Firma Kleiner aus Mindelheim will neue Jobs schaffen

Auf der Jubilarehrung kündigt die Geschäftsleitung der Mindelheimer Traditionsfirma Konrad Kleiner GmbH einen Wachstumskurs an.

Von Johann Stoll

Die Mindelheimer Traditionsfirma Konrad Kleiner GmbH hat eines der erfolgreichsten Jahre ihrer Firmengeschichte hinter sich. Den Rekordumsatz des Jahres 2018 verpasste das Unternehmen mit rund 155 Millionen Euro allerdings um rund vier Prozent. Geschuldet war dies, wie Geschäftsführer Olav Mages bei der Jubilarehrung der Firma Kleiner im Mindelheimer Forum betonte, den gesunkenen Umsätzen in einigen Warengruppen, insbesondere im Stahlbereich.

Das Ergebnis allerdings sei stabil geblieben, sagte Mages weiter. Damit sei die Grundlage für Investitionen im nächsten Jahr gegeben. Die 520 Beschäftigten durften sich freuen: Das Weihnachtsgeld bei Kleiner liegt auch heuer deutlich spürbar über den tariflichen Regelungen.

Firma Konrad Kleiner aus Mindelheim will ihren Personalstand ausbauen

Im neuen Jahr will die Firma ihren Personalbestand sogar noch ausbauen. Dabei setzt sie laut Mages weiterhin sehr stark auf die eigene Ausbildung. Vor allem in die Auszubildenden soll investiert werden.

Die Mitarbeiter sind der Firmenleitung um Gesellschafterin Brigitte Kleiner das Wichtigste. Nicht zuletzt auch, um den guten Zusammenhalt weiter zu vertiefen, organisierte Kleiner nun schon zum sechsten Mal in Folge ein großes Fest für die Jubilare im Forum. Zuvor war über viele Jahre hinweg in der hauseigenen Kantine die Weihnachtszeit eingeläutet worden. Das Unternehmen ist derzeit dabei, sich in der Region noch besser aufzustellen. Zum „Projekt Kleiner 2022“ zählt die Anschaffung eines neuen EDV-Systems. Mit Werner Steffan ist seit August ein weiterer Geschäftsführer an Bord. Von ihm verspricht sich das Unternehmen neue Impulse im Vertrieb. Eine neue Finanzleitung soll bald präsentiert werden, kündigte Mages weiter an.

Mindelheimer Firma Kleiner: Soziales Engagement und mehr Jobs

Die Gespräche seien derzeit in einer erfolgversprechenden Phase. Werner Steffan sagte, er sei gut in die Kleiner-Familie aufgenommen worden und fühle sich hier schon richtig zuhause. „Kleiner lebt! Es ist toll, hier zu arbeiten“, rief er den Mitarbeitern zu. Es gehe darum, Gutes zu bewahren und Neues anzupacken. Er will dazu beitragen, „den großen Konzernen die Zähne zu zeigen“. Um dieses Ziel zu erreichen, müssten alle die Ärmel kräftig hochkrempeln. Steffan zählt dabei auf „die tolle Mannschaft“, die er kennen- und schätzengelernt hat. In den vergangenen Wochen war er viel bei den Kunden unterwegs. Alle seien „heiß darauf“, die Kundenoffensive von Kleiner mitzugehen. Steffan ist sicher, dass sich das Unternehmen weiter in eine gute Zukunft entwickeln wird.

Gute Tradition bei Kleiner ist auch das soziale Engagement. Auch heuer wieder spendete das Unternehmen für die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Olav Mages übergab MZ-Redaktionsleiter und Kuratoriumsmitglied Johann Stoll einen Scheck über 2750 Euro. 250 Euro davon übrigens hat einer der Jubilare gespendet, der ungenannt bleiben wollte. Er verzichtete zugunsten Bedürftiger aus der Region auf seine Geldprämie.

