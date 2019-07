13:24 Uhr

Feuerwehreinsatz nach Brand im Kammlacher Gewerbepark

Die Feuerwehren im Unterallgäu kommen nicht zu Ruhe: In der Nacht auf Mittwoch hat es im Gewerbepark in Kammlach gebrannt - diesmal mit glimpflichem Ende.

Kurz vor Mitternacht ist es in der Nacht auf Mittwoch zu einem Brand im Gewerbepark Unterallgäu in Kammlach gekommen. In einer Maschine in einem Industriebetrieb hatten sich Teile des Materials entzündet. Aufgrund der firmeneigenen Brandschutzvorrichtungen konnte ein Übergreifen der Flammen auf umstehende Geräte und Lagerhallen verhindert werden, heißt es im Polizeibericht.

Die Feuerwehren aus Kammlach, Sontheim, Oberauerbach, Stetten und Mindelheim rückten mit 40 Einsatzkräften aus. Gemeinsam konnten sie das noch glimmende Material rasch ablöschen und die Halle konnte gelüftet werden. Verletzt wurde niemand, der Schichtleiter stufte den Sachschaden als gering ein.

