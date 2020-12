vor 49 Min.

Heute um 15 Uhr: Fensterkonzerte an Heiligabend

Der Bayerische Musikrat und der Allgäu-Schwäbische Musikbund rufen zum Mitmachen auf: Jeder soll sich um 15 Uhr ans Fenster stellen und singen und musizieren.

Das Jahr 2020 hat Chören, Orchestern, Musikkapellen und musikalischen Ensembles im ganzen Land vor große Herausforderungen gestellt. Noch nie in den zurückliegenden Jahrzehnten war es so schwierig, dem geliebten Hobby nachzugehen. Gerade weil es zwischen Weihnachten und Neujahr, was für viele Musikvereine normalerweise die Hochzeit der musikalischen Aktivität im Jahresverlauf bedeutet, wieder nicht möglich sein wird aufzutreten, ruft der Bayerische Musikrat zu einem Fenster- und Balkon-Konzert an Heiligabend auf. Er lädt alle Menschen in Bayern, die ein Instrument spielen oder singen können, am 24. Dezember um 15 Uhr ein, auf dem Balkon oder aus dem Fenster zu singen beziehungsweise zu spielen.

Die Musiker aus dem Allgäu wollen in diesem Jahr ein Zeichen setzen

Dieser Aktion schließt sich auch der Allgäu-Schwäbische Musikbund ASM als Mitgliedsverband beim Bayerischen Musikrat an. „Auch mich haben bereits zahlreiche Musikerinnen und Musiker angesprochen, die zu Weihnachten ein musikalisches Zeichen des Zusammenhalts setzen wollen. Deshalb bin ich froh und dankbar, dass es gelungen ist, aus dieser Idee eine landesweite Aktion zu machen“, bekräftigt ASM-Präsident und Staatsminister a. D. Franz Josef Pschierer.

Gespielt werden "O du fröhliche" und "Alle Jahre wieder"

Der ASM hat alle seine rund 40.000 Musikerinnen und Musiker in den über 800 Musikvereinen und Orchestern in Schwaben dazu aufgerufen, sich aktiv an der Aktion zu beteiligen. In allen Städten und Dörfern soll an diesem Nachmittag um 15 Uhr aus tausenden Instrumenten und Mündern „O du fröhliche“ und „Alle Jahre wieder“ erklingen, selbstverständlich mit den erforderlichen coronabedingten Abständen und unter Beachtung der bestehenden Ausgangsbeschränkungen. Die Stücke sind bewusst so ausgewählt, dass nicht nur geübte Sänger und Musiker diese meistern, sondern dass auch möglichst viele andere Menschen aus der Bevölkerung mitmachen können.

Textzettel, Noten und Dateien zur Begleitung gibt es kostenlos auf der Internetseite www.bayerischer-musikrat.de. (mz)

