Glänzender Start ins Festival der Nationen von Bad Wörishofen

Weltpremiere in Bad Wörishofen: Stargast Julia Fischer bekam bei der Premiere des Festivals der Nationen in Bad Wörishofen ihren Blumenstrauß auf der Bühne von einem Roboter überreicht.

Plus Weltstar Julia Fischer eröffnet das Stelldichein der Klassik-Elite in Bad Wörishofen und Bayerns Familienministerin Carolina Trautner hat eine Botschaft für Ministerpräsident Markus Söder. Bei der Premiere bringt ein Roboter die Blumen auf die Bühne.

Von Markus Heinrich und Alf Geiger

Beim Festival der Nationen startete Julia Fischer einst als Teenager ihre Weltkarriere. Am Freitagabend nun eröffnete sie dieses außergewöhnliche Festival als Weltstar. Außergewöhnlich nicht nur, weil sich hier die Klassik-Elite unserer Zeit bis zum 9. Oktober die Klinke in die Hand gibt. Außergewöhnlich auch deshalb, weil die Künstler genau das sicher nicht dürfen, denn es gilt ein strenges Infektionsschutzkonzept.

Weltpremiere in Bad Wörishofen: Stargast Julia Fischer bekam bei der Premiere des Festivals der Nationen in Bad Wörishofen ihren Blumenstrauß auf der Bühne von einem Roboter überreicht. Bild: Alf Geiger

Wie auch in der Fußball-Champions-League, reisen die Stars der Klassik-Champions-League nur an, wenn kurz zuvor ein Corona-Test negativ war. Wärmebild-Kameras an den Eingängen messen die Körpertemperatur der Gäste, wer leichtes Fieber hat, darf nicht in den Saal. Drinnen begrüßte Bayerns Familienministerin Carolina Trautner die Festival-Gäste. Sie werde Ministerpräsident Markus Söder ausrichten, was er hier versäumt hat, kündigte sie an. Bad Wörishofen präsentieet sich wieder einmal als eine Blüte für die klassische Musik, lobte Traunter und betonte, angesichts der darbenden Kulturlandschaft in Corona-Zeiten: „ Jetzt wissen wir wieder, wie sehr wir dieses Kulturerlebnis vermisst haben.“

Stefan Welzel ist erstmals als Bürgermeister Gastgeber des Festivals der Nationen

Für Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel war es das erste Festival, das er als Gastgeber eröffnen durfte. Gut gelaunt hieß er die Prominenz aus Kultur, Politik, Kirche und Wirtschaft in Bad Wörishofen willkommen. Dass es jetzt mitten in der Pandemie wieder heiße "Es ist wieder Festival-zeit", freue ihn ganz besonders, so Welzel. Er lobte die Veranstalter für ihren "Mut, Zuversicht und Improvisationskunst", die das Festival der Nationen erst möglich gemacht habe. Gemeinsam erlebten sie dann das Eröffnungskonzert, bei dem sich neben Julia Fischer auch Felix Mildenberger von seiner besten Seite präsentierte. Mildenberger erhält beim Festival den Prix Young Artist of the Year als herausragender Nachwuchskünstler.

Nach dem umjubelten Solo von Star-Geigerin Julia Fischer gab es dann zusätzlich zum tosenden Applaus eine "Weltpremiere", die dem Star auf und den Zuschauern vor der Bühne ein Lächeln ins Gesicht zauberte: Ein Roboter rollte auf die Bühne und überbrachte einen Blumenstrauß und die obligatorischen Schwermer-Pralinen. Die Idee dazu hatte Intendant Winfried Roch, der einfach nicht habe darauf verzichten wollen, den Stars ihre typischen Festival-der Nationen-Geschenke zukommen zu lassen. Und weil das in Corona-Zeiten nun mal nicht erlaubt ist - da kam ihm die zündende Idee mit dem einarmigen Roboter.

Bayerns Familienministerin Carolina Trautner hielt die Festrede beim Festival der Nationen. Bild: Bernd Feil MIS

Weiter geht es beim Festival der Nationen am Samstag, 26. September, mit dem Konzert von Alice Sara Ott gemeinsam mit Bayerns größten Musiktalenten im vbw-Festivalorchester.

Die Konzerte beginnen um 17.30 und 20.30 Uhr. Auch das ist Corona geschuldet. Die Künstler geben zwei identische Konzerte pro Abend, maximal 200 Zuhörer sind erlaubt. Am Sonntag haben die Festivalgäste dann das Vergnügen mit einem der besten jungen Pianisten der Welt, Daniil Trivonov. Auch er spielt um 17.30 und 20.30 Uhr. Das gesamte Programm ist unter festivaldernationen.de zu finden.

Alles auf Abstand: Nur 200 Zuhörer dürfen in den Kursaal. Bild: Bernd Feil MIS

