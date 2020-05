00:32 Uhr

Fit und gesund durch den Familienalltag

Online-Seminare für junge Eltern

Wie klappt der Übergang von der Milch zum Brei? Wie sieht eine abwechslungsreiche Ernährung aus und wie bringt man mehr Bewegung in den Familienalltag? Diese und ähnliche Fragen wollen das Unterallgäuer Landwirtschaftsamt und das „Netzwerk junge Eltern und Familien“ in verschiedenen kostenlosen Kursen beantworten. Sie richten sich an Eltern mit Kindern bis zum dritten Lebensjahr. Weil die Kurse wegen der Corona-Pandemie voraussichtlich bis mindestens Ende August nicht als Präsenzveranstaltungen stattfinden können, gibt es stattdessen folgende Online-Seminare:

Zu Tisch mit Suppenkasper, Dienstag, 16. Juni, von 9.30 bis 11 Uhr

Von der Milch zum Brei, Donnerstag, 18. Juni, von 9.30 bis 11.30 Uhr

Mit Bewegung die Welt erobern, Donnerstag, 2. Juli, von 9.30 bis 11 Uhr

Kinderlebensmittel – wo stehen sie in einer ausgewogenen Ernährung?, Freitag, 10. Juli, von 9.30 bis 11 Uhr

Endlich essen mit Mami und Papi; Montag, 13. Juli, von 9.30 bis 11.30 Uhr

Bald saus ich davon ..., Donnerstag, 16. Juli, von 9.30 bis 11 Uhr

Einfach, lecker und gesund, Mittwoch, 22. Juli, von 18.30 Uhr bis 20 Uhr.

Informationen zu den Kursen, den technischen Voraussetzungen für die Teilnahme und die Anmeldung findet man unter www.aelf-mh.bayern.de/ernaehrung/familie. Zudem können sich Interessierte unter der Telefonnummer 08261/991937 an Christine Egle wenden. (baus)

