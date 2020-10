vor 59 Min.

Einbrecher stiehlt in Bad Wörishofen Tresor aus Schlafzimmer

Ein Einbrecher konnte in Bad Wörishofen ein gekipptes Fenster öffnen und in eine Wohnung eindringen.

Der Unbekannte drang in Bad Wörishofen in eine Wohnung ein. Dann allerdings war plötzlich Endstation.

In Bad Wörishofen wurde eingebrochen. Ein Unbekannter drang am Montagabend in eine Erdgeschosswohnung an der Viktoriastraße ein. Allerdings ging es plötzlich nicht mehr weiter.

Die Polizei geht davon aus, dass sich der Einbruch zwischen 1820 und 21.30 Uhr ereignete. Der Einbrecher gelangte ins Schlafzimmer der Wohnung. Weil die folgende Zimmertür zugesperrt war, konnte er die weiteren Räume nicht erreichen.

In dem Tresor in Bad Wörishofen lagerte Schmuck

Im Schlafzimmer wurde der Einbrecher aber fündig. Er stahl Bargeld und einen Möbeltresor, in welchem Schmuck aufbewahrt wurde. Wie hoch der Beuteschaden ist, werde derzeit noch ermittelt, teilte die Polizei mit. Klar scheint, wie der Unbekannte in die Wohnung gelangte: über ein gekipptes Fenster.

Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08331/100-0. (mz)

