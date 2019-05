vor 23 Min.

Hut ab vor der Stadtkapelle

Mit einem außergewöhnlichen Jahreskonzert gratulieren die Musiker ihrem Dirigenten zum Geburtstag

Von Maria Schmid

Ein sehr engagierter Dirigent, sein Taktstock, sein Geburtstag und sein erstes Jahreskonzert mit der Stadtkapelle Bad Wörishofen: Rainer Wörz und sein Premierenabend, an dem er 27 Jahre alt wurde. Nicht, dass er in nicht schon in der Zeit, in der er schon etliche erfolgreiche Auftritte mit der Stadtkapelle hat, sein Können als Dirigent unter Beweis stellen konnte, aber das Jahreskonzert war eine große Herausforderung. Das war es auch für die Musikerinnen und Musiker. Rainer Wörz hatte bei der Literaturauswahl nicht mit Ehrgeiz gespart. Immerhin gab es darunter einige Werke mit sehr hohen Herausforderungen.

Seine Musiker meisterten alle und begeisterten die zahlreichen Gäste im Kursaal mit den herausragenden Interpretationen. Sie gingen gemeinsam das Wagnis ein, so schwierige Kompositionen wie das symphonische Werk „Alcatraz“ von Fritz Neuböck zu spielen. Doch wie Moderator Markus Seitz feststellte, sie alle konnten sich aus der Festung befreien und die „Variazioni in Blue“ von Jacob de Haan in vollen Zügen genießen. Die Farbe Blau ist ja nicht nur für Bad Wörishofen und Pfarrer Kneipp wichtig, sie ist auch die Farbe der Stadtkapelle. Dass auch die Farbe Grün eine Rolle spielen würde, das zeigte sich bei der Komposition „Lord Tullamore“ von Carl Wittrock, einem musikalischen Besuch auf der Grünen Insel. Dieses Werk wird bei den Wertungsspielen in Rammingen vom 29. Mai bis zum 1. Juni das zu erfüllende Pflichtstück sein. Auch „Alcatraz“ wird bewertet werden. Als Julia und Matthias Heiß, beides Tubisten in der Stadtkapelle, heirateten, gab es nur ein Lied: „All of Me“ mit dem emotionalen Text von John Legend. Peter Fischer sorgte mit den warmen Tönen seines Euphoniums, komponiert von John Stephens und Toby Gad, für seine gelungene Premiere, für die es viel Beifall gab. Außer ihm waren noch weitere sechs junge Musikanten zum ersten Mal bei einem Jahreskonzert dabei. Das „Küken“ Ramona Steiner, so Markus Seitz, war mit ihrem Sopran-Saxophon im Medley Abba Symphonic „The Best of“ ein weiterer Glanzpunkt des Konzertes.

Der Chef des Kurorchesters Musica Hungarica war der „Gentleman vom Scheitel bis zu Sohle“ an seiner Posaune, elegant und mit warmen Tönen bei der zauberhaften, sehr melodiösen Komposition von Ernst Hoffmann. Kein Wunder, dass „The Lion King“ davon nicht aufgeweckt wurde. Schließlich musste sich an diesem Konzertabend niemand Sorgen machen, sondern wie Moderatorin Anja Filser sagte: „Hakuna matata“. Ja, an diesem Abend war wirklich alles in bester Ordnung. Haben Sie Walzer und Polkas vermisst? Na ja, auf jeden Fall kamen zwei Konzertmärsche zu Gehör. Jan van der Roost schrieb „Arsenal“ und der bombastische Marsch „Das Kreuz des Südens“ stammt aus der Feder der jungen Unterallgäuer Komponisten Markus Peter und Michael Schiegg. Sie sind Mitbegründer vom flotten „5er Blech“.

Und die Zugaben? Zunächst wäre nun doch noch eine Polka im Repertoire des Abends dabei gewesen. Weit gefehlt, es wurde noch einmal symphonisch mit dem Medley der Rock-Gruppe „Queen“, eine weitere, großartig gespielte Herausforderung. Schließlich entließen die Musikanten die Gäste mit dem Rausschmeißer, einem Marsch von Herbert Pixner, dem „Hochachtungsmarsch“. Hut ab vor der Stadtkapelle Bad Wörishofen.

Themen Folgen