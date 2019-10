10.10.2019

Eine Woche im Zeichen der Wissenschaft

Förderkreis lädt zu den Türkheimer Wissenschaftstagen

Der Förderkreis hat wieder ein abwechslungsreiches Programm für die Türkheimer Wissenschaftstage von Freitag, 11. Oktober, bis Sonntag, 20. Oktober, zusammengestellt. Vorsitzender Manfred Schweigert und sein Team wollen so Interesse und Neugier für die Abläufe im Universum wecken.

Geboten wird unter anderem das Thema „Vom Sternenstaub zum Urzeitkrebs - wie das Leben entstand“, das den roten Faden der Wissenschaftstage von 2017 aufgreift. In diesem Jahr steht also die Entstehung des Lebens im Focus. Neun öffentliche wie auch fünf schulinterne Veranstaltungen zeigen, dass eine Investition in Wissen noch immer beste Zinsen bringt.

Der Startschuss für die zweiten Wissenschaftstage fällt am Freitag, 11. Oktober, um 18 Uhr im Filmhaus Huber. In einem Dokumentarfilm mit dem Titel „Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten“ geht es am Samstag, 12. Oktober, um 14 Uhr um eine aufregende Schnitzeljagd um die Erde. Eine Filmreise um die Welt konfrontiert am Sonntag, 20. Oktober, um 10.30 Uhr mit der Kraft der Natur. Im Filmhaus Huber flimmert der Streifen „So haben sie die Welt noch nie erlebt“ über die Leinwand.

Auf die Suche nach dem Leben, macht sich bei einem Vortrag am Montag, 14. Oktober, um 19 Uhr im 7-Schwabensaal der Ludwig-Aurbacher-Mittelschule Lars Hoppe, Vorstandsmitglied der Allgäuer Volkssternwarte in Ottobeuren. Der Referent geht unter anderem der Frage nach: „Sind wir allein im Weltall und gibt es noch irgendwo Leben auf einem Planeten außerhalb des Sonnensystems?“

Woher kommen wir? Wie entstanden Erde und Mond? Warum hat sich auf unserem Planeten Leben entwickelt? Solch zentrale Fragen unserer Existenz beantwortet am Donnerstag, 17. Oktober, um 19 Uhr in der Aula des Joseph-Bernhart-Gymnasiums Harald Steinmüller, Chef der Volkssternwarte Ottobeuren. Die Entwicklung von toter Materie zu lebenden Organismen erklärt der Mathematiker und Grundlagenforscher Josef M. Gaßner am Samstag, 19. Oktober, um 17 Uhr in der Aula des Gymnasiums.

Am Samstag, 13. Oktober, lädt der Förderkreis Türkheim zu einem ganztägigen Busausflug ins Urzeitmuseum Taufkirchen und zu einem Abstecher ins Münchner Museum „Mensch und Natur“ ein. Abfahrt ist um 7.45 Uhr am Parkplatz der Mittelschule in der Oberjägerstraße 7. Anmeldungen sind bis 30. September 2019 erwünscht.

Damit nicht genug der Veranstaltungen und Exkursionen. So nimmt Leo Rasch Leute, die sich für urzeitliche Wesen, Pflanzen und Steine interessieren, mit auf eine Wanderung entlang der Wertach. Treffpunkt ist am 15. Oktober um 15 Uhr an der Türkheimer Wertachbrücke. Eine halbtägige Exkursion mit Dominic Hildebrandt (Student der Geowissenschaften) führt am Donnerstag, 17. Oktober, um 14 Uhr zu den Feg-Sandflächen, der „Alm“ von Amberg. Mit einem Mitmachtag erreichen die Wissenschaftstage am Samstag, 19. Oktober, in der Sporthalle des Gymnasiums schließlich ihren Höhepunkt. Von 11 bis 15 Uhr wird „Wissenschaft zum Anfassen geboten“. Um 17 Uhr beantwortet Josef M. Gaßner die Frage „Was hat das Universum mit mir zu tun“. (iss)

