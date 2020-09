vor 20 Min.

Frauen schlagen in Wörishofer Bus aufeinander ein

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung in Bad Wörishofen.

Ein Streit zwischen einer 30-Jährigen und einer 35-Jährigen in Bad Wörishofen eskaliert.

Zwei Frauen sind in einem Bad Wörishofer Stadtbus handgreiflich geworden. Nach Angaben der Polizei gerieten sie am Montagmittag in Streit, weshalb, ist nicht bekannt. Die 30 und 35 Jahre alten Frauen schlugen sich gegenseitig ins Gesicht und beleidigten sich.

Beide Frauen zogen sich bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen zu. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Körperverletzung und Beleidigung. (mz)

