Hunderte neuer Wohnungen für Bad Wörishofen

Plus In Bad Wörishofen sind große Wohnbauprojekte auf dem Weg. Es geht um mehr als 100 Millionen Euro, die Unternehmer in der Kneippstadt investieren wollen. Ein Überblick.

Nicht viele Städte im Allgäu sind in den vergangenen Jahren so stark gewachsen wie Bad Wörishofen. Entsprechend aufgeheizt ist der Immobilienmarkt, Wohnungen sind begehrt. Zwischenzeitlich sind mehrere Großprojekte auf dem Weg. Investoren wollen weit mehr als 100 Millionen Euro in Bad Wörishofens Wohnungsmarkt pumpen. Es geht um mehrere hundert neue Wohnungen.

Bad Wörishofen hat es sogar höchst offiziell: Die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen ist „besonders gefährdet“. Unter anderem deshalb gilt in Bad Wörishofen seit 2019 die staatliche Mietpreisbremse. In Schwaben betrifft dies nur zwölf Orte. Wer in Bad Wörishofen eine preiswerte Bleibe sucht, tut sich schwer, obwohl immer wieder neue Wohnungen gebaut werden. Aktuell entstehen Wohnanlagen an der Hahnenfeldstraße oder am Eichwald. Vier große Wohnprojekte sind dort im Bau. Allein die „Eichwaldterrassen“ der Bauunternehmung Glass GmbH umfassen 44 Wohnungen in vier Häusern. Auch das ehemalige Hotel Rosenhag wird zu einem Haus mit Wohnungen, Ladengeschäften und Praxen. Die „Eichwald-Residenz“ wird 15 Wohnungen auf drei Geschossen bieten.

Die Löwenbräu-Arkaden kommen in stark veränderter Form voran. Eine Baugenehmigung steht aber noch aus. Foto: Architekt Lidl

Angelaufen ist auch der Neubau auf dem Gelände des ehemaligen Pfarr- und Jugendheims Bad Wörishofen an der Oberen Mühlstraße. Dort entstehen bis Ende 2023 drei Mehrfamilienhäuser mit 27 Eigentumswohnungen und einer Tiefgarage. Das Grundstück ist 3900 Quadratmeter groß. Die I+R Wohnbau Lindau legt dort zudem das Wiesbächle wieder frei. „Der Hochwasserschutz und das durch das Grundstück fließende Wiesbächle erforderten eine intensive Planung“, sagt Projektentwickler Tobias Fuchs. „Gegen Süden hin wird es eine Schutzmauer und ein Retentionsbecken geben.“

Bei einem großen Wohnbauprojekt in Bad Wörishofen wird der Mietpreis gedeckelt

Um Druck aus dem Wörishofer Immobilienmarkt zu nehmen, hat der Stadtrat zudem ein besonderes Projekt an der Hahnenfeldstraße genehmigt. Dort soll bezahlbarer Wohnraum entstehen. Dazu kooperieren die Wohnungsgenossenschaft Bad Wörishofen und die Wohnungsgenossenschaft Mindelheim. Sie bebauen das fast 7000 Quadratmeter große Grundstück an der Ecke Hahnenfeldstraße/Gärtnerweg mit 51 Wohnungen in sechs Mehrfamilienhäusern. Die Gebäude entstehen derzeit. Das Besondere: Das Modell sieht eine Mietobergrenze der Nettokaltmiete von 7,50 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche vor. Dieser Preis liege um mindestens 2,50 Euro unter Bad Wörishofens üblicher Miete, hieß es beim Spatenstich.

Wo einst Schwermer Süßigkeiten herstellte, soll ein neues Wohnquartier für Bad Wörishofen gebaut werden. Foto: NMJJ Projektentwicklungs GmbH

Bei Eigentumswohnungen war die Preisentwicklung noch stärker. 5000 bis 6000 Euro für den Quadratmeter im Neubau hatten Makler aus Bad Wörishofen unlängst unserer Redaktion als aktuelle Preislage genannt.

Noch in der Planungsphase sind die größten Projekte Bad Wörishofens. Ganz vorn stehen dabei mit 40 Millionen Euro Investitionssumme die Löwenbräu-Arkaden von Dieter Glass. Der Komplex auf dem Löwenbräu-Areal am Kurpark soll eine Brauerei, Gastronomie, ein Ladengeschäft, einen Beherbergungsbetrieb und Wohnungen enthalten. Nach der erfolgten Verkleinerung der Löwenbräu-Arkaden rechnet Glass mit 11 Mietwohnungen im Löwenbräu-Gebäude. In den beiden Gebäuden auf der Luerswiese sollen 13 Wohnungen entstehen, darunter vier Penthouse-Wohnungen. Es ist das größte Bauprojekt in Bad Wörishofens Innenstadt seit Jahrzehnten.

Kaum weniger ambitioniert ist das Vorhaben für das Kreuzer-Areal direkt an der Fußgängerzone. Die Binova Immobilien GmbH vom Bodensee will auf dem 4120 Quadratmeter großen Gelände das größte Gebäude in überwiegend Holzbauweise im weiten Umkreises errichten.

Am nördlichen Stadtrand von Bad Wörishofen entsteht ein großes Wohnprojekt zweier Genossenschaften. Foto: Markus Heinrich

Willi Schmeh, einer der beiden Bionova-Eigner, sagt, man werde dazu 33 bis 38 Millionen Euro investieren. Bereits im Herbst 2021 könnte es losgehen, Baugenehmigung vorausgesetzt. Neben voraussichtlich rund 70 Wohnungen sollen sogenannte „Coworking Spaces“ entstehen. Das sind gemeinsam genutzte Büros mit Kostenteilung, dazu Ladengeschäfte im Erdgeschoss.

Mit im Boot der großen Investoren ist mittlerweile auch Martin Müller. Gemeinsam mit weiteren ehemaligen Aktionären der Tricor AG Bad Wörishofen will er das ehemalige Schwermer-Gelände bebauen. 22 bis 25 Millionen Euro sollen dort auf fast 15.000 Quadratmetern in Wohnungen investiert werden. Nichts weniger als ein neues Wohnquartier soll dort entstehen. Der Stadtrat hat den Weg dafür freigemacht. Eine Baugenehmigung gibt es aber noch nicht.

So stark ist Bad Wörishofen in den vergangenen Jahren gewachsen

Geplant sind acht Doppelhaus-Teile, 24 Reihenhaus-Teile, dazu drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 58 Wohnungen, insgesamt also 90 Wohneinheiten, nach ersten Informationen allesamt Mietwohnungen. Die Tricor AG selbst hat mit dem Projekt nichts zu tun. Das Gelände gehört einer Vermögens KG. Tricor-Chef Müller war bis zum Verkauf von Tricor im Jahr 2019 der Hauptaktionär des Unternehmens. Der japanische Konzern Rengo hatte damals über seine Tochterfirma Tri-Wall aus Hongkong 100 Prozent der Aktien an der Tricor Packaging & Logistics AG gekauft.

Werden alle bekannten Wohnbauprojekte in Bad Wörishofen Wirklichkeit, entstehen binnen relativ kurzer Zeit mehr als 300 neue Wohnungen.

Wohnraum, der dringend gebraucht wird. Bad Wörishofen ist stark gewachsen. Mittlerweile sind nach Angaben der Stadt 17.328 Menschen hier gemeldet. 2010 hatte Bad Wörishofen noch 14.643 Einwohner.

