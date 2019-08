00:32 Uhr

Energiewende in der Therme

Zwei moderne Blockheizkraftwerke erzeugen Strom

Die Therme in Bad Wörishofen zählt mit mehr als 10,4 Millionen Besuchern zu einer der erfolgreichsten in Deutschland und feierte im Frühjahr ihr 15-jähriges Jubiläum. Nun übernimmt die Therme auch in puncto Energiewende eine Vorbildfunktion: Zwei Blockheizkraftwerke (BHKW) auf dem neuesten Technologiestandard wurden installiert. „Mit unseren Blockheizkraftwerken investieren wir sinnvoll in die Zukunft. Mit dieser Technologie setzen wir auf Eigenstromerzeugung“, so Jörg Wund, Geschäftsführer der Therme in Bad Wörishofen.

Über ein Blockheizkraftwerk kann elektrische Energie und Wärme erzeugt werden. Dies erfolgt direkt dort, wo auch Wärme benötigt wird. Außerdem kann über ein Blockheizkraftwerk die Nutzwärme in ein Nahwärmenetz eingespeist werden. Im Vergleich zu einer herkömmlichen Heizung ist der Gesamtnutzungsgrad eines Blockheizkraftwerks deutlich höher. Wenn die Abwärme, wie bei der Therme in Bad Wörishofen, vollständig und ortsnah genutzt wird, beträgt der Gesamtwirkungsgrad der Primärenergie 90 Prozent. „Ein sehr gutes Ergebnis für uns. Somit nutzen wir unser ‚Südseeklima’ gleichzeitig für die Energiewende im Unterallgäu und leisten zudem auch für unseren Kurort einen wichtigen Beitrag zur CO²- und Stickoxideinsparung,“ freut sich Wund.

Die beiden Blockheizkraftwerke wurden mit Hilfe eines 220-Tonnen-Krans in der Technikzentrale auf dem Dach der Therme aufgestellt. Beide BHKW-Anlagen erzeugen Wärme wie auch Strom. Somit kommen zwei erdgasbetriebene, effiziente und schadstoffreduzierte BHKW-Anlagen zum Einsatz. An schalldämmende Maßnahmen wurde ebenfalls gedacht.

Die Umsetzung und Betriebsführung erfolgt durch das Unternehmen ESB Wärme, ein Tochterunternehmen des regionalen Energieversorgers Energie Südbayern, von dem die Therme Bad Wörishofen auch direkt ihr Erdgas bezieht. (mz)

