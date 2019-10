vor 59 Min.

Halloween: Ein Garten zum Staunen

Am Haus von Claudia Stehr in Mindelheim bleiben immer wieder Fußgänger stehen – denn sie dekoriert regelmäßig um. Jetzt ist Halloween angesagt.

Von Johann Stoll

Das Reihenhaus von Familie Stehr liegt etwas versteckt im Mindelheimer Norden. Nur ein Geh- und Radweg führt direkt am Hauseingang vorbei. Dort allerdings bleiben immer wieder Fußgänger stehen und staunen. Denn hier lässt Claudia Stehr ihrer Fantasie freien Lauf. Mehrfach im Jahr dekoriert sie um: im Fasching genauso wie vor Ostern und vor Weihnachten. Und heuer erstmals kommt auch Halloween zu seinem Recht.

Die Mindelheimerin ist überzeugte Schwäbin und gibt für die Deko keine Unsummen aus

Vieles sieht aus, als würde die kreative Hausherrin einen Haufen Geld für ihr Hobby investieren. Das Gegenteil ist der Fall. Claudia Stehr, die ursprünglich aus Wipfel stammt, sagt über sich mit voller Überzeugung: „Ich bin Schwäbin, und von mir kann man das Sparen lernen.“ Die hölzerne Hexenmaske für die Halloween-Installation hat ihr Mann schon vor Jahren vom Wertstoffhof heimgebracht. Seither lag sie herum und wartete auf einen Ideenblitz. Als dann noch ein Paar ausrangierte Stiefel und eine alte Strumpfhose herumlagen und eine Nachbarin noch eine alte Jacke erübrigen konnte, stand für Claudia Stehr fest: Jetzt geht’s ans Halloween-Projekt. Den Gespensterkopf hat sie noch bei ihrem Arbeitgeber besorgen können. Stehr arbeitet im V-Baumarkt Bad Wörishofen. Jetzt steht einer standesgemäßen Halloween-Party nichts mehr im Weg. Denn am 30. Oktober hatte Claudia Stehr auch noch Geburtstag.

Die Marionetten hat die Mindelheimerin selbst entworfen

Schon als kleines Mädchen war sie von Märchen und Puppen begeistert. Es ist ein Stück Kindheit, das sie sich bewahren will. Ihre Kreativität kennt dabei kaum Grenzen. Im Treppenhaus hängt eine ganze Reihe von Marionetten, die sie alle selbst entworfen und gebaut hat. Jetzt müsste sich nur noch einer finden, der damit auch spielen mag.

Was ist Halloween eigentlich und was tut man da? So erklären es Kinder aus Eppishausen:

Fünf Kinder aus dem Kindergarten in Eppishausen, Landkreis Unterallgäu, erzählten, was für sie Halloween bedeutet. Video: Ulla Gutmann

