03:44 Uhr

Gerichtsprozess wegen Kratzern in der Kochplatte

Eine Unterallgäuer Vermieterin bekommt 600 Euro für ein kaputtes Ceranfeld in der Mietwohnung von der Versicherung. Es gibt nur einen Haken.

Von Leonie Küthmann

Ist es Betrug oder nicht? Der Staatsanwalt sagt Ja, der Verteidiger sagt Nein. Zum Hintergrund: Eine Unterallgäuerin vermietet ihre Wohnung an ein Paar. Nachdem die beiden ausgezogen sind, erhalten sie von der 44-Jährigen ein Schreiben, dass sie in der Wohnung einen Schaden von 2300 Euro verursacht hätten. Die Schäden: Kratzer im Fußboden und im Ceranfeld des Herds.

Dasselbe Schreiben schickt die Unterallgäuerin auch an die Versicherungsgesellschaft, bei der sie eine Kautionsversicherung abgeschlossen hat. Daraufhin erhält sie von der Versicherung 600 Euro. Ob die Schäden tatsächlich so vorlagen, wurde nicht geprüft, denn: Bei dieser Auszahlung handelt es sich um eine sogenannte Bürgschaft auf erstes Anfordern. Der Gläubiger bekommt das Geld, ohne dass geprüft wird, ob sein Anspruch gerechtfertigt ist.

Vor dem Amtsgericht Memmingen zeigt sich die Angeklagte uneinsichtig

„Was die Bürgschaft auf erstes Anfordern ist, das müssen doch selbst viele Juristen erst einmal nachschlagen, der Otto-Normal-Verbraucher weiß sicher nicht, was das ist“, plädiert Verteidiger Thomas Fey vor Gericht auf Freispruch. Seiner Ansicht nach habe seine Mandantin nichts falsch gemacht, als sie den Schaden über 300 Euro am Ceranfeld angab. Sie habe ja für den tatsächlich entstandenen Schaden am Fußboden in Höhe von 2000 Euro und die Kratzer am Ceranfeld nur 600 Euro von der Versicherung bekommen“, betont der Verteidiger. Damit könne sie ja nicht einmal den Schaden am Fußboden bezahlen.

So einfach ist es aber nicht

Der Haken an der Sache: In der Wohnung gab es gar kein Ceranfeld. Das teilten die Mieter der Versicherung mit. Erst, als sie das Geld von der Versicherung bekommen hatte, ließ die 44-Jährige eines in der Wohnung einbauen.

„Ich sehe insofern den Tatbestand des Betrugs als gerechtfertigt“, erklärt Richterin Barbara Roßdeutscher vor dem Amtsgericht Memmingen. Sie verurteilt die 44-Jährige daher zu einer Geldstrafe von 700 Euro, was diese mit einem abfälligen Lachen quittiert. „Machen Sie das noch einmal und es gibt auch noch Ordnungsgeld“, droht Barbara Roßdeutscher.

Stille im Gerichtssaal, Diskussion draußen vor der Tür: „Ich sehe es immer noch nicht als Betrug“, sagt der Verteidiger zu seiner Mandantin.

Themen Folgen