Wunden als Kind waren der alkoholkranke Vater, die alten Klamotten und die hässliche Hütte, in der wir gewohnt haben. Heute stehe ich dazu, damit könnte man mich nicht mehr mobben.

Was ist für Sie Mobbing?

Ich glaube, dass wir diesen Begriff zu oft benutzen. Wenn fünf Kinder mal einem anderen die Mütze nehmen und sich zuwerfen, ist das noch nicht gleich Mobbing. Mobbing ist es, wenn Menschen in ihrer Würde zerstört werden. Nicht der Montag ist für sie am schlimmsten, sondern der Sonntagnachmittag, weil man Angst hat. Kinder bekommen Bauchweh und Kopfweh, wenn sie an den nächsten Schultag denken.

Michael Stahl erkennt in Schulklassen die Mobbing-Opfer und Täter

Sie gehen auch in Schulklassen. Wie erkennen Sie dort Täter und Opfer?

Es gibt viele schlauere Menschen als mich, aber weil ich es selbst durchgemacht habe, spüre ich oft in kürzester Zeit, wer das Opfer ist und wer die Täter. Dann frage ich zum Beispiel: Wer hat schon mal jemand beschützt? Fast alle heben die Hände und ich erkläre: Wenn wir jemand nicht beschützen, dann verletzen wir ihn. Ich will Herz und Verstand ansprechen und erzähle den Kindern, was man mir angetan hat und wie ich mich dabei gefühlt habe. Ich gebe ja nur einen Impuls, um die Menschen sensibel füreinander zu machen.

Sie sind auch in Gemeinden, Firmen und Gefängnissen unterwegs. Wo kommt es am häufigsten zu Mobbing?

Das ist unterschiedlich. Mobbing entsteht, wo Menschen zusammenkommen und wo Unzufriedenheit herrscht. Ich komme in Firmen, da bilden zum Beispiel ein paar Frauen ein Grüppchen und beschließen: Mit der einen Kollegin reden wir nicht mehr. Das ist oft schlimmer als offensichtliche Gewalt.

Warum machen Menschen das?

Verletzte Menschen verletzen Menschen. Zufriedene Menschen, die eine gesunde Selbstliebe haben, gehen wertschätzend mit anderen um. Nach einem schrecklichen Unfall meiner Frau haben uns viele geholfen, die wir nicht kannten. Später haben wir 300 Rosen an die Leute verschenkt. Wer dabei am meisten beschenkt wurde, waren wir. Der Umkehrschluss ist auch: Wenn wir verletzen oder zerstören, verletzen wir am meisten uns selbst. Gewalt ist nichts anderes als ein Schrei nach Liebe. Stärke ist, zu seinen Schwächen zu stehen. Aber wenn ein Junge kein Vorbild mehr hat, wenn er nicht weiß, wohin mit Schuld, Scham und Niederlagen, dann verletzt er einen anderen. Gewalt ist oft Sehnsucht.

Sehnsucht wonach?

Das zu tun, was man möchte. Die offensten Gespräche hatte ich im Gefängnis, mit Drogensüchtigen und mit Sterbenden. Sie bereuen oft die Dinge, die sie nie getan haben, wie die Liebe auszusprechen und einfache Dinge zu machen: Einer wäre gern noch zelten gegangen, hätte gern mehr Zeit mit der Familie gehabt oder wie ein kleiner Junge mit dem Ball gegen das Garagentor geschossen. Jugendliche erzählen mir, was sie alles konsumieren. Wenn ich sie nach ihrer Sehnsucht frage, antworten Jungs oft: Baumhäuser bauen oder Drachen steigen lassen. Warum aber spielen sie Spiele, wo sie schießen? Vielleicht ist Krieg in ihrem Leben. Ich glaube, dass da drin eine Sehnsucht steckt, und aus Erfahrung weiß ich, dass unerfüllte Sehnsucht krank machen kann.

Der Vortrag von Michael Stahl findet am Donnerstag, 30. Januar, ab 19 Uhr im Mindelheimer Forum statt. Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten. Veranstalter ist die Oase Mindelheim.

Themen folgen