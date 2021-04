Halbherziges Zurückrudern: Pschierer, Eder und ihre Gemeinsamkeiten

CSU-Politiker Pschierer beschmimpft Lehrer, Freie-Wähler-Landrat Eder malt Corona-Schreckensszenarien an die Wand. Ein Kommentar über emotionale Ausbrüche und halbherziges Zurückrudern.

Erstaunlich, wie ähnlich sich Landrat Alex Eder ( Freie Wähler) und Staatsminister a. D. Franz Josef Pschierer ( CSU) in jüngster Zeit doch geworden sind. Beide scheinen mehr von emotionalen Ausbrüchen als von sachlicher Auseinandersetzung zu halten. Der eine beschimpft Lehrkräfte pauschal als faul (Pschierer), der andere malt Schreckensszenarien an die Wand, so als wären die Corona-Tests in Schulen nicht weit von Kindesmissbrauch entfernt (Eder).

Pschierer hat sich für sein Foul an den Lehrern nur halbherzig entschuldigt

Dass beide nun zurückrudern, ist anzuerkennen. Leider hat sich Pschierer nur halbherzig für sein verbales Foul entschuldigt. Er tat dies nur bei den Lehrkräften, die beim Allgäu-Schwäbischen Musikbund ehrenamtlich engagiert sind. Das reicht nicht aus. (Mehr dazu hier: Ex-Minister Pschierer entschuldigt sich nach Lehrerschelte )

Landrat Eder hätte sich vor seinem Facebook-Post schon ein Bild machen sollen

Und der Landrat? Er will sich nun selbst ein Bild von den Tests machen (Hier nachzulesen: Unterallgäuer Landrat Eder entschuldigt sich für Facebook-Post zu Corona-Tests). Das ist gut, hätte er aber wohl besser schon vor seinem Post auf Facebook gemacht. Masken und Tests in Schulen findet er weiter nicht gut. Das ist sein gutes Recht. Leider ist aber seine Einsicht nur halbherzig. Es distanziert sich nicht von dem Kettenbrief aus dem Umfeld der Querdenker-Szene, der ihn ganz offenbar inspiriert hat.

