vor 51 Min.

Farbschlamm gelangt auch in Fischteich

Nachdem in Kirchdorf 6000 Liter verunreinigter Flüssigkeit in den Haldenbach gerieten, laufen die Ermittlungen. Dem Verursacher droht ein Strafverfahren. 500 Meter des Baches färbten sich weiß

Von Markus Heinrich

Nach dem Austritt von etwa 6000 Litern einer verunreinigten Flüssigkeit am Dienstag in den Haldenbach von Kirchdorf laufen die Ermittlungen. Es habe sich um sogenannten Farbschlamm gehandelt, teilte die Polizei am Mittwochmittag mit. Dieser Farbschlamm wurde am Dienstagvormittag durch eine Entsorgungsfirma aus einem Firmengebäude abgepumpt. „Durch einen technischen Defekt oder Bedienungsfehler“, so die Polizei, lief der Schlamm statt in den Tank des Lastwagens in den angrenzenden Haldenbach. Dieser wurde auf einer Länge von etwa 500 Meter durch den Farbschlamm weiß eingefärbt und verunreinigt.

Nun steht fest, dass auch ein angrenzender Fischteich verschmutzt wurde. Feuerwehren und Umweltamt gelang es, das Ausmaß der Folgen einzudämmen. Der Farbschlamm wurde auf dem Bach aufgehalten und abgepumpt. Die Flüssigkeit wurde in die nahe gelegene Kläranlage gepumpt, teilt die Polizei mit. Ob größere Umweltschäden am Bach und Fischteich zu erwarten sind, müsse noch durch die zuständigen Umweltbehörden ermittelt werden. Das Wasserwirtschaftsamt konnte dazu noch keine Aussage treffen. Derweil laufen die Ermittlungen der Polizei. Falls diese einen Bedienungsfehler der Pumpanlage durch den verantwortlichen Fahrer der Entsorgungsfirma ergeben sollten, erwarte diesen ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Gewässerverunreinigung, hieß es am Mittwoch.

Die Polizei war am Dienstag gegen 11.15 Uhr über den Austritt des Farmschlamms informiert worden. Ein größerer Einsatz der Feuerwehr war die Folge. Karl Schindele, der Leiter des Wasserwirtschaftsamtes in Kempten, sagte unserer Redaktion, der Farbschlamm werde in die Wassergefährdungsklasse 1 eingestuft, das bedeutet schwach wassergefährdend. Es handele sich um Reinigungswasser mit Lackresten.

Wie sich die Verschmutzung auf den Haldenbach auswirkt, sei noch unklar, sagte Schindele. Man habe aber sofort den Zufluss eines nahe gelegenen Fischteiches abgeriegelt, um die Schäden so gering wie möglich zu halten.

