Feriengeschichten: Sommerfrische nicht nur für Rinder

Plus Für unseren Autor gab es in der Kindheit keine Urlaubsfahrten in andere Länder. Das war aber nie ein Problem. Daheim war ohnehin immer was los

Von Johann Stoll

Den Deutschen wird gerne nachgesagt, sie seien die Reiseweltmeister schlechthin. Lange Zeit war das wohl auch so. Ferien und Urlaubsreise ins Ausland waren ein- und dasselbe. Dann kam Corona, und die Ferienreise ins Ausland fällt heuer aus. Das kann aber auch seine guten Seiten haben. In unserer Serie erzählen Redaktionsmitglieder, wie spannend es in ihrer Kindheit in den Ferien daheim zuging.

Keine große Reiselust in den 60er Jahren

In meiner Kindheit in den 60er Jahren fragte keiner am Ende des Schuljahrs: „Und, wohin geht die Reise?“ Eine Antwort hätte es eh keine gegeben, weil niemand verreiste. Ich kann mich jedenfalls bewusst an keinen Fall erinnern. Urlaub war ein Fremdwort. Unsere Familie fuhr schon gar nicht in der Weltgeschichte herum. Mal einen Ausflug zu Verwandten, mal eine Tagestour in die Berge – das war’s im Wesentlichen.

Der Grund ist einfach: Meine Eltern hatten einen Bauernhof in Eppishausen. Morgens und abends stand Stallarbeit auf dem Programm. Die Milchkühe wollten tagein, tagaus gefüttert, ausgemistet und gemolken sein. Dass auch wir Kinder in den Ferien mit anpacken mussten, war selbstverständlich. Das war vor allem in der Früh kein Honigschlecken. Wer steht schon als Zehnjähriger gerne mit der Sonne auf?

Auf einem Bauernhof aufwachsen - was gibt es schöneres?

Weil wir drei Kinder waren, durfte immer eines auch ausschlafen, wofür ich meinen Eltern noch heute dankbar bin. Aber wenn man mal aus den Federn draußen war, gab es für uns Kinder nichts Schöneres als auf einem Bauernhof aufwachsen zu können. Was gab es da nicht alles zu entdecken!

In der Garage lagen Nägel und Schrauben in allen Größen herum, und die haben wir – die Geschwister und Nachbarkinder – konsequent und mit immensem Eifer verbaut. Mitten auf die Hoffläche, die nicht asphaltiert war, entstand eine Großbaustelle für ein Fort, wie wir es aus Westernfilmen kannten. Da war kein Aufwand zu viel. Große Pflöcke wurden im Boden verankert. In Bretter und Pfosten wurden kiloweise Nägel versenkt. Es sollte ja ein Bau für die Ewigkeit werden.

Mit dem Traktor um Wehranlage gecruist

Ein paar Wochen lang ließ uns unser Vater die Freude und er kurvte mit dem Traktor um die hölzerne Wehranlage. Dann, nachdem auch bei uns die Indianer-Leidenschaft etwas abgekühlt war, verschwand der Bau wieder. Dass der Traktor Mühe hatte, das Fort wegzuschieben, sei nur am Rande erwähnt.

An heißen Sommertagen sind wir Kinder mit dem Fahrrad rüber nach Kirchheim geradelt. Der Holl-Weiher ist ja noch heute beliebt bei Kindern und Jugendlichen. Auf dem Heimweg, ausgehungert wie junge Wölfe, durften wir uns Semmeln und Wienerle bei Bernhard Schmid kaufen. Der gute Mann war mit seinem kleinen Supermarkt unser Rettungsanker. Der Markt hatte immer auf, auch sonntags ein paar Stunden. Und öfter sind wir auch bei der Käserei vorbeigeradelt und haben uns Buttermilch geholt. Ja, Buttermilch.

Schwere Kindheit? Mitnichten

Jetzt werden manche sagen: Ach, was hat der Bub doch für eine schwere Kindheit erlebt. War ja nichts los auf dem Dorf. Und dann musste er auch noch Buttermilch trinken. Der Arme. Tja.

Aber vielleicht überzeugt die letzten Skeptiker folgendes Erlebnis, dass es doch eine glückliche Kindheit war. Es war Frühsommer, vermutlich Pfingsten. Ich war noch ein kleiner Steppke, da rief das große Abenteuer. Kaum war die Sonne aufgegangen, rollte ein Viehtransporter auf unseren Hof. Aufgeladen wurden vielleicht zehn Jungtiere. Ich durfte vorne im Führerhaus Platz nehmen und losging die Reise in Richtung Allgäu. Nach einer Fahrt, die mir wie eine Ewigkeit vorkam, erreichten wir bei Immenstadt unser Ziel.

Großartiges Erlebnis auf dem Viehtransporter

Alle Tiere wurden ausgeladen, ich vorneweg zu Fuß, und gemeinsam marschierten wir mit großem Hoho auf eine Alpe. Die Jungrinder hatten Urlaub. Sie durften in die Sommerfrische. Eigentlich war ich hundemüde, aber dieser Tag hätte für mich eine Woche dauern können, so großartig war dieses Erlebnis, ohne dass ich müde vom Viehtransporter gefallen wäre.

Da kann eine Urlaubsfahrt nach Jesolo doch überhaupt nicht mithalten. Und wenn am Ende der Ferien dann doch mal ein Klassenkamerad von Adria und Mittelmeer geschwärmt hat, konnte er sich eines mitleidigen Blickes sicher sein. Aber wahrscheinlich hat eh keiner gefragt.

