Gefährliche Bäume in Mindelheim

Plus Warum die Stadt Mindelheim in diesem Monat die Motorsäge anwerfen muss.

Von Joann Stoll

Stadtgärtner Martin Honner hat sich für seinen Besuch im Stadtrat gleich das richtige Hemd angezogen: In dicken Lettern steht darauf der Name eines großen schwäbischen Herstellers von Motorsägen. Arbeitsgeräte dieser Firma werden in den nächsten Wochen häufig zum Einsatz kommen. Insgesamt 51 Bäume müssen im Laufe des Oktober auf städtischem Grund in Mindelheim gefällt werden.

Die Bäume in Mindelheim sind durch Wassermangel und Krankheit geschwächt

All diese Bäume sind durch die Trockenheit der vergangenen Jahre sowie durch Krankheiten so geschwächt, dass sie nicht mehr zu retten sind. Gefällt werden darf grundsätzlich erst von Oktober an, damit die Vogelwelt keinen Schaden nimmt. Die Bäume werden aber durch Neuanpflanzungen ersetzt, versicherte Bürgermeister Stephan Winter vor dem Stadtrat.

Ursache für das Baumsterben sind neben der Trockenheit das Eschentriebsterben, der Borkenkäfer, ein Gipfelbruch oder Pilzbefall. Im einzelnen sind diese Standorte betroffen: Lohhof, Luxenhoferstraße, Freibad, Reichenwallerstraße, Gehweg V-Markt, Schwesterngarten, Hoher Weg, Krumbacher Straße, Kläranlage, Schlossweg, Stadtgraben, Frundsbergstraße und Christoph-Scheiner Straße. Die meisten Fällungen betreffen den Lohhof mit 22 Eschen.

Blutbuche am Mindelheimer Stadtgraben kann nicht gerettet werden

Besonders bedauerlich sei, dass eine Blutbuche am Stadtgraben so schwer erkrankt ist, dass sie nicht mehr gerettet werden kann. Honner verwies auf jahrelange Bemühungen, diesen Baum an der Teckstraße bei der Stadtpfarrkirche zu retten. Vor zwei Jahren wurde dafür sogar ein Gutachten durch einen Sachverständigen erstellt. Diese Buche steht auf leichtem Hügel.

Alarmierend: Der Stamm weist nur noch mit einer Tiefe von vier bis sechs Zentimetern gesundes Holz auf. Der Baum sei nicht mehr verkehrssicher. 2018 empfahl der Experte einen deutlichen Zuschnitt. Inzwischen ist der Verfall weiter fortgeschritten, so dass der Baum nicht mehr zu retten ist.

Das große Baumsterben in Mindelheim

