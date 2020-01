11:08 Uhr

Einbrecher stehlen Schmuck und Geld

Fenster eines Einfamilienhauses in Bad Wörishofen aufgehebelt. Die Tat ereignete sich offenbar tagsüber.

In ein Einfamilienhaus an der Bachstraße in Bad Wörishofen wurde eingebrochen. Die Bewohnerin entdeckte die Tat, nachdem sie am Mittwochabend in das Haus zurückkehrte. Der oder die Täter hatten nach Darstellung der Polizei während des Tages ein Fenster aufgehebelt und sich so Zugang zum Haus verschafft. Gestohlen wurde Schmuck mit einem Wert im mittleren vierstelligen Euro-Bereich und Bargeld in einer nicht genannten Höhe.

Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Die Polizei bittet nun um Mithilfe der Bevölkerung. Zeugen, welche am Mittwoch verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Bachstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08247/9680-0 bei der Polizei in Bad Wörishofen zu melden. (m.he, mz)

