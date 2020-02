vor 23 Min.

Eindrucksvolle Bilanz im Zeichen der Humanität

Die BRK-Bereitschaft in Bad Wörishofen blickt auf ein arbeitsreiches Jahr zurück. Nicht nur die Feierlichkeiten zum 125-jährigen Bestehen waren für die ehrenamtlichen Retter Grund, auch etwas stolz zu sein

Einen stolzen Grund zum Feiern hatte die Bereitschaft des Roten Kreuzes im vergangenen Jahr: Das 125-jährige Gründungsjubiläum wurde im Mai würdig begangen. Doch trotz aller Feierlaune – die Arbeit ging bei den rührigen Rot-Kreuz-Rettern beileibe nicht aus. Im Gegenteil: Mehr als 11.000 freiwillige Stunden leisteten die Ehrenamtlichen im vergangenen Kalenderjahr, listete Bereitschaftsleiter Markus Böhm bei der Jahreshauptversammlung auf.

Die meiste Zeit wurde in die Pflege des Hauses, der Ausrüstung, der Fahrzeugpflege und für Sitzungen aufgebracht. Nur knapp dahinter lag dann aber schon der Rettungsdienst mit 2891 Stunden vor dem Sanitäts-/Kurhausdienst (1680) und der Aus- und Fortbildung (1508) Wie wichtig die Ausbildung von Rettungsnachwuchs ist, zeigen auch die 1364 ehrenamtlichen Stunden, die alleine von der Bereitschaftsjugend eingebracht wurden.

Um bei Veranstaltungen für Sicherheit zu sorgen, waren die BRK-Retter in der Region unterwegs: Vom Faschingstreiben in Ronsberg bis zum Mixed-Turnier in Ottobeuren, vom Ikarus-Festival in Memmingerberg bis zum Stadtfest in Bad Wörishofen – kaum eine öffentliche Veranstaltung, bei der die BRK-Bereitschaft nicht Präsenz zeigte. Allein bei „Skyline Park bei Nacht“ mussten die Retter 58 Personen versorgen und waren mit 17 Einsatzkräften vor Ort.

Damit die Menschen in der Region sich auch felsenfest auf eine optimale medizinische Versorgung verlassen konnten, absolvierten die Freiwilligen acht Lehrgänge mit einer Gesamtdauer von 550 Stunden. Vom Grundlehrgang „Betreuungsdienst“ bis hin zum „Traumatraining“ wurde den Helferinnen und Helfern alles abverlangt. Jede Menge Fachwissen wurde auch an den 18 Dienstabenden vermittelt, die alleine mit 858 Ausbildungsstunden zu Buche schlugen.

Der Festakt im Guggerhaus zum 125-jährigen Jubiläum der BRK-Bereitschaft Bad Wörishofen war ein gesellschaftliches Highlight und gipfelte in der Überreichung der Henri-Dunant-Plakette durch die Vizepräsidentin des bayerischen Roten Kreuzes, Brigitte Meyer. Beim „Tag der offenen Tür“ und BRK-Familienfest konnten die Retter dann einer breiten Öffentlichkeit ihr ganzes Können und ihre moderne Ausrüstung präsentieren.

Natürlich wird bei der BRK Bereitschaft auch gefeiert – nicht zuletzt, wenn Aktive sich trauen und das Ja-Wort geben: Dann stehen die Kollegen des Rettungsdienstes immer besonders gerne Spalier.

Einen interessanten Blick in die Geschichte und Leistungsfähigkeit des Roten Kreuzes erlaubte das BRK beim Oldtimertag in Bad Wörishofen, wo den staunenden Besuchern eindrucksvoll der Unterschied zwischen den „historischen“ Rettungsfahrzeugen vor 40 Jahren und modernen Einsatzfahrzeugen demonstriert wurde. Für die Kleinsten war natürlich das Kinderschminken die größte Attraktion.

Fünf Lkw der BRK-Bereitschaft machten sich Anfang November 2019 auf den weiten Weg nach Bosnien, um dort dringend benötigte Hilfsgüter direkt an die Betroffenen zu bringen. 35 Tonnen Hilfsgüter transportierten die Helfer und legten dafür knapp 2300 Kilometer zurück.

Bei der gemeinsamen Weihnachtsfeier stand nicht nur der Blick auf ein arbeitsreiches Jahr mit vielen Höhepunkten im Mittelpunkt – die Bereitschaftsjugend zeigte mit ihrem „etwas anderen Krippenspiel“, dass auch die gute Laune beim BRK nicht zu kurz kommt. Ein ganz besonders „anschauliches“ Erlebnis für die Bereitschaftsjugend war der Besuch der Ausstellung „Körperwelten“ in Ulm.

Bei der 24-Stunden-Übung der Jugendfeuerwehr Bad Wörishofen waren dann auch die Nachwuchskräfte des BRK im Einsatz und zeigten, dass sie das erlernte Wissen auch in der Praxis einzusetzen verstehen. (mz)

Themen folgen