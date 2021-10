Im Kuhstall weht ein neuer Wind

Plus Wanderausstellung zeigt jetzt den Wandel in der Landwirtschaft

Weniger Bauern, mehr Tiere; Freilaufställe statt Anbindehaltung: Auch im Allgäu ist eine neue Stallarchitektur entstanden. Das Architekturforum Allgäu, das sich die Förderung und Pflege der Architektur, Baukultur und -kunst, sowie der Heimat- und Denkmalpflege zur Aufgabe gemacht hat, zeigt in einer Wanderausstellung unter dem Titel „Stallbauten. Teil unserer Kulturlandschaft“, wie anders gebaute Ställe sowohl dem Tierwohl dienen, als auch die Produktion hochwertiger Lebensmittel ermöglichen können.