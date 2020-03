19.03.2020

Hochzeiten: Monatelang erträumt – und plötzlich gestrichen

Plus Hochzeiten werden heutzutage mit viel Vorlauf geplant und müssen jetzt wegen Corona (kleiner) ausfallen. Eine Braut und zwei Fotografen schildern ihre Lage.

Von Melanie Lippl

So gut wie alles war organisiert: Die Einladungen waren verschickt, Kirche, Pfarrer und Band waren gebucht, die Gaststätte ebenso. In zwei Wochen sollte es soweit sein: Die kirchliche Hochzeit und eine große Feier mit 180 Gästen sollten steigen. Seit mehr als einem Jahr steckte das Paar aus dem östlichen Landkreis Unterallgäu in der Planung, mitten in der Vorfreude auf den Tag, den viele als den „schönsten ihres Lebens“ bezeichnen. Seit Dienstagabend wissen die beiden: Dieser schönste Tag wird stattfinden – irgendwann, aber nicht in diesem April.

Wie sagt man 180 Hochzeitsgästen ab? Die Hochzeit, auf die sie sich seit Monaten freuen, haben sie schweren Herzens abgesagt. Natürlich wegen Corona. „Die Gesundheit geht vor“, sagt die Braut mit belegter Stimme. Sie müsse das alles erst verarbeiten und noch allen Gästen Bescheid geben. Doch wie macht man das in einer solchen Ausnahmesituation? Schriftlich? Per Whatsapp? Alle 180 Gäste anrufen? Das muss sie sich noch überlegen. Enttäuscht sei sie und betrübt, „aber auch erleichtert, weil einem die Entscheidung abgenommen wird“. Noch vor einer Woche haben sie und ihr Verlobter überlegt, wie sie weiter vorgehen sollten. Nach immer drastischeren Corona-Meldungen und einem Gespräch mit dem Pfarrer stand fest: Eine Feier im kleinen Rahmen kommt für sie nicht infrage, also wird das Fest verschoben. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Vielleicht wollen die beiden Unterallgäuer im Herbst heiraten Ein neuer Termin steht noch nicht, „irgendwann im Herbst vielleicht“, meint die zukünftige Braut. Sie ist froh, dass die bereits gebuchte Hochzeitslocation kulant ist; auch mit der Band wird sich ein neuer Termin finden lassen. Nur die Einladungen seien schon bezahlt. Die Unterallgäuerin ist froh, dass der finanzielle Schaden nicht allzu hoch ist. Und langsam steigt die Vorfreude auch wieder: auf den neuen Hochzeitstermin und auf andere Projekte wie den Hausbau. Der Kopf weiß, was vernünftig ist, aber das Herz tut sich noch schwer mit der Entscheidung – das kann auch Melanie Wirth, Hochzeitsfotografin aus Mindelheim, nachvollziehen. Seit Corona ändere sich alles von einem Moment auf den anderen. Sie selbst fühle sich gerade manchmal wie im falschen Film. Ein Paar, dessen Hochzeit ein Jahr lang geplant war und eigentlich in zwei Wochen hätte stattfinden sollen, hat ihr vor Kurzem abgesagt. „Da ist die Enttäuschung natürlich riesig“, sagt Wirth über ihre Kunden. Selbst wenn es mit 60 Leuten eine vergleichsweise kleine Feier gewesen sei, sage einem schon der gesunde Menschenverstand, dass man einen solchen Termin einfach absagen müsse. Schließlich gehörten Gespräche und Umarmungen einfach zu einer Hochzeit dazu – und da reiche ein einziger Infizierter aus, um viele andere anzustecken. Im Mai geht die Hochzeitssaison richtig los - normalerweise Normalerweise geht für Melanie Wirth die Hochzeitssaison im Mai richtig los. Aber die selbstständige Fotografin geht davon aus, „dass die paar Wochen nicht reichen werden“. Einzelaufnahmen von Familien oder Babys finden ebenfalls nicht statt. Die Fotografin hofft auf staatliche Hilfen für Solo-Selbstständige und darauf, dass nach der Krise die Menschen wieder Geld in das „Luxusgut Fotos“ investieren wollen. Der Derndorfer Hans Hampp, der neben seinem Halbtagsjob als Fotograf arbeitet und eine Grafikagentur leitet, sieht Corona aus zwei Blickwinkeln. Als Geschäftsmann beurteilt er die Lage als angespannt – und glaubt, dass sie noch kritischer werden wird. Als Mensch sagt er: „Es gibt Dinge, die wichtiger sind.“ Für den Grafikbereich seiner Agentur werden schon Aufträge in die Warteschleife gesetzt, in der Fotografie sind derzeit die Termine abgesagt: ob private Fotoshootings, Kommunionen, Gruppenbilder für Vereine oder die großen Hochzeiten. 20 bis 30 Hochzeiten von April bis November betreut Hampp im Jahr – meist im Komplettpaket. „Da gehen ein paar tausend Euro weg.“ Viele hoffen, sich nach Corona, also im Herbst, trauen zu können Derzeit versuchten die Leute, Termine für Trauungen im Herbst zu finden, „aber wir sind bis November voll“. Schwierig sieht es auch 2021 aus: Die Terminbücher des Fotografen, aber auch der beliebten Gaststätten sind für kommendes Jahr bereits gut gefüllt. Fotografin Melanie Wirth versucht die Sache, positiv zu sehen. Sie kann sich gut vorstellen, dass viele Paare auf einen Freitagstermin ausweichen – oder auf die Monate November, Dezember und Januar. Sie ist sich sicher: „Winterhochzeiten haben auch total ihren Charme!“ Hier erfahren Sie mehr über Corona im Unterallgäu: Corona: Weniger Busse in Bad Wörishofen - dafür gratis



