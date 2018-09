Fußgängerin schwer verletzt

Bildergalerie

In Wiedergeltingen Stimmung wie auf dem Oktoberfest

Pünktlich zum Start des Oktoberfestes in München ging in Wiedergeltingen im Unterallgäu der Oktoberfest-Cup über die Bühne. Bei dem Blaskapellen-Wettbewerb ging es auch im Originalität. Der große Pokal ging am Ende an die Titelverteidiger aus Stockheim. Zugleich gaben die Wiedergeltinger Musikanten schon einmal einen Ausblick auf ihr 180-jähriges Bestehen.