Gegendarstellung

Zum Artikel „Gemeinderat muss 500 Euro Strafe zahlen“, erschienen in „ Türkheim und das Wertachtal“ der Mindelheimer Zeitung vom 9. November 2019, Seite 31.

„In der Mindelheimer Zeitung ist unter der Rubrik „Türkheim und das Wertachtal“ in der Ausgabe Nr. 259 vom Samstag, den 9. November 2019 auf Seite 31 ein Artikel mit der Überschrift „Gemeinderat muss 500 Euro Strafe zahlen“ erschienen. In diesem wurden in Bezug auf meine Person mehrere unrichtige Behauptungen verbreitet, welche ich wie folgt richtigstelle:

1. Unwahr ist „Gemeinderat muss 500 Euro Strafe zahlen“ und „Ein Mitglied des Gemeinderates muss ein Ordnungsgeld in Höhe von 500 Euro entrichten“. Wahr ist vielmehr, dass der Gemeinderat Rammingens auf Initiative des 1. Bgm. Hr. Schwele einen Beschluss gefasst hat, ein Ordnungsgeld zu verhängten. Dagegen wurden Rechtsmittel eingelegt, dass der Beschluss auf unzutreffenden Tatsachenbehauptungen fußt, gegen diese Hr. Schwele bereits eine strafbewehrte Unterlassungserklärung zugestellt wurde.

2. Unwahr ist „Thomas Scharpf (Bürgerliste BüLi)“. Wahr ist, dass ich als Gründungsmitglied der Bürgerliste Rammingen BLR mitbegründet habe und für diese einen von drei Sitzen im Gemeinderat innehabe, nicht jedoch die „BüLi“, welches eine verunglimpfende und nicht zutreffende Abkürzung des Namens der Bürgerliste Rammingen darstellt, die nur vom Schriftführer des Gemeinderats verwendet wird.

3. Unwahr ist „Scharpf habe demnach Informationen aus nichtöffentlichen Sitzungen an eine dritte Person weitergegeben“. Wahr ist vielmehr, dass ich von der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen als Zeuge (nicht als Beschuldigter) zu Ermittlungen im März 2019 schriftlich vorgeladen wurde und aufgefordert wurde, Unterlagen mitzubringen, „um Taten der Untreue zu belegen“.

4. Unwahr ist „personenbezogene Daten seien so in die Hände Unbefugter gelangt“. Wahr ist vielmehr, dass zahlreiche Daten den ermittelnden Beamten aus einer vorausgegangenen Beschlagnahme bereits vorlagen, dass ich dezidiert darüber befragt wurde.

5. Unwahr ist „Diesem Rechtsanwalt gegenüber hätte Thomas Scharpf zudem Aussagen getätigt, die allesamt die Verwaltung respektive Bürgermeister Anton Schwele als Dienstherren diskreditieren“. Wahr ist, dass ich einem Rechtsanwalt gegenüber keine entsprechenden Aussagen getätigt habe.

6. Unwahr ist „Inhalt des Ermittlungsverfahrens war die Weitergabe von Informationen an den Rechtsanwalt durch Scharpf“. Wahr ist vielmehr, dass sich die Ermittlungen auf die Gemeindeverwaltung in Türkheim und die Vertretung der Gemeinde Rammingen bezogen.

7. Unwahr ist „Scharpf selbst hätte mehrmals die Möglichkeit zur Stellungnahme bekommen, was allerdings nicht zur Schlichtung des Vorgangs hatte beitragen können“. Wahr ist vielmehr, dass mir die Einsichtnahmen zum Beschlussprotokoll verwehrt wurde und ich bis zum heutigen Tage noch nicht einmal Kenntnis über den konkreten Wortlaut der Beschlussvorlage habe.

8. Unwahr ist „für die nach Art. 20 (3) GO weder eine Genehmigung beantragt noch erteilt worden war“ den Eindruck zu erwecken, ich hätte den Bürgermeister um eine solche Genehmigung ersuchen müssen. Wahr ist vielmehr, dass in einem solchen Fall keinesfalls bei der beschuldigten Person selbst eine Genehmigung einzuholen ist, da diesbezüglich keinerlei Äußerungen gegenüber dem Beschuldigtenkreis gemacht werden dürfen und weiter eine derartige Genehmigung bei staatsanwaltschaftlich angeordneten Ermittlungsverfahren ein Richter und nicht der Beschuldigte selbst erteilt.

9. Unwahr ist „hatte sich das Gremium ... auf eine Verhängung eines Ordnungsgeldes in Höhe von 500 Euro geeinigt“. Wahr ist vielmehr, dass es darüber zu einem handfesten Streit gekommen ist, welcher für mich, als von den Beratungen hierzu Ausgeschlossener, selbst noch ein Stockwerk tiefer durch Betonwände hindurch gut hörbar war. Eine „Einigung“ fand definitiv nicht statt.

10. Unwahr ist „unerklärlich bleibe die Verweigerung, sich inhaltlich zu erklären“. Wahr ist vielmehr, dass ich als Zeuge bei einem laufenden Ermittlungsverfahren das Zeugenvernehmungsprotokoll zu unterzeichnen hatte, worin ich mich verpflichtete, Stillschweigen gegenüber Dritten – erst recht Beschuldigten – zu bewahren.

11. Unwahr ist „Eine Art Erklärung hatte sich Thomas Scharpf für diesen Sitzungsabend dann doch vorbereitet“. Wahr ist, dass ich hierzu nicht vorbereitet hatte, dass hierzu bei der Einladung der Sitzung kein Tagesordnungspunkt aufgeführt war. Die Ausführungen zur strafbewehrten Unterlassungserklärung im Anschluss an die haltlosen und immer noch unbewiesenen Anschuldigungen von Hr. Schwele hatte ich ad hoc ausgeführt.

12. Unwahr ist „als er ... anfing ... zu widerlegen, wurde ihm durch Bürgermeister Anton Schwele das Rederecht entzogen“. Wahr ist vielmehr, dass mir dieses Recht nicht entzogen wurde; zwar der 1. Bgm. dazu den Versuch startete, dies jedoch unbegründet ließ und ich daher korrekterweise mein gesetzlich verbrieftes Rederecht bis zum letzten Punkt meiner Stellungnahme weiter ununterbrochen in Anspruch nahm.“

Rammingen, den 21. November 2019

Dipl.-Ing. Thomas Scharpf

Die Mindelheimer Zeitung ist zum Abdruck der Gegendarstellung nach den Regelungen des Bayerischen Landespressegesetzes verpflichtet. Der Abdruck erfolgt ohne Rücksicht auf die inhaltliche Richtigkeit der Gegendarstellung.

