Ettringen

10:00 Uhr

„Zweckbau“ löst im Ettringer Rat keine Begeisterung aus

Plus Die Geno-Bank will ein Mehrfamilienhaus mit neun Wohnungen bauen. Die Planung gefällt den Ettringer Räten nicht. Warum das Projekt dennoch genehmigt wurde.

Von Reinhard Stegen

Auf dem flachen Land sind zwar die Immobilieneigentümer in der Überzahl, aber es besteht offensichtlich durchaus auch Nachfrage nach Mietwohnraum. Das hat auch die Geno-Bank erkannt und will dem Bedarf in Ettringen mit dem Konzept von „Immobilien in Eigenbesitz“ begegnen. Die Geno-Bank tritt hier selbst als Hauseigentümer auf, mit Mietwohnungen zu „marktgerechten Preisen“. Baubeginn soll im Herbst sein.

