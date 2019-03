vor 54 Min.

Im Unterallgäu soll mehr gebaut werden

Die SPD-Kreistagsfraktion möchte, dass sich der Landkreis noch stärker im Wohnungsbau engagiert.

Von Sandra Baumberger

Das Unterallgäu ist beliebt. Das zeigt nicht zuletzt die Einwohnerzahl, die in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen ist – und zwar nicht nur dank kleiner Nachwuchs-Unterallgäuer, sondern auch durch Zuzug. Das Bayerische Landesamt für Statistik geht davon aus, dass die Zahl der Unterallgäuer zwischen 2016 und 2036 um sechs Prozent zunehmen wird. Diese an sich erfreuliche Entwicklung hat allerdings eine Kehrseite: Auch in der Region ist Wohnraum inzwischen knapp.

Im nächsten Jahr sollen in Mindelheim 200 Wohnungen gebaut werden

Die SPD-Fraktion im Kreistag hat deshalb die Wohnrauminitiative der Bundesregierung zum Anlass für einen Antrag im Kreisausschuss genommen. Damit will sie den Landkreis über die Landkreiswohnungsbau Unterallgäu GmbH (LKWB) zu einem verstärkten Engagement im kommunalen Wohnungsbau bewegen. In der Sitzung machte der Geschäftsführer der LKWB, Florian Schuster, jedoch deutlich, dass dieses Engagement schon recht ausgeprägt ist: Die LKWB, die Wohnungsgenossenschaft Mindelheim (Woge) und die Wohn-Baugesellschaft Mindelheim (WBG) stellen demnach im Unterallgäu rund 1300 Wohnungen zur Verfügung und verwalten weitere 2000 Wohnungen für Dritte. In den nächsten Jahren sollen laut Schuster zudem rund 200 neue Wohnungen gebaut werden – und zwar für alle Bevölkerungsschichten, um in allen Segmenten zu einer Entlastung beizutragen. Der Schwerpunkt liege aber darauf, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, so Schuster auf Nachfrage der MZ.

Wie er in der Sitzung erläuterte, liegt die durchschnittliche Nettokaltmiete für eine LKWB-Wohnung mit 4,62 Euro pro Quadratmeter deutlich unter dem Landkreis-Durchschnitt von 8,3 Euro pro Quadratmeter bei Neubauten und 6,9 Euro pro Quadratmeter bei gebrauchten Immobilien. Zwar sei das Wohnen im Landkreis grundsätzlich noch bezahlbar. Einige aktuelle Vermietungsangebote in Bad Wörishofen und Mindelheim sowie die Entwicklung auf dem Unterallgäuer Wohnungsmarkt deuteten jedoch darauf hin, „dass leider auch im Landkreis Unterallgäu sozial schwächere Bevölkerungsgruppen tendenziell abgehängt werden“, so Schuster.

Die Nachfrage nach Wohnungen sei – besonders im Bereich der Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen – immens und in Mindelheim, Bad Wörishofen, Ottobeuren, Türkheim, Erkheim, Dirlewang, Pfaffenhausen, Bad Grönenbach, Memmingerberg und Legau am höchsten. Zahlen, wie viele Unterallgäuer sich dort für eine Wohnung interessieren, wollte er jedoch nicht nennen.

Baugrundstücke sind im Unterallgäu Mangelware

Ginge es nach der LKWB, würde sie gerne noch mehr bauen. Dafür braucht sie neben Kapital aber erst einmal Grundstücke und die sind schwer zu bekommen. Viele wollten nicht verkaufen oder nur zu Preisen, die für die LKWB nicht darstellbar seien, sagte Schuster. „Wir können nicht als Meistbietender unterwegs sein.“ Er empfahl dem Landkreis, mit Städten, Gemeinden sowie kommunalen Wohnungsunternehmen und -genossenschaften zu kooperieren und sich zu einem Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen zusammenzuschließen.

Ganz ähnlich hatte es auch die SPD in ihrem Antrag formuliert: „Um die Schaffung von Wohnraum voranzubringen, müssen wir alle an einem Strang ziehen: Bund, Länder und Kommunen“, heißt es darin. Mit der kreiseigenen LKWB habe der Landkreis ein gutes Instrument, um seinen Beitrag hierzu zu leisten. „Gemeinsam mit der Verwaltung des Landkreises sollen kommunale Grundstücke und geeignete Grundstücke im Besitz des Landes/Bundes analysiert werden. In einem weiteren Schritt sollen LKWB, Städte und Gemeinden und der Landkreis Grundstücke erwerben und bebauen, fordert die SPD. „Hierzu ist zu prüfen, inwieweit der Landkreis Haushaltsmittel zur Realisierung von Bauprojekten zur Verfügung stellen kann.“ Die LKWB oder eine andere gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft könnte dabei als Partner fungieren, der die Projekte für den Landkreis umsetzt.

Genossenschaft als Partner des Landkreises

Die Informationen von Schuster zeigten, dass sich die LKWB in die richtige Richtung engagiere, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Michael Helfert. Sein Vorschlag, auf die Kommunen zuzugehen und gemeinsam zu überlegen, wo Wohnprojekte realisiert werden könnten, ist allerdings nicht neu. Laut Landrat Hans-Joachim Weirather sei dies bereits Thema einer Bürgermeister-Dienstbesprechung gewesen, in deren Folge erste Projekte angestoßen worden seien.

Zugleich wies er auf einen weiteren Faktor hin, der die Bautätigkeit derzeit einschränkt: Wegen der guten Konjunktur seien viele Betriebe komplett ausgebucht – eine weitere Kehrseite eines an sich erfreulichen Umstands.

