vor 3 Min.

Grüne wollen die Landwirtschaft im Unterallgäu unterstützen

Plus Eine neue Arbeitsgemeinschaft „Pro-Landwirtschaft-Unterallgäu“ könnte aus Sicht der Grünen dazu beitragen, ihr nicht nur mit Worten, sondern auch Taten den Rücken zu stärken.

Von Sandra Baumberger

Alle politischen Akteure sind sich einig, dass der heimischen Landwirtschaft der Rücken gestärkt werden muss – davon ist die Kreistagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen überzeugt. Sie hat jedoch den Eindruck, dass das Thema oft schnell wieder beendet sei, wenn es um konkrete Maßnahmen geht – und möchte das nun ändern.

Nicht nur der gesellschaftliche Wandel, sondern auch Corona

Und zwar mit einer Arbeitsgemeinschaft (AG) „Pro-Landwirtschaft-Unterallgäu“, deren Einrichtung die Fraktion im Kreistag beantragt hat. Kreisräte, Landwirte und Experten sollen darin konkrete Vorschläge erarbeiten, wie die Kreispolitik und -verwaltung die Landwirtschaft unterstützen und fördern kann. „Die ausgearbeiteten Empfehlungen sollen dann aber nicht in der Schublade verschwinden, sondern den zuständigen Kreistagsgremien direkt zur Entscheidung vorgelegt werden“, teilt die Fraktion in einer Presseerklärung mit.

„Der Unterallgäuer Kreistag übernimmt mit der Einrichtung der AG Pro-Landwirtschaft-Unterallgäu künftig selbst Verantwortung wenn es darum geht, unseren Bäuerinnen und Bauern den Rücken zu stärken“ erklärt der Fraktionsvorsitzende Daniel Pflügl. Nicht nur der gesellschaftliche Wandel, sondern auch die Folgen der Covid-Pandemie hätten deutlich vor Augen geführt, wie wichtig regional erzeugte Lebensmittel sein sollten, die zudem dem Tierwohl gerecht werden. Dies könne nur erreicht werden, wenn die Landwirtschaft erhalten, gestützt und gefördert werde „und wir uns gegen eine globalisierte landwirtschaftliche Marktwirtschaft stellen“, so Pflügl.

Bislang habe es der Politik allerdings an konkreten Ideen gemangelt, oder es wurden erste Ansätze nicht konstruktiv weitergedacht und letztlich konkretisiert. Als Beispiel nennen die Grünen in ihrem Antrag die konsequente Umstellung der Verpflegung in kreiseigenen Betrieben auf regional erzeugte Produkte, die schon einmal in den Raum gestellt, dann aber nicht weiterverfolgt wurde.

Es geht um Wertschätzung der heimischen Landwirtschaft

Den Vorsitz des Gremiums soll nach den Wünschen der Fraktion der Landrat führen und, neben jeweils einem Mitglied aus den Kreistagsfraktionen, auch aktive Landwirte aus dem Bauernverband, dem Bund deutscher Milchviehalter, der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, sowie ein Vertreter der Biolandwirte mit eingebunden sein. Die Mitarbeit in der AG soll nach den Grundsätzen der Gemeindeordnung ehrenamtlich vergütet werden. „Der Kreistag nimmt bewusst die dadurch entstehenden Kosten in Kauf, die angesichts der Wichtigkeit der Thematik und der damit zum Ausdruck gebrachten Wertschätzung der heimischen Landwirtschaft im Verhältnis stehen“, heißt es in dem Antrag.

„Die AG könnte zunächst für einen Zeitraum von zwei Jahren eingerichtet, dann neu bewertet und gegebenenfalls fortgesetzt werden“, schlägt Pflügl vor. Wichtig sei es, dem Gremium ein völlig freies Denken und Arbeiten – auch dezentral – zu ermöglichen und es verwaltungsjuristisch zu begleiten. So soll von Beginn an sichergestellt werden, dass die erarbeiteten Vorschläge nicht an gesetzlichen Vorgaben scheitern. (mz, baus)

