Es ist angerichtet: Bad Wörishofer Chefköchin im TV

Plus Antonina Biebrich aus Bad Wörishofen hat eine erstaunliche Karriere hingelegt. Nun kocht sie nicht nur für Gäste des Luxushotels Sonnenhof, sondern auch für Fernsehpublikum.

Von Maria Schmid

Sie ist mit Leib und Seele Köchin – und mittlerweile darf das ganze Land dabei zusehen, wenn es denn will. Antonina Biebrich vom Luxushotel Steigenberger „Der Sonnenhof“ in Bad Wörishofen kocht zwischenzeitlich nicht nur für die Hotelgäste, sondern auch fürs Fernsehpublikum der ARD. Am heutigen Donnerstag ist es wieder Mal soweit.

2006 entschloss sich Biebrich dazu, im Sonnenhof in Bad Wörishofen eine Ausbildung zur Köchin zu machen. Das hat sie nicht bereut. Sie hat ihren Weg gefunden. Und nun ist sie seit 2018 Chefköchin im Restaurant „Calla“, eines von drei Restaurants in dem Fünfsternehotel. Damit hat sie bis heute einen äußerst erfolgreichen Weg zurückgelegt. Das sei allerdings nicht immer leicht gewesen, wie sie am Mittwoch im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet.

Vor allem auch dadurch, sich in der Domäne der männlichen Kollegen durchsetzen zu müssen, um Anerkennung und Respekt zu erhalten. Sie hat es geschafft. Wie sehr sie ihre Arbeit liebt, das ist ihr anzusehen. Die zierliche Frau strahlt über das ganze Gesicht. Die Augen leuchten, wenn sie erzählt, was sie in den vergangenen Jahren alles erlebt hat, denn da waren ja nicht nur die Arbeit, sondern auch sehr viele menschliche Erlebnisse, die sie geprägt haben. Vor allem die Zeit in der Dominikanischen Republik sei eine Zeit gewesen, die sie auf keinen Fall missen möchte. Denn dort habe sie erlebt, dass es nicht wichtig sei, wie viele Smartphones man habe, welche Sendungen man im Fernsehen gesehen habe. Es sei ganz besonders die herzliche und offene Art der Menschen gewesen, die sie beeindruckt habe.

Antonina Biebrich scheut auch vor exotischen Arbeitsplätzen nicht zurück

Als sie 2013 den Sprung in die Dominikanische Republik gewagt hatte, konnte sie kein Wort Spanisch sprechen. Doch um sich verständigen zu können, musste sie es lernen. Und das sei dann so gut gelaufen, dass sie sich dort sehr heimisch fühlte. Sogar ihre große Leidenschaft kam zum positiven Einsatz. Dabei kann sie sich so richtig entspannen. Es ist die Patisserie. Auch heute könne es passieren, dass sie nachts mal eben eine Hochzeitstorte für liebe Freunde kreiert.

Diese Leidenschaft habe damals dazu geführt, dass eine Konditorei entstand. Selbstgebackene Torten, handgemachte Croissants, Sauerteigbrot mit kräftiger Kruste, Macarons – die Menschen, vor allem Franzosen und Engländer die in dem Karibikparadies leben, seien begeistert gewesen. Und so lief das wunderbar. Die Dominikanische Republik wurde zur zweiten Heimat, so dass Antonina Biebrich erst im vergangenen Jahr ihre dortige Wohnung aufgab. Von Bad Wörishofen aus, ging es aber inzwischen auch schon wieder weiter. Die 30-jährige ist der Liebe wegen von der Gartenstadt nach Aschaffenburg umgezogen. Weil Chefköchin nicht im Homeoffice geht, pendelt sie jetzt eben. Biebrich lacht und meint: „Das sind doch nur 2,5 Stunden Fahrt“. Es ein Lachen, das ansteckt. Natürlich gebe es auch Situationen, in das nicht der Fall sein könne, aber das gehöre nun mal zum Arbeitsleben dazu. Die Leidenschaft fürs Kochen aber lebt sie bis ins Detail aus. Ein Auszubildender wollte es einmal genau wissen: „Warum probieren Sie jedes Essen, das Sie kochen?“ Sie würde doch wissen wie es schmeckt. Biebrich aber reicht das nicht: „Ich möchte genau wissen, ob es so schmeckt, wie ich es dem Gast servieren möchte. Er soll doch ganz zufrieden sein.“

Über die Schweiz ging es zurück nach Bad Wörishofen, weil Jörg Richter ein interessantes Angebot machte

Nach der Ausbildung im Sonnenhof verfeinerte Antonina Biebrich ihr Können in renommierten Schweizer Grandhotels wie dem Dolder Grand Hotel in Zürich und dem Palace in Luzern (Victoria Jungfrau Collection). Das sei eine Welt, die sehr strukturiert sei. So habe das Dolder Grand Hotel 500 Angestellte gehabt, doch es sei unmöglich gewesen, sie alle kennen zu lernen. Antonina Biebrich mag es lieber familiär.

Es war schließlich die Familie, die Eltern und die Schwester, die sie nach Deutschland, ins Steigenberger Hotel der Sonnenhof, zurückführte. Ihr Ausbilder von 2006, Küchendirektor Jörg Richter, habe ihr das „Calla“ mit dem besonderen Konzept so schmackhaft gemacht, dass sie sich entschloss, wieder nach Bad Wörishofen zu kommen. Und noch etwas ist ihr ganz wichtig. So sehr sie die bekannten Köche Johann Lafer und Alfons Schuhbeck und viele andere schätze, sie möchte ihren eigenen Weg gehen und ihre eigene Kreativität in ihrem Handwerk beweisen. So freut sie sich auf den heutigen Donnerstag, 29. Oktober, denn da ist sie zum dritten Mal in der Zeit von 12.15 Uhr bis 13 Uhr im „ARD Buffet“ zu erleben. Der nächste Termin am 30. November steht schon fest.

Übrigens: Die 5000 Euro, die Biebrich als angebliche „Friseurin Ina“ bei der TV-Kochshow „Das perfekte Dinner“ gewann, hat sie persönlich in die Dominikanische Republik gebracht. Damit unterstützte sie das Hilfsprojekt „Dominino“. Und nun gibt es dort durch ihre Hilfe ein Strom-Aggregat und alles zum Skateboardfahren.

Dieser Fernsehauftritt, bei dem Antonina Biebrich nicht verraten durfte, dass sie Profi-Koch ist, hat sich also gleich für viele Menschen gelohnt.

