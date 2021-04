Frühzeitliche Skelette im geplanten Baugebiet in Dirlewang gefunden

In Dirlewang wird seit Kurzem ein neues Baugebiet erschlossen. Dabei wurden nun frühzeitliche Gräber gefunden.

Im Rahmen archäologischer Untersuchungen in einem geplanten Baugebiet in Dirlewang wurden die Forscher fündig. Wie seitens der vor Ort beschäftigten Archäologen bestätigt wurde, sollen ein männliches und ein weibliches Skelett in einem frühzeitlichen Grab gefunden worden sein.

Ob sich die Funde der Alemannenzeit zugeordnet werden können, sollen nun weitere Untersuchungen klären. Bereits in den 1960er Jahren wurden bei Dirlewang – unweit des nun geplanten Baugebiets – Überreste aus der Alemannenzeit gefunden.

Dirlewangs Bürgermeister ahnte schon, dass man etwas finden könnte

„Wir wussten, dass auch in diesem Gebiet etwas sein könnte“, sagt Dirlewangs Bürgermeister Alois Mayer auf MZ-Anfrage. Deswegen habe man dies bereits im Bebauungsplan für das neue Baugebiet erwähnt.

