13:47 Uhr

Explosion Oberbeuren: Spurensuche in den Trümmern

Das Vereinsheim in Oberbeuren – nach der verheerenden Explosion nur noch ein Trümmerhaufen.

Plus Warum explodierte das Vereinsheim des TSV Oberbeuren? Dieser Frage gehen Experten der Kripo und des Landeskriminalamtes nach.

Auch Tage nach der Explosion des Vereinsheims des TSV Oberbeuren gibt es keine gesicherten Erkenntnisse zur Ursache des Unglücks. „Die Ermittlungen dauern an“, heißt es übereinstimmend von Polizei und Staatsanwaltschaft. Im Einsatz sind dabei mittlerweile auch Spezialisten des Landeskriminalamtes.

Das Areal in dem Kaufbeurer Stadtteil, auf dem das in der Nacht zum Samstag zerstörte Gebäude stand, wurde inzwischen mit einem Bauzaun gesichert, damit niemand die Arbeit der Spezialisten der Kriminalpolizei stört. Experten des Landeskriminalamtes sind in die Ermittlungen eingebunden.

Die Gasversorgung des Vereinsheimes des TSV Oberbeuren steht ihm Fokus

Auch wenn sich die Polizei nicht zu Spekulationen äußern will, scheint ein Zusammenhang der Explosion mit der Gasversorgung des TSVO-Heimes wahrscheinlich. Die Heizung des Gebäudes wurde mittels eines unterirdischen Flüssiggastanks betrieben. Die Kemptener Staatsanwaltschaft stellt sich auf ein langwieriges Verfahren ein: „Das kann Monate dauern“, sagt Oberstaatsanwalt Sebastian Murer. (maf)

Lesen Sie auch:

Themen folgen