Nach schwerem Unfall bei Ettringen: Fahrer verurteilt

Plus Bei einem Verkehrsunfall bei Ettringen wurden drei Menschen verletzt. Vor Gericht entschuldigt sich der Unfallfahrer für seinen Fehler.

An einem Samstagnachmittag im vergangenen Oktober kam es auf der Kreisstraße von Ettringen in Richtung Siebnach zu einem folgenschweren Unfall. Drei Menschen wurden damals verletzt. Nun kam der Fall vor Gericht. Ein damals 24-Jähriger wurde verurteilt.