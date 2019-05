02.05.2019

Grünes Licht für einen neuen Trainingsplatz

Über treue Mitglieder freuen sich die Sportler in Unterrieden. Unser Bild zeigt Vereinskameraden, die seit mindestens 40 Jahren Mitglied sind.

Mitglieder des SC Unterrieden stimmen über Pläne ab. Geschultert wird das Bauprojekt von der bewährten Führungsmannschaft

Rund 60 Mitglieder waren zur Generalversammlung des SC Unterrieden und der Schützengesellschaft gekommen. Dabei stellte SCU-Vorsitzender Karl Beck die Pläne für den Neubau eines Fußball-Trainingsplatzes vor.

Grundstücke für diesen Platz wurden im letzten Jahr von der Gemeinde erworben, so Beck. Auch ein Zuschuss von der Gemeinde für den Bau des Platzes sei beschlossen. Bürgermeister Wilhelm Robert stellte fest, dass die Gemeinde sich finanziell sehr stark durch den Kauf der Grundstücke und den Zuschuss an dem Bauprojekt beteiligt. Per Abstimmung wurden der Bau nach den vorliegenden Pläne nochmals mit großer Mehrheit der SCU-Mitglieder befürwortet.

Stemmen soll dieses Projekt der bisherige Vorstand. Denn bei den Wahlen wurde das komplette Führungsgremium des SC Unterrieden in seinen Ämtern bestätigt: Vorsitzender ist weiter Karl Beck jun., sein Stellvertreter bleibt Josef Strobl jun. Als Schriftführer fungiert Matthias Wilhelm, Kassier bleibt Martin Mayr. Als dessen Stellvertreter wurde Dominik Wiedemann ebenso wiedergewählt wie die Beisitzer Manfred Schmid und Manuel Weinmann.

Auch die Schützengesellschaft bleibt sich in Sachen Führungsriege treu: Vorsitzender bleibt weiter Karl Beck jun. In ihrem Ämtern bestätigt wurden Schützenmeister Joachim Wiedemann, Schriftführerin Sofia Schmid, Kassiererin Sonja Kraus und die Beisitzer Herbert Schmid, Armin Müller und Franz Schmid. Jugendleiter bleibt Joachim Ruf ebenso wie Sportleiter Johannes Mayer. Über das Sportjahr an sich äußerten sich die Abteilungsleiter positiv.

Hubert Strobl berichtete über die Seniorenfußballer, die trotz dünner Personaldecke zwei Mannschaften stellen und – im Fall der ersten Mannschaft – auch einen vorderen Platz in der A-Klasse belegen. Die AH-Mannschaft, die von Peter Nägele betreut wird, führte regelmäßig Freundschaftsspiele durch. Tobias Zuchtriegel berichtete über die Jugendfußballer vom SC Unterrieden, die vor allem in Spielgemeinschaften mit Oberrieden und Kammlach aktiv seien. Die Leiterin der Gymnastikabteilung, Petra Nägele, berichtete von Sportangebot in verschiedenen Gruppen, bedauerte jedoch, dass es aktuell kein Kinder- oder Jugendangebot gebe.

Ganz anders stellt sich das Angebot bei der Tennisabteilung dar. Klaus Wilhelm sprach davon, dass zwar für Kinder und Jugendliche Training angeboten werde, es aber kaum Jugendliche gebe, die dauerhaft bei den Erwachsenen mitspielten.

Über Personalmangel bei den Rundenwettkampfteams der Schützen klagte auch Schützenmeister Joachim Wiedemann. Nicht zuletzt deshalb habe die erste Mannschaft nach nur einem Jahr Gauoberliga wieder den Abstieg antreten müssen. (mz)

Themen Folgen