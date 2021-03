vor 16 Min.

Inzidenzwert und Infektionen: Corona-Update für das Unterallgäu am 17. März

Inzidenzwert, Neuinfektionen und die wichtigsten Corona-Zahlen aus dem Unterallgäu. Hier ist das Corona-Update für den Landkreis Unterallgäu.

Update Mittwoch, 17, März

Das RKI meldet für das Unterallgäu einen Inzidenzwert von 123,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Damit ist der Wert leicht gestiegen.

Update Dienstag, 16. März

32 neue Corona-Infektionen wurden am Dienstag im Unterallgäu gemeldet. Die Zahl der aktiven Fälle stieg auf 268. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz ging leicht nach unten. Laut RKI lag er am Dienstag bei 123,2. Durch statistische Neuberechnungen liegt die Zahl der Todesfälle im Unterallgäu wieder bei 115. Im Mindelheimer Krankenhaus wird derzeit noch ein Covid-Patient behandelt. Weil die Inzidenz seit mehr als drei Tagen über 100 liegt, gelten ab heute die Regelungen der Corona-Notbremse. Geschäfte dürfen nur noch Click&Collect anbieten. Geöffnet haben nur noch Läden mit Waren des täglichen Bedarfs sowie Baumärkte, Blumenläden, Friseure sowie Kosmetik- und Nagelstudios.

Update Montag, 15. März

Übers Wochenende wurden im Unterallgäu 64 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die Zahl der aktiven Fälle liegt derzeit bei 252. Im Mindelheimer Krankenhaus wurde am Montag ein Covid-Patient behandelt. Schulen und Kitas bleiben noch die gesamte Woche geöffnet, weil der Inzidenzwert vom Freitag der Vorwoche ausschlaggebend ist – er lag bei 99,1. Seit Samstag - und damit drei Tage lang - liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu bei einem Wert über 100. Damit gilt die Corona-"Notbremse".

Mehr dazu hier: Inzidenz über 100: Corona-„Notbremse“ gilt ab Mittwoch im Unterallgäu

Heute liegt der Wert laut RKI bei 124,5.

Update Sonntag, 14. März

Die Sieben-Tage-Inzidenz für das Unterallgäu liegt am Sonntag laut RKI bei 129,4 - und damit den zweiten Tag in Folge über 100. Erst, wenn an drei Tagen hintereinander der Wert über 100 liegt, greift die sogenannte Notbremse mit strengeren Regelungen, und zwar einen Tag nach der Bekanntmachung durch die Behörden. Schulen und Kitas bleiben die gesamte Woche geöffnet.

Lesen Sie dazu auch: Corona-Notbremse: Unterallgäu schrammt an Schulschließungen vorbei

Update Freitag, 12. März

22 neue Corona-Infektionen wurden am Freitag im Unterallgäu gemeldet. Die Zahl der aktiven Fälle stieg auf 216 und auch der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz geht weiter nach oben. Laut RKI lag er am Freitag bei 99,1. Auch ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Corona wurde gemeldet. Es ist der erste seit dem 22. Februar. Die Gesamtzahl der Menschen, die im Unterallgäu an oder mit Corona gestorben sind, liegt jetzt bei 116.

Lesen Sie auch: Gestiegene Inzidenz: Das Unterallgäu schrammt knapp an der Corona-Notbremse vorbei

Update Donnerstag, 11. März

Der Inzidenzwert für den Landkreis Unterallgäu ist am Donnerstag stark gestiegen - von 70,2 auf jetzt 92,9, wie das RKI mitteilt. Ab einer Inzidenz von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen müssten Geschäfte, die seit Montag öffnen durften - etwa der örtliche Einzelhandel - wieder schließen. Auch für die Schulen und Kindergärten gelten dann wieder strengere Regeln. Im Landkreis wurden am Donnerstag 21 neue Corona-Infektionen. Die Zahl der aktiven Fälle stieg damit auf 202. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gab es nicht. Die Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen liegt seit 22. Februar bei 115.

Lesen Sie auch: Corona-Ausbruch im Buchloer Schlachthof trifft auch das Unterallgäu

Update Mittwoch, 10. März

An der Grundschule in Mindelheim wurde am Mittwoch ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet. Noch sind keine weiteren Fälle an der Schule bekannt. Laut Schulleiterin Angela Börner wurden daraufhin die Klassengruppe sowie die Gruppe der offenen Ganztagsbetreuung, die das Kind besucht, in Quarantäne geschickt. Die gute Nachricht des Tages kam aus dem Krankenhaus Mindelheim: Dort wurde am Mittwoch erstmals seit Monaten kein Covid-Patient mehr behandelt. Das Landratsamt hat unterdessen 45 Neuinfektionen im Landkreis gemeldet. Die Zahl der aktiven Fälle lag am Mittwoch bei 187. Der Inzidenzwert war laut RKI auf 70,2 gesunken. Damit dürfen die Geschäfte weiter geöffnet bleiben, es müssen allerdings Termine zum Einkaufen vereinbart werden.

Lesen Sie auch: Corona-Ausbruch im Schlachthof Vion Beef in Buchloe wird immer schlimmer

Update Dienstag, 9. März

17 neue Corona-Infektionen wurden am Dienstag im Unterallgäu gemeldet. Die Zahl der aktiven Fälle im Landkreis stieg damit auf 149 und auch der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz geht weiter nach oben. Laut RKI lag er am Dienstag bei 75. Somit können die Geschäfte im Unterallgäu zwar geöffnet bleiben, dürfen aber nur nach Voranmeldung besucht werden. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gab es nicht. Die Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen liegt seit 22. Februar bei 115. Im Mindelheimer Krankenhaus wurden am Dienstag zwei Covid-Patienten behandelt.

Lesen Sie auch: Corona-Fälle an zwei Schulen in Bad Wörishofen





Update Montag, 8. März

Übers Wochenende wurden im Unterallgäu 43 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die Zahl der aktiven Fälle im Landkreis ist auf 140 gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut RKI bei 70,9. Somit können die Geschäfte im Unterallgäu zwar öffnen, dürfen aber nur nach Voranmeldung besucht werden. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gab es am Wochenende nicht. Im Mindelheimer Krankenhaus wurden am Montag zwei Covid-Patienten behandelt. Die Stadt Mindelheim weist unterdessen darauf hin, dass im Eingangsbereich des Rathauses sowie bei Hausärzten und in Apotheken ab sofort Karten und Freiumschläge für die Impfregistrierung ausliegen. Bürgerinnen und Bürger über 80 Jahren, die sich noch nicht online für eine Impfung registriert haben, können dieses Angebot nutzen.

Lesen sie auch: Corona-Schnelltests jetzt auch im Testzentrum Erkheim

Fragen über Fragen bei der Corona-Demo ohne Demonstranten in Mindelheim





Update, Freitag, 5. März

Nach einigen Wochen ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu wieder auf über 50 angestiegen. Das Robert-Koch-Institut meldete am Freitag 56,4 Fälle pro 100.000 Einwohner in einer Woche. Unterdessen wurden im Landkreis am Freitag zehn Neuinfektionen gezählt. Die Zahl der aktiven Fälle liegt bei 110. Es wurde kein neuer Todesfall gemeldet. Gute Nachrichten kommen aus dem Krankenhaus Mindelheim. Dort wurden am Freitag noch zwei Covid-Patienten behandelt. Einer von ihnen auf der Intensivstation. In Memmingen liegt derzeit kein Covid-Patient auf der Intensivstation, zwölf werden aber auf der Normalstation behandelt.

Lesen Sie auch: Corona-Sonderprämie: Der Frust der Mindelheimer Intensivpfleger





Update Donnerstag, 4. März

Am Donnerstag wurden im Unterallgäu 17 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Gesamtzahl der Infizierten stieg damit auf 4136 an. Aktuell positiv getestet sind 108 Unterallgäuer. Die Zahl der an oder mit Covid gestorbenen Patienten liegt weiter bei 115. Der letzte Todesfall im Unterallgäu wurde am 22. Februar gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis ist laut RKI auf 49,5 gestiegen. Rückläufig ist dagegen die Zahl der Patienten im Krankenhaus. Im Mindelheimer Klinikum wurden am Donnerstag noch vier Covid-Patienten behandelt, davon zwei auf der Intensivstation.

Lesen Sie auch: Wie das Türkheimer Gymnasium durch die Corona-Krise kommt





Update Mittwoch, 3. März

Die Zahlen steigen wieder stärker. Am Mittwoch meldete der Landkreis 14 Corona-Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg laut RKI auf 44,7. Im Mindelheimer Krankenhaus liegen sechs Covid-Patienten, zwei von ihnen auf der Intensivstation. Wie sich die Zahl der Corona-Tests entwickelt, ist unklar. Zahlen gibt es nur für das Testzentrum in Erkheim. Dort finden „derzeit durchschnittlich rund 100 Tests pro Tag statt“, so Kreissprecherin Stefanie Vögele. „Es gab Zeiten, in denen dort 500 Personen pro Tag getestet wurden.“ Einen Überblick über die Gesamtzahl der Tests gebe es dagegen nicht. Dem Gesundheitsamt müssten von Hausärzten, Krankenhäusern oder vom Testzentrum am Flughafen Memmingerberg nur die positiven Ergebnisse gemeldet werden, nicht aber die Zahl der Tests.





Update Dienstag, 2. März

Einen relativ starken Anstieg der Infektionszahlen hat der Landkreis am Dienstag gemeldet. Insgesamt wurden 21 Neuinfektionen verzeichnet, nachdem an den drei Tagen zuvor insgesamt nur 20 Fälle gemeldet wurden. Seit Beginn der Pandemie haben sich 4105 Unterallgäuer infiziert. 115 von ihnen sind gestorben. In den vergangenen Tagen ist kein neuer Todesfall hinzugekommen. Die Zahl der aktiven Fälle liegt derzeit bei 93. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstag laut RKI bei 36,5. Im Mindelheimer Krankenhaus werden sieben Covid-Patienten behandelt, zwei davon auf der Intensivstation.

Lesen Sie auch: Gedeckte Tische in Bad Wörishofen als Zeichen des Unmuts

Update Montag, 1. März

In den vergangenen drei Tagen wurden 20 Corona-Neuinfektionen im Unterallgäu gemeldet. Die Zahl der Infizierten liegt jetzt bei 4084. Die Zahl der aktiven Fälle wurde am Montag mit 77 angegeben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut bei 43,3. Es ist kein neuer Todesfall hinzugekommen. Die Anzahl der an oder mit Corona gestorbenen Personen liegt im Unterallgäu weiter bei 115. Im Mindelheimer Krankenhaus werden sechs Covid-Patienten behandelt. Zwei von ihnen auf der Intensivstation. Im Memminger Klinikum liegen 14 Covid-Patienten, von denen zwei auf der Intensivstation behandelt werden mussten.

Lesen Sie auch: Wörishofens Friseure sind bereit für den Ansturm





Update Freitag, 26. Februar

Nur vier Corona-Neuinfektionen wurden am Freitag im Landkreis Unterallgäu gemeldet. Die Zahl der Infizierten liegt jetzt bei 4064. Die Zahl der aktiven Fälle ist auf 75 gesunken. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitag laut Robert-Koch-Institut bei 35,8. Es ist kein neuer Todesfall hinzugekommen. Die Anzahl der an oder mit Corona gestorbenen Personen liegt im Unterallgäu weiter bei 115. Im Mindelheimer Krankenhaus werden fünf Covid-Patienten behandelt. Einer von ihnen auf der Intensivstation. Im Memminger Klinikum lagen am Freitag 12 Covid-Patienten, von denen zwei auf der Intensivstation behandelt werden mussten.

Lesen Sie auch: Robert Antretter aus Mindelheim und seine Arbeit im Beraterstab der Staatsregierung

Update Donnerstag, 25. Februar

Weil die acht Dirlewanger Verdachtsfälle aus der Statistik herausgenommen, im Landkreis Unterallgäu am Donnerstag aber nur sechs Corona-Neuinfektionen gemeldet wurden, ist die Zahl der Infizierten auf 4060 Fälle gesunken. Die Zahl der aktiven Fälle beläuft sich laut Landratsamt auf 83. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist laut Robert-Koch-Institut leicht gestiegen und lag am Donnerstag bei 39,9. Im Mindelheimer Krankenhaus werden vier Covid-Patienten behandelt. Einer von ihnen auf der Intensivstation.

Lesen Sie auch: Aufatmen im Kindergarten Dirlewang: Corona-Verdacht hat sich nicht bestätigt





Update Mittwoch, 24. Februar

Im Landkreis Unterallgäu wurden am Mittwoch 13 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der Infizierten stieg damit auf 4062 an. Die Zahl der aktiven Fälle beläuft sich laut Landratsamt auf 89. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist laut Robert-Koch-Institut leicht gesunken und lag am Mittwoch bei 37,2. Im Mindelheimer Krankenhaus werden sechs Covid-Patienten behandelt. Einer von ihnen auf der Intensivstation.

Lesen Sie auch: Corona-Pandemie: Durchatmen in den Krankenhäusern im Allgäu





Update Dienstag, 23. Februar

Im Unterallgäu wurden am Dienstag fünf Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der Infizierten stieg damit auf 4049 an. Die Zahl der aktiven Fälle beläuft sich laut Landratsamt auf 85. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist laut Robert-Koch-Institut leicht angestiegen und liegt bei 38,5. Im Mindelheimer Krankenhaus werden sechs Covid-Patienten behandelt. Einer von ihnen auf der Intensivstation.

Lesen Sie auch: "Wenn der Gesundheitsminister von der Arbeit kommt, will er nicht nur über Corona reden"

Update Montag, 22. Februar

Das Landratsamt Unterallgäu hat am Montag insgesamt 24 neue Corona-Fälle seit Freitag gemeldet. Außerdem gab es einen weiteren Todesfall. Die Zahl der an oder mit Corona Gestorbenen steigt im Landkreis somit auf 115. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag laut RKI bei 35,1. Im Mindelheimer Krankenhaus werden derzeit sechs Covid-Patienten behandelt. Einer von ihnen auf der Intensivstation.

Update Freitag, 19. Februar

Im Landkreis wurden am Freitag sechs neue Coronafälle gemeldet. Die Zahl der aktuell positiv getesteten Person sank auf 89. Es blieb bei 114 Todesfällen seit Beginn der Pandemie. Auf der Corona-Landkreiskarte im Internet ist zu sehen, dass es in rund der Hälfte aller Gemeinden im Unterallgäu derzeit keinen aktiven Corona-Fall gibt. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis lag am Freitag laut RKI bei 40,6. Im Mindelheimer Krankenhaus werden derzeit sechs Covid-Patienten behandelt. Einer von ihnen liegt auf der Intensivstation. Das Krankenhaus Memmingen meldet zwölf Patienten, davon zwei auf der Intensivstation.

Lesen Sie auch: Politik in der Pandemie: Parteitreffen trotz Lockdowns





Update Donnerstag, 18. Februar

Zehn Corona-Neuinfektionen hat das Landratsamt Unterallgäu am Donnerstag gemeldet. Außerdem stieg die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona um zwei auf jetzt 114. Aktuell positiv getestet sind im Landkreis 91 Personen. Seit Beginn der Pandemie wurden insgesamt 4014 Fälle registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Unterallgäu wieder etwas angestiegen. Der Wert lag nach Angaben des RKI am Donnerstag bei 43,3.

Lesen Sie auch: Impfzentrum Bad Wörishofen: Astrazeneca ist da – und die Skepsis





Update Mittwoch, 17. Februar,

Im Landkreis ist die Sieben-Tage-Inzidenz erneut gesunken, und zwar auf 37,8. Aktuell wurden 102 Unterallgäuer positiv auf das Coronavirus getestet, seit Beginn der Pandemie wurde es bei 4004 Unterallgäuern nachgewiesen. 112 von ihnen sind im Zusammenhang mit der Erkrankung gestorben. In den Häusern des Klinikverbunds Allgäu werden derzeit 14 Corona-Patienten behandelt, davon einer auf der Intensivstation. Am Memminger Klinikum sind es zwölf Corona-Patienten auf der Normalstation.

Seniorenheim St. Martin in Türkheim will zurück zur Normalität





Update Dienstag, 16. Februar

Das Landratsamt hat am Dienstag 103 Corona-Infizierte gemeldet und damit 28 weniger als am Tag zuvor. Sechs Fälle kamen seit Montag neu hinzu. Die Zahl der Verstorbenen stieg um zwei auf 112. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 3995 Unterallgäuer mit dem Virus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag laut RKI bei 50,2.

Update Montag, 15. Februar

Erstmals seit Monaten lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu am Montag unter dem Schwellenwert von 50. Laut RKI wurden in den vergangenen sieben Tagen 48,9 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Landkreis verzeichnet. Über das Wochenende kamen 21 neue Fälle hinzu. Die Zahl der aktuell positiven Fälle liegt bei 131. Ein neuer Todesfall ist ebenso hinzugekommen. Insgesamt sind im Unterallgäu 110 Menschen an oder mit Corona gestorben. Seit Beginn der Pandemie haben sich 3989 Unterallgäuer mit dem Virus infiziert. Im Mindelheimer Krankenhaus wurden am Montag zwölf Covid-Patienten behandelt. Keiner von ihnen auf der Intensivstation.





Update Freitag, 12. Februar

Sieben Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat der Landkreis am Freitag gemeldet. Die Gesamtzahl der Infizierten steigt damit auf 3968. Die Zahl der aktiven Fälle wird mit 147 angegeben. Vor einer Woche lag sie noch bei 201. Es wurde kein neuer Todesfall gemeldet, es bleibt somit bei 110 Menschen, die im Unterallgäu mit oder an Corona gestorben sind. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag laut RKI am Freitag bei 55. Am Freitag, 5. Februar, hatte das RKI noch einen Inzidenzwert von 75,7 gemeldet, vor zwei Wochen 132,1. Im Mindelheimer Krankenhaus liegen derzeit zwölf Covid-Patienten, keiner von ihnen auf der Intensivstation.

Update Donnerstag, 11. Februar

Am Donnerstag wurden 28 Neuinfektionen im Landkreis gemeldet. Damit stieg die Zahl der Infizierten auf 3961. Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert bei 110. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu lag am Donnerstag laut RKI bei 58,5. Im Mindelheimer Krankenhaus wurden am Donnerstag 12 Covid-Patienten behandelt. Keiner davon auf der Intensivstation. Im Krankenhaus Memmingen liegen 16 Covid-Patienten. Keiner wird auf der Intensivstation behandelt.

Lesen Sie auch: Im Allgäu wurde noch nirgendwo Impfstoff weggeworfen

Europäischer Tag des Notrufs: Eine Nummer, die Leben rettet





Update Mittwoch, 10. Februar

Die Corona-Zahlen im Landkreis steigen nur noch leicht. Am Mittwoch wurden 20 Neuinfektionen gemeldet. Damit stieg die Zahl der Infizierten auf 3933. Die Zahl der aktiven Fälle im Unterallgäu wurde mit 148 angegeben. Es wurde kein neuer Todesfall gemeldet. Insgesamt gab es im Verlauf der Pandemie im Landkreis Unterallgäu 110 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu lag am Mittwoch laut RKI bei 60,5. Im Mindelheimer Krankenhaus wurden am Mittwoch 15 Covid-Patienten behandelt. Einer davon auf der Intensivstation. Im Krankenhaus Memmingen liegen 16 Covid-Patienten, keiner von ihnen auf der Intensivstation.

Lesen Sie auch: Gesundheitsamt hebt Besuchsverbot im Türkheimer Seniorenheim auf

Corona-Pandemie: Friseure im Unterallgäu hoffen auf ein Ende der Einschnitte

Update Dienstag, 9. Februar

Die Corona-Zahlen im Landkreis sinken weiter. Am Dienstag wurden 13 Neuinfektionen gemeldet. Damit stieg die Zahl der Infizierten auf 3913. Die Zahl der aktiven Fälle im Unterallgäu sank auf 137. Vor einer Woche lag dieser Wert bei 244. Das Landratsamt hat auch einen weiteren Todesfall gemeldet. Insgesamt gibt es im Landkreis Unterallgäu jetzt 110 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu lag laut RKI am Dienstag bei 57,1. Auch die Zahl der Covid-Patienten im Mindelheimer Krankenhaus geht zurück. Am Dienstag wurden dort noch 14 Patienten behandelt. Einer davon auf der Intensivstation. Auch in Ottobeuren wurde ein Covid-Patient behandelt. Im Krankenhaus Memmingen liegen ebenfalls 14 Covid-Patienten, keiner von ihnen auf der Intensivstation.

Lesen Sie auch: Staatshilfen tröpfeln nur: Jede Woche Lockdown kostet die Therme 250.000 Euro

Kooperation zwischen Kaufbeuren und Memmingen zum Wohle der Patienten





Update Montag,8. Februar

Die Corona-Zahlen im Landkreis sinken weiter. Übers Wochenende wurden insgesamt 25 Neuinfektionen gemeldet. Damit stieg die Zahl der Infizierten auf 3900. Weil immer mehr Patienten genesen sind, sank die Zahl der aktiven Fälle im Unterallgäu jedoch auf jetzt 147. Vor einer Woche gab es noch 262 aktive Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag laut RKI am Montag bei 61,2. Auch die Zahl der Covid-Patienten im Mindelheimer Krankenhaus geht zurück. Am Montag wurden dort noch 15 Patienten behandelt. Einer davon auf der Intensivstation. Im Krankenhaus Memmingen liegen 20 Covid-Patienten, zwei davon auf der Intensivstation.

Lesen Sie auch: 500 Corona-Verstöße im Unterallgäu und was dahintersteckt

Wie wählt ein Verein dieses Jahr einen Vorsitzenden?





Update Sonntag, 7. Februar

Die Corona-Zahlen im Unterallgäu sinken kontinuierlich. Wie das Robert-Koch-Institut mitteilt, liegt der Sieben-Tage-Inzidenzwert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Unterallgäu nur noch bei 57,8.

Lesen Sie auch: Freie Wähler drängen auf Lockerungen für Schulen, Friseure und Einzelhandel

Update Freitag, 5. Februar

Die Corona-Zahlen im Landkreis Unterallgäu sinken weiter. Aktuell gibt es noch 201 aktive Fälle im Kreis. Am Freitag wurden 15 Neuinfektionen gemeldet und kein neuer Todesfall. Seit Beginn der Pandemie haben sich im Unterallgäu 3875 Menschen infiziert, 109 von ihnen sind gestorben. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz ist gesunken. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts lag der Wert bei 75,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Am vergangenen Freitag lag dieser Wert noch bei 132,1.

Im Mindelheimer Krankenhaus werden derzeit 18 Covid-Patienten behandelt. Einer von ihnen liegt auf der Intensivstation. Im klinikum Memmingen gibt es 27 Covid-Patienten, von denen drei auf der Intensivstation behandelt werden müssen.

Lesen Sie auch: Strenge Kontrollen für einreisende Passagiere am Allgäu Airport Memmingerberg

Corona-Mutation jetzt auch im Unterallgäu angekommen





Update Donnerstag, 4. Februar

Die 7-Tage-Inzidenz im Unterallgäu lag am Donnerstag nach vielen Wochen erstmals wieder unter 100. Auf der Seite des RKI wird der Wert mit 79,8 angegeben. Vor einer Woche lag er noch bei 132,1. Das Landratsamt meldete am Donnerstag zehn Neuinfektionen. Die Zahl der aktiven Fälle im Unterallgäu ist auf 225 gesunken. Im Mindelheimer Krankenhaus werden derzeit 21 Covid-Patienten behandelt, einer davon auf der Intensivstation.

Update Mittwoch, 3. Februar

Im Unterallgäu ist nun auch die Corona-Virus-Mutation aus Brasilien und Südafrika aufgetaucht. Mehr dazu hier: Corona-Mutation aus Brasilien und Südafrika im Unterallgäu bestätigt

Die Sieben-Tage-Inzidenz für das Unterallgäu lag laut Robert-Koch-Institut am Mittwoch bei 100,5 Fällen pro 100.000 Einwohner. Vor einer Woche lag sie noch bei 135,5. Auch die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Unterallgäu sinkt weiter. Aktuell sind im Landkreis 244 aktive Fälle registriert. Am Dienstag wurden 16 neue Corona-Fälle gemeldet. Seit Pandemiebeginn sind 3850 Unterallgäuer positiv getestet worden. Gemeldet wurden gestern auch ein neuer Todesfall. Insgesamt sind bisher 101 Menschen im Unterallgäu mit oder an Corona gestorben.

Im Mindelheimer Krankenhaus werden derzeit 22 Corona-Patienten behandelt, davon einer auf der Intensivstation. Auch im Memminger Klinikum liegen 25 Covid-Patienten, davon vier auf der Intensivstation.

Lesen Sie auch: Wegen Corona: Hunderte Allgäuer warten auf ihre Operationen

Ein "bürokratisches Monster" für einen Partei-Termin mit 15 Teilnehmern

Update Dienstag, 2. Februar

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Unterallgäu sinkt weiter. Aktuell sind im Landkreis 247 aktive Fälle registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz für das Unterallgäu lag laut Robert-Koch-Institut am Dienstag bei 112,2.

Am Dienstag wurden 17 neue Corona-Fälle gemeldet. Seit Pandemiebeginn sind 3834 Unterallgäu positiv getestet worden. Gemeldet wurden gestern auch acht zusätzliche Todesfälle. Nach Mitteilung des Landratsamtes handelt es sich jedoch um Nachmeldungen aus der vergangenen Woche. Insgesamt sind bisher 100 Menschen im Unterallgäu mit oder an Corona gestorben.

Im Mindelheimer Krankenhaus werden derzeit 24 Corona-Patienten behandelt, davon drei auf der Intensivstation. Auch im Memminger Klinikum liegen 24 Covid-Patienten, davon zwei auf der Intensivstation.

Update Montag, 1. Februar

Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Unterallgäu ist über das Wochenende weiter gesunken. Laut dem Robert-Koch-Institut lag sie am Montag, 2. Februar, bei 108,7.

Über das Wochenende sind 30 neue bestätigte Corona-Fälle im Unterallgäu dazugekommen. Damit beläuft sich die Zahl aktueller Fälle auf 261. Seit Pandemiebeginn sind 3817 Unterallgäu positiv getestet worden, 92 sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben - das ist ein Todesfall mehr als noch am Freitag.

Im Mindelheimer Krankenhaus werden derzeit 18 Corona-Patienten behandelt, davon zwei auf der Intensivstation. Im Memminger Krankenhaus sind 25 Corona-Patienten untergebracht, davon ebenfalls zwei auf Intensiv.

Update Freitag, 29. Januar

Das Landratsamt Unterallgäu hat am Freitag 32 weitere bestätigte Infektionen und einen weiteren Todesfall bekannt gegeben. Landkreisweit gibt es 304 aktive Corona-Fälle. Seit Pandemiebeginn waren 3787 Unterallgäuer nachweislich positiv, 91 sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Unterallgäu lag am Freitag laut dem Robert-Koch-Institut bei 132,1.

Im Mindelheimer Krankenhaus werden nach eigenen Angaben 16 Covid-Patienten behandelt, zwei von ihnen auf der Intensivstation.

Lesen Sie auch: Dr. Kaplan zu Impfungen im Unterallgäu: „Wir planen von einer Lieferung zur nächsten“

Update Donnerstag, 28. Januar

Das Landratsamt Unterallgäu hat am Donnerstag 27 neue Corona-Infektionen bestätigt. Landkreisweit gibt es 296 aktive Fälle, vor einer Woche waren es noch 357. Seit Pandemiebeginn waren 3755 Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, 90 sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt im Unterallgäu Stand Donnerstag laut dem Robert-Koch-Institut bei 132,1.

Im Mindelheimer Krankenhaus werden laut dem Klinikverbund Allgäu 20 Covid-Patienten behandelt, vier von ihnen auf der Intensivstation. In den anderen fünf Häusern des Klinikverbunds werden 19 Covid-Patienten auf den Normal- und neun auf den Intensivstationen behandelt. Im Klinikum Memmingen liegen nach eigenen Angaben 23 Covid-Patienten auf der Normal- und fünf auf der Intensivstation.

Update Mittwoch, 27. Januar

Das Landratsamt Unterallgäu hat am Mittwoch 41 neue Corona-Infektionen und einen weiteren Todesfall bestätigt. Landkreisweit gibt es 291 aktive Fälle. Seit Pandemiebeginn waren 3728 Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, 90 sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt im Unterallgäu Stand Mittwoch laut RKI bei 135,5.

Im Mindelheimer Krankenhaus werden laut Klinikverbund Allgäu 21 Covid-Patienten behandelt, drei von ihnen auf der Intensivstation. In den anderen fünf Häusern des Klinikverbunds werden 21 Covid-Patienten auf den Normal- und zehn auf den Intensivstationen behandelt. Im Klinikum Memmingen liegen nach eigenen Angaben 21 Covid-Patienten auf der Normal- und sechs auf der Intensivstation.

Lesen Sie auch: Freie Wähler kritisieren Landrat Eder für Corona-Video auf Facebook

Update Dienstag, 26. Januar (aktualisiert)

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat die 15-Kilometer-Regel für Bewohner von sogenannten Corona-Hotspots vorläufig außer Vollzug gesetzt. Lesen Sie auch: Verwaltungsrichter kippen 15-Kilometer-Regel vorläufig

Erstmeldung: Das Landratsamt Unterallgäu hat heute Vormittag gemeldet: Die 15-Kilometer-Regel für den Landkreis gilt ab Mittwoch, 27. Januar, 0 Uhr nicht mehr. Der Landkreis hat laut RKI an sieben aufeinanderfolgenden Tagen die 7-Tage-Inzidenz von 200 unterschritten. Sie liegt am 26. Januar bei 140,4.

Das Landratsamt hat die Corona-Zahlen aktualisiert: 3687 Unterallgäuer waren seit Pandemiebeginn nachweislich positiv, 89 sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Landkreisweit gibt es 287 aktive Fälle, davon sind 31 in Mindelheim, 27 in Bad Wörishofen und 22 in Türkheim. In den anderen Orten im Verbreitungsgebiet der MZ liegt die Zahl jeweils maximal im einstelligen Bereich.

Im Mindelheimer Krankenhaus werden laut Klinikverbund Allgäu 23 Covid-Patienten behandelt, zwei von ihnen auf der Intensivstation. In den anderen fünf Häusern des Klinikverbunds werden 20 Covid-Patienten auf den Normal- und acht auf den Intensivstationen behandelt. Im Klinikum Memmingen liegen nach eigenen Angaben 24 Covid-Patienten auf der Normal- und vier auf der Intensivstation.

Update Montag, 25. Januar

Die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Unterallgäu lag am Montag laut RKI bei 144,5. Am Dienstag vor einer Woche hat der Wert noch bei 207,8 gelegen und damit über der Grenze, ab der die 15-Kilometer-Regel verordnet worden ist. Unterallgäuer, die einen Ausflug machen wollen, dürfen sich seit einer Woche nur noch 15 Kilometer von ihrer Wohnort-Grenze entfernen – und das gilt mindestens bis einschließlich Dienstag.

Sollten am Dienstag die Corona-Zahlen im Landkreis Unterallgäu nicht signifikant steigen, wird die 15-Kilometer-Regel wohl in der Nacht auf Mittwoch vom bayerischen Gesundheitsministerium aufgehoben. Das Landratsamt informiert, sobald das der Fall sein sollte.

Die Corona-Statistik ist auf der Internetseite des Landratsamts am Montag nicht aktualisiert worden. Eine Sprecherin sagte auf Nachfrage der MZ, das habe keinen Einfluss auf den offiziellen Meldeweg und die 7-Tage-Inzidenz. Über das Wochenende seien 83 neue Infektionen hinzugekommen. 283 Unterallgäuer gelten aktuell als positiv, 83 sind seit Pandemiebeginn im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Im Mindelheimer Krankenhaus wurden laut Klinikverbund Allgäu gestern 23 Covid-Patienten behandelt, zwei von ihnen auf der Intensivstation. In den anderen fünf Häusern des Klinikverbunds werden 22 Covid-Patienten auf den Normal- und neun auf den Intensivstationen behandelt. Im Klinikum Memmingen liegen nach eigenen Angaben 25 Covid-Patienten auf der Normal- und vier auf der Intensivstation.

Lesen Sie auch: Corona: Minister Holetschek wirbt in Bad Wörishofen für Impf-Solidarität

Update Freitag, 22. Januar

Das Landratsamt Unterallgäu hat am Freitag 31 neue Corona-Infektionen bestätigt. Landkreisweit gibt es 311 aktive Fälle, vor einer Woche waren es noch 359. Die meisten aktiven Fälle kommen aus Ottobeuren (43). In Mindelheim gelten derzeit offiziell 35 Bürger als positiv, in Bad Wörishofen 31 und in Türkheim 25. In allen anderen Orten im Verbreitungsgebiet der Mindelheimer Zeitung ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle jeweils unter zehn. Insgesamt waren seit Pandemiebeginn 3602 Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, 82 sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner Stand Freitag laut RKI im Unterallgäu bei 167,9. Vor einer Woche lag sie noch bei 222,9.

Die 15-Kilometer-Regel gilt allerdings auch über das Wochenende und Anfang kommender Woche, weil bis dahin noch nicht sieben Tage in Folge die Inzidenz den 200er-Wert unterschritten haben wird. Sollte der 7-Tage-Inzidenzwert in den kommenden Tagen 200 oder mehr erreichen, würde ab diesem Zeitpunkt die 15-Kilometer-Regel erneut mindestens eine Woche lang gelten.

Im Mindelheimer Krankenhaus ist die Zahl der Covid-Patienten in den vergangenen Tagen leicht, aber stetig zurückgegangen. Laut Klinikverbund Allgäu werden dort 21 Covid-Patienten behandelt, zwei von ihnen auf der Intensivstation. In den anderen fünf Häusern des Klinikverbunds werden 25 Covid-Patienten auf den Normal- und zehn auf den Intensivstationen behandelt. Im Klinikum Memmingen liegen nach eigenen Angaben 25 Covid-Patienten auf der Normal- und vier auf der Intensivstation.

Lesen Sie auch: Warum viele Pfleger im Unterallgäu noch nicht geimpft werden wollen

Update Donnerstag, 21. Januar

Das Landratsamt Unterallgäu hat am Donnerstag 34 neue Corona-Infektionen und einen neuen Todesfall bestätigt. Außerdem wurden neun weitere Todesfälle aus den vergangenen Tagen nachgemeldet, laut Landratsamt hat es einen Fehler bei der Datenübermittlung gegeben. Landkreisweit gibt es 357 aktive Fälle, davon sind 52 in Türkheim, 44 in Mindelheim und 36 in Bad Wörishofen.

Lesen Sie auch: Drei Corona-Tote im Türkheimer Kreis-Seniorenheim St. Martin

Insgesamt waren 3571 Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, 82 sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut RKI im Unterallgäu bei 179,6. Die 15-Kilometer-Regel gilt weiterhin. Im Mindelheimer Krankenhaus werden nach eigenen Angaben 22 Covid-Patienten behandelt, einer von ihnen auf der Intensivstation.

Update Mittwoch, 20. Januar

Das Landratsamt Unterallgäu hat am Mittwoch 52 neue Corona-Fälle bestätigt. Landkreisweit gibt es 343 aktive Fälle, davon sind 54 in Türkheim, 41 in Mindelheim und 31 in Bad Wörishofen. Seit Pandemiebeginn waren 3537 Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, 72 sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut RKI Stand Mittwoch im Unterallgäu bei 178,9. Die 15-Kilometer-Regel bleibt jedoch weiterhin bestehen, weil sie erst aufgehoben wird, wenn der Inzidenzwert eine Woche lang den Grenzwert von 200 unterschritten hat. Das Landratsamt hat auf seiner Homepage für jeden Ort im Unterallgäu visualisiert, wie weit man sich von seinem Heimatort bei Tagesausflügen fortbewegen darf. Unter www.landratsamt-unterallgaeu.de findet man eine Karte, auf ihr muss man hierfür den jeweiligen Ort anklicken. Lesen Sie auch: 7-Tage-Inzidenz über 200: Was im Unterallgäu erlaubt ist und was nicht

Im Mindelheimer Krankenhaus werden laut Klinikverbund Allgäu 26 Covid-Patienten behandelt, einer von ihnen auf der Intensivstation. In den anderen Häusern des Klinikverbunds werden 21 Covid-Patienten auf den Normal- und acht auf den Intensivstationen behandelt. Im Klinikum Memmingen liegen nach eigenen Angaben 29 Covid-Patienten auf der Normal- und vier auf der Intensivstation.

Lesen Sie auch: Feuer in Corona-Sektion der Kaufbeurer Klinik

Update Dienstag, 19. J anuar

Die 7-Tage-Inzidenz liegt Stand Dienstag im Landkreis Unterallgäu laut RKI bei 207,8 und damit wieder über dem Schwellenwert, ab dem die 15-Kilometer-Regelung gilt. Das heißt: Die besagte Regel wird im Unterallgäu noch länger gelten, weil sie erst aufgehoben werden kann, wenn mindestens sieben Tage in Folge die 200er-Marke unterschritten ist.

Das Landratsamt Unterallgäu hat am Dienstag 19 neue Corona-Fälle bestätigt. Landkreisweit gibt es 324 aktive Fälle, davon sind 43 in Türkheim, 40 in Mindelheim und 28 jeweils in Bad Wörishofen und in Ottobeuren. Seit Pandemiebeginn waren 3485 Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, 72 sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Im Mindelheimer Krankenhaus werden laut Klinikverbund Allgäu 25 Covid-Patienten behandelt, einer von ihnen auf der Intensivstation. In den anderen Häusern des Klinikverbunds werden 20 Covid-Patienten auf den Normal- und zwölf auf den Intensivstationen behandelt. Im Klinikum Memmingen liegen nach eigenen Angaben 36 Covid-Patienten auf der Normal- und vier auf der Intensivstation.

Lesen Sie auch: SOS: Hausarzt dringend gesucht!

Update Montag, 18. Januar

Über das Wochenende sind im Unterallgäu laut Landratsamt 108 nachgewiesene Infektionen mit dem Corona-Virus und zwei Todesfälle hinzugekommen. Landkreisweit gibt es 355 aktive Fälle, davon in Türkheim 49, in Mindelheim 47 und in Bad Wörishofen 26.

3466 Unterallgäuer waren seit Pandemiebeginn nachweislich positiv, 72 von ihnen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die 7-Tage-Inzidenz liegt im Landkreis laut RKI bei 189,9. Die 15-Kilometer-Regel ist noch nicht aufgehoben worden.

Im Mindelheimer Krankenhaus werden laut Klinikverbund Allgäu aktuell 21 Covid-Patienten behandelt, davon drei auf der Intensivstation. In den anderen Häusern des Klinikverbunds werden 22 Covid-Patienten auf den Normal- und neun auf den Intensivstationen behandelt. Im Klinikum Memmingen liegen 36 Covid-Patienten auf der normalen Station und vier auf der Intensivstation.

Seit gestern darf man in Bayern nur noch mit einer sichtbar zertifizierten FFP2-Maske ein Geschäft betreten. Ab Mittwoch gilt die FFP2-Maskenpflicht auch im Mindelheimer Krankenhaus. Lesen Sie auch: FFP2-Maskenpflicht auch in den Krankenhäusern

Der Wörishofer Apotheker Herbert Götze sagt, er habe ausreichend Masken auf Lager und könne jederzeit nachbestellen. Auch der Mindelheimer Apotheker Roland Peter und der Pfaffenhauser Apotheker Andreas Großmann sagen das. Auch Einzelhandelsketten haben aktuell ausreichend FFP2-Masken vorrätig. Die MZ verkauft auch FFP2-Masken in ihren Geschäftsstellen unter anderem über „Call & Collect“. Die einzeln verpackten Masken stellt der Mattsieser Flugzeugbauer Grob Aircraf her.

Die Inbetriebnahme der Impfzentren in Bad Wörishofen und Memmingen muss verschoben werden. Grund dafür ist eine Nachricht von Biontech/Pfizer. Wie es jetzt weitergehen soll, lesen Sie hier: Eröffnung geplatzt: Impfzentrum Unterallgäu erhält keine Lieferung

Update Freitag, 15. Januar

Die 7-Tage-Inzidenz war am Freitag im Unterallgäu laut RKI bei 222,9. Seit Donnerstag gilt im Landkreis die 15-Kilometer-Regel für Ausflüge. Das hat Auswirkungen für die Freizeitaktivitäten am Wochenende. Lesen Sie auch: 7-Tage-Inzidenz über 200: Was im Unterallgäu erlaubt ist und was nicht

Das Landratsamt hat am Freitag 19 neue Corona-Fälle und einen weiteren Todesfall bestätigt. Landkreisweit gibt es 359 aktive Fälle. Seit Pandemiebeginn waren 3358 Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, 70 sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Im Mindelheimer Krankenhaus werden laut Klinikverbund Allgäu 24 Covid-Patienten behandelt, davon zwei auf der Intensivstation. In den anderen Häusern des Klinikverbunds werden 24 Covid-Patienten auf den Normal- und zehn auf den Intensivstationen behandelt. Im Klinikum Memmingen liegen nach eigenen Angaben 28 Covid-Patienten auf der Normal- und vier auf der Intensivstation.

Lesen Sie auch: Trotz Landrat Eders Vorstoß: Grundschulen bleiben auch im Unterallgäu zu

Update Donnerstag, 14. Januar

Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Unterallgäu liegt am Donnerstag laut RKI bei 209,9. Damit gilt für Unterallgäuer: Ausflüge sind nur in einem Umkreis von 15 Kilometern um den eigenen Wohnort erlaubt (ab Stadt- & Gemeindegrenze).

Die Beschränkung gilt nicht für die Fahrt zur Arbeit, zum Arzt, zum Einkaufen oder zur Familie. Untersagt sind touristische Ausflüge zu Zielen, die von der Gemeindegrenze weiter als 15 Kilometer entfernt sind. Weitere Informationen: 7-Tage-Inzidenz über 200: Was im Unterallgäu erlaubt ist und was nicht

Am Donnerstag meldete das Landratsamt Unterallgäu 49 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Landkreisweit gibt es 383 aktive Fälle. Einige der aktiven Fälle sind auf den Corona-Ausbruch im Seniorenheim in Türkheim zurückzuführen.

Ort Aktive Fälle Türkheim 70 Mindelheim 45 Fellheim 20 Ettringen 20 Bad Wörishofen 20 Ottobeuren 19 Babenhausen 17 Legau 16 Kirchheim 15 Westerheim 15

Quelle: Landratsamt Unterallgäu (nur Gemeinden ab 15 aktiven Fällen aufgelistet)

Seit Pandemiebeginn waren 3339 Unterallgäuer nachweislich positiv, 67 sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Im Mindelheimer Krankenhaus werden nach eigenen Angaben 29 Covid-Patienten derzeit behandelt, davon zwei auf der Intensivstation.

Lesen Sie auch: Corona-Ausbruch im Seniorenheim St. Martin wird immer schlimmer

Update Mittwoch,13. Januar (aktualisiert, 15:45 Uhr)

Am Mittwoch meldete das Landratsamt Unterallgäu 80 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Landkreisweit gibt es 350 aktive Fälle. Die meisten der aktuell Infizierten kommen aus folgenden Orten:

Ort Aktive Fälle Türkheim 65* Mindelheim 47 Fellheim 21 Ettringen 20 Ottobeuren 17 Kirchheim 16 Babenhausen 16 Bad Wörishofen 15

Quelle: Landratsamt Unterallgäu

*Viele der Infektionen in Türkheim sind auf den Corona-Ausbruch im Altenheim zurückzuführen. Lesen Sie dazu den aktuellen Artikel: Corona-Ausbruch im Seniorenheim St. Martin wird immer schlimmer

7-Tage-Inzidenz: Das Unterallgäu steuert auf 200 zu

Seit Pandemiebeginn waren 3290 Unterallgäuer nachweislich positiv, 67 sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) berechnete 7-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch bei 189,2. Sollte am Donnerstag die Inzidenz den Grenzwert von 200 übersteigen, gilt laut Landratsamt die 15-Kilometer-Regel bei Tagesausflügen bereits ab dem gleichen Tag.

Im Mindelheimer Krankenhaus werden laut Klinikverbund Allgäu 31 Covid-Patienten behandelt, davon drei auf der Intensivstation. In den anderen Häusern des Klinikverbunds werden 28 Covid-Patienten auf den Normal- und zehn auf den Intensivstationen behandelt. Im Klinikum Memmingen liegen nach eigenen Angaben 24 Covid-Patienten auf der Normal- und sieben auf der Intensivstation.

Lesen Sie auch: Unterallgäuer Landrat Alex Eder will Grundschulen am Montag öffnen

Update Dienstag,12. Januar (aktualisiert, 16:20 Uhr)

Der Landkreis Unterallgäu ist Stand Dienstag noch nicht unter die 15-Kilometer-Begrenzung bei Tagesausflügen gefallen. Der vom Robert-Koch-Institut (RKI) berechnete 7-Tage-Inzidenzwert für das Unterallgäu hat am Dienstag 187,8 betragen (197,5 am Montag). Falls der RKI-Wert am Mittwoch 200 übersteigt, gilt laut Landratsamt die Ausflugs-Beschränkung ab dem gleichen Tag.

Am Dienstag meldete das Landratsamt 34 neue nachgewiesene Corona-Infektionen. Landkreisweit gibt es derzeit 306 aktive Fälle. Seit Pandemiebeginn waren 3210 Unterallgäuer nachweislich positiv, 67 sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Im Mindelheimer Krankenhaus werden derzeit laut Klinikverbund Allgäu 26 Corona-Patienten behandelt, drei von ihnen auf der Intensivstation.

Landrat Alex Eder hat einen Antrag bei der Regierung von Schwaben eingereicht. Er fordert, die Grundschulen im Unterallgäu am Montag zu öffnen.

Lesen Sie auch: Unterallgäus Landrat Alex Eder will Grundschulen am Montag öffnen

Update Montag, 11. Januar (aktualisiert, 16:30 Uhr)

Seit Montag gelten in Bayern verschärfte Beschränkungen. Bürger aus einem Landkreis ab einer 7-Tage-Inzidenz von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner dürfen sich bei touristischen Reisen nicht weiter als 15 Kilometer von ihrem Heimatort entfernen.

Im Unterallgäu gab es am Montag Verwirrung um den Inzidenzwert. Während das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) online die Inzidenz mit 211,92 angab, stand auf der Internetseite des RKI 197,5. Montagvormittags listete das Bayerische Staatsministerium für Inneres auf seiner Homepage das Unterallgäu unter den Landkreisen über einer 200er-Inzidenz auf. Nachmittags war das Unterallgäu nicht mehr dabei. Laut einer Sprecherin des Landratsamts Unterallgäu zählt der Wert 197,5 des RKI.

Wahrscheinlich wird am Dienstag dieser offizielle Wert 200 übersteigen, da im Unterallgäu über das Wochenende laut Landratsamt 141 neue bestätigte Infektionen hinzugekommen sind. Falls das eintritt, gilt laut Landratsamt die 15-Kilometer-Beschränkung ab dem ersten Tag der Grenzwert-Überschreitung.

Landkreisweit gibt es derzeit 300 aktive Fälle. Seit Pandemiebeginn waren 3176 Unterallgäuer nachweislich positiv, 67 sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Im Mindelheimer Krankenhaus werden derzeit 25 Corona-Patienten behandelt, drei von ihnen auf der Intensivstation.

Lesen Sie auch über die aktuelle Entwicklung im Türkheimer Altenheim: Immer mehr Corona-Fälle im Türkheimer Seniorenheim St. Martin

Update Sonntag, 10. Januar

Laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu bei einem Wert von 202,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und damit über der "kritischen" 200-er-Marke: Bleibt die Zahl auch am Montag so hoch, dürften sich Unterallgäuer für touristische Tagesausflüge nur noch maximal 15 Kilometer von ihrem Wohnort (Gemeindegrenze) entfernen.

Laut dem bayerischen Innenministerium treten am Montag, 11. Januar, die verschärften Corona-Schutzmaßnahmen in Kraft. Für Personen, die in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 200 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohnern leben, sind demzufolge dann touristische Tagesausflüge über einen Umkreis von 15 Kilometern um die Wohnortgemeinde hinaus untersagt. Dafür erstmalig maßgeblich ist laut Innenministerium der Zahlenstand des Robert Koch-Instituts (RKI) am Montag, 11. Januar 2021, 0.00 Uhr.

Weiter heißt es darin: "Betroffene Kreisverwaltungsbehörden können die '15-km-Regel' für touristische Tagesreisen außerkraftsetzen, wenn der Inzidenzwert seit mindestens sieben Tagen in Folge unterschritten worden ist. Außerdem können die Kreisverwaltungsbehörden von Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 200 Fällen pro 100.000 Einwohnern anordnen, dass touristische Tagesreisen in den Landkreis oder die kreisfreie Stadt untersagt sind."

Im Kreis-Seniorenwohnheim St. Martin in Türkheim sind neun Bewohner und fünf Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Für die gesamte Pflegeeinrichtung gilt derzeit ein Besuchsverbot. Insgesamt sind laut Landratsamt in vier Unterallgäuer Seniorenheimen aktuelle Corona-Fälle bekannt.

Lesen Sie auch: Corona-Alarm: Besuchsverbot im Seniorenheim St. Martin in Türkheim

Das Landratsamt Unterallgäu hat am Freitag 24 neue Corona-Fälle gemeldet. Im Unterallgäu gibt es aktuell 243 aktive Fälle, davon sind 29 in Mindelheim, 22 in Türkheim, 16 in Ettringen und elf in Pfaffenhausen. Seit Frühjahr wurden 3035 Unterallgäuer positiv auf das Coronavirus getestet, 64 Bürger sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt im Unterallgäu laut LGL aktuell bei 145,86. Zum Vergleich: Der bayerische Durchschnitt liegt derzeit bei 138,31.

Im Mindelheimer Krankenhaus wurden laut Klinikverbund Allgäu zuletzt 21 Covid-Patienten behandelt, davon zwei auf der Intensivstation. In den anderen Häusern des Klinikverbunds werden 37 Covid-Patienten auf den Normal- und zehn auf den Intensivstationen behandelt. Im Klinikum Memmingen liegen nach eigenen Angaben 23 Covid-Patienten auf der Normal- und sechs auf der Intensivstation.

Lesen Sie auch: Kita-Notbetreuung wird im Januar fortgesetzt

Update Donnerstag, 7. Januar:

Seit Dienstag wurden im Unterallgäu laut Landratsamt insgesamt 130 Neuinfektionen und ein Todesfall gemeldet. Landkreisweit gibt es 275 aktive Fälle. In Mindelheim gibt es aktuell 33 infizierte Bürger, in Türkheim 25 und in Ettringen 13.

3011 Unterallgäuer waren seit Pandemiebeginn nachweislich positiv, 64 von ihnen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die 7-Tage-Inzidenz liegt im Landkreis laut LGL bei 152,7 Infektionen pro 100.000 Einwohner. Das gemeinsame Impfzentrum der Stadt Memmingen und des Landkreises Unterallgäu mit Standorten in Memmingen und Bad Wörishofen soll am 20. Januar in Betrieb gehen. Derzeit bereiten Stadt und Landkreis Schreiben für alle Bürger ab einem Alter von 80 Jahren vor, um sie über die Impfmöglichkeit aufzuklären. In dem Schreiben wird genau erklärt, wie man einen Termin vereinbaren kann und was man zum Impftermin mitbringen muss. Derzeit sind die mobilen Impfteams in Pflegeeinrichtungen unterwegs. Insgesamt wurden in Memmingen und dem Unterallgäu bereits über 1500 Personen geimpft, teilt das Landratsamt mit.

Update Montag, 4. Januar 2021:

Über den Jahreswechsel und das Wochenende sind im Unterallgäu laut Landratsamt insgesamt 90 nachgewiesene Infektionen mit dem Corona-Virus und zehn Todesfälle hinzugekommen. Landkreisweit gibt es 195 aktive Fälle, vor einer Woche waren es noch 268. In Mindelheim gibt es aktuell 27 positive Bürger, in Türkheim 14 und in Ettringen zehn. Die Zahl der aktiven Fälle liegt in den anderen Unterallgäuer Gemeinden unter zehn.

2870 Unterallgäuer waren seit Pandemiebeginn nachweislich positiv, 63 von ihnen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die 7-Tage-Inzidenz liegt im Landkreis laut LGL bei 126,6 Infektionen pro 100.000 Einwohner.

Im Mindelheimer Krankenhaus werden laut Klinikverbund Allgäu aktuell 22 Covid-Patienten behandelt, davon vier auf der Intensivstation. In den anderen Häusern des Klinikverbunds werden 36 Covid-Patienten auf den Normal- und elf auf den Intensivstationen behandelt. Im Klinikum Memmingen liegen nach eigenen Angaben 24 Covid-Patienten auf der normalen Station und acht auf der Intensivstation.

Lesen Sie auch: So war die Corona-Pandemie 2020 im Landkreis Unterallgäu

Update Mittwoch, 30. Dezember 2020:

50 neue nachgewiesene Corona-Infektionen hat das Unterallgäuer Gesundheitsamt am Mittwoch gemeldet. Die Zahl der aktiven Fälle liegt im Landkreis aktuell bei 308, davon sind 40 in Mindelheim und 22 in Bad Wörishofen. Seit Beginn der Pandemie haben sich 2780 Unterallgäuer mit dem Virus infiziert, 53 sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die Inzidenz liegt laut LGL im Unterallgäu derzeit bei 150,68 Infektionen pro 100.000 Einwohner. Im Mindelheimer Klinikum werden derzeit 22 Covid-Patienten behandelt, vier von ihnen liegen auf der Intensivstation. Im Memminger Krankenhaus liegen 33 Covid-Patienten, von denen acht auf der Intensivstation behandelt werden.

Lesen Sie auch: Altstadt vs. Gewerbegebiet: Ärger über Verkaufsverbote von Spielwaren

Update Dienstag, 29. Dezember:

40 neue nachgewiesene Corona-Infektionen und einen weiteren Todesfall hat das Unterallgäuer Gesundheitsamt am Dienstag gemeldet. Die Zahl der aktiven Fälle liegt im Landkreis aktuell bei 273, davon sind 36 in Mindelheim. Seit Beginn der Pandemie haben sich 2730 Unterallgäuer mit dem Virus infiziert, 53 sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die Inzidenz liegt laut LGL im Unterallgäu derzeit bei 165,13 Infektionen pro 100.000 Einwohner.

Lesen Sie auch: Schlechte Stimmung beim Klinikverbund Allgäu

Update Montag, 28. Dezember:

Über Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage sind im Landkreis Unterallgäu 111 neue Infektionen mit dem Coronavirus und ein Todesfall hinzugekommen beziehungsweise nachgewiesen worden. Es gibt derzeit 268 aktive Fälle im Landkreis. Das hat das Landratsamt am Montag bekannt gegeben. Insgesamt sind seit Pandemiebeginn 2690 Unterallgäuer positiv getestet worden. 52 Unterallgäuer sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. In Mindelheim gibt es aktuell 36 aktive Fälle, in Bad Wörishofen 18, in Türkheim zwölf und in Pfaffenhausen elf. Da an Feier- und Sonntagen weniger getestet und in Laboren ausgewertet wird als sonst, ist mit Nachmeldungen in den kommenden Tagen zu rechnen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt im Unterallgäu laut LGL derzeit bei 166,5 Infektionen pro 100.000 Einwohner.

102 Covid-Patienten in den Kliniken der Region

Im Mindelheimer Krankenhaus werden aktuell laut Klinikverbund Allgäu 21 Covid-Patienten behandelt, drei von ihnen auf der Intensivstation. In den anderen fünf Häusern des Klinikverbunds sind insgesamt 39 Covid-Patienten auf den Normal- und zehn auf den Intensivstationen. Im Klinikum Memmingen liegen 24 Corona-Patienten auf der Normalstation und acht auf der Intensivstation.

Lesen Sie auch: Im Unterallgäu sind die Corona-Impfteams gestartet

Update Mittwoch, 23. Dezember:

69 Corona-Neuinfektionen gibt es im Vergleich zum Vortag im Unterallgäu. Das vermeldet das Gesundheitsamt am Mittwoch. Die Zahl der aktiven Fälle ist damit von 299 auf 347 gestiegen. Seit Pandemiebeginn haben sich 2579 Unterallgäuer mit dem Virus infiziert, 2181 von ihnen gelten als genesen, 51 starben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt im Unterallgäu laut LGL derzeit bei 188,52.

In den Krankenhäusern des Klinikverbunds Allgäu werden derzeit 55 Corona-Patienten auf der Normalstation und 13 auf der Intensivstation behandelt. 16 Corona-Patienten sind in Mindelheim im Krankenhaus, davon zwei auf Intensiv.

Im Memminger Krankenhaus befinden sich derzeit 21 Corona-Patienten, davon werden sieben auf der Intensivstation behandelt.

Update Dienstag, 22. Dezember:

18 Corona-Neuinfektionen vermeldet das Unterallgäuer Gesundheitsamt am Dienstag. Die Zahl der aktiven Fälle ist auf 299 gesunken. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 2510 Unterallgäuer mit dem Coronavirus infiziert, 2160 von ihnen gelten als genesen, 51 sind gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt im Unterallgäu laut LGL derzeit bei 188,52.

Im Memminger Klinikum werden derzeit 25 Corona-Patienten behandelt, davon acht auf der Intensivstation. Vom Mindelheimer Krankenhaus liegen heute keine aktuellen Zahlen vor.

17 Bilder So sieht das Unterallgäuer Corona-Impfzentrum in Bad Wörishofen von innen aus Bild: Bernd Feil

Lesen Sie hier mehr: So funktioniert das Unterallgäuer Corona-Impfzentrum in Bad Wörishofen

Update Montag, 21. Dezember:

Das Landratsamt Unterallgäu vermeldet 105 Corona-Neuinfektionen seit Freitag. Die Zahl der aktiven Fälle ist gesunken - von 334 am Freitag auf 320 am Montag. Die Sieben-Tage-Indizenz pro 100.000 Einwohner liegt im Unterallgäu laut LGL bei 189,90.

In den Krankenhäusern des Allgäuer Klinikverbunds sind derzeit 53 Corona-Patienten untergebracht, davon 13 auf Intensivstationen. Im Krankenhaus Mindelheim werden derzeit neun Covid-19-Patienten auf der Normalstation behandelt sowie drei auf der Intensivstation. Im Memminger Krankenhaus befinden sich derzeit insgesamt 28 Corona-Patienten. 20 von ihnen sind auf der Normalstation, acht auf der Intensivstation untergebracht.

Lesen Sie auch: Ausgangssperre: Nazi-Vergleich bei Kontrolle in Mindelheim

Update Freitag, 18. Dezember:

Das Landratsamt Unterallgäu hat am Freitag 49 neue Corona-Fälle gemeldet. Im Unterallgäu gibt es aktuell 334 aktive Fälle, davon sind 50 in Mindelheim, 42 in Bad Wörishofen, 29 in Kirchheim, 15 in Türkheim und 12 in Pfaffenhausen. Seit Frühjahr wurden 2387 Unterallgäuer positiv auf das Coronavirus getestet, 51 Bürger sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt laut RKI bei 172,0.

Im Kreis-Seniorenwohnheim Bad Wörishofen gibt es weitere Corona-Fälle. Auch die Stadtverwaltung von Bad Wörishofen musste nach einem Corona-Fall Maßnahmen ergreifen:

Corona-Fall im Rathaus Bad Wörishofen und weitere Fälle im Heim

Im Mindelheimer Krankenhaus werden derzeit laut Klinikverbund Allgäu elf Covid-Patienten behandelt, einer von ihnen auf der Intensivstation. In den anderen fünf Häusern des Klinikverbunds werden insgesamt 25 Covid-Patienten auf den Normal- und dreizehn auf den Intensivstationen behandelt. Im Klinikum Memmingen liegen 20 Corona-Patienten auf der Normalstation und acht auf der Intensivstation.

Update Donnerstag, 17. Dezembe r:

Das Landratsamt hat am Donnerstag 43 neue Corona-Fälle gemeldet. Im Unterallgäu gibt es aktuell 309 aktive Fälle, davon sind 45 in Mindelheim, 39 in Bad Wörishofen, 27 in Kirchheim, 16 in Türkheim. Seit Frühjahr wurden 2338 Unterallgäuer positiv auf das Coronavirus getestet, 51 Bürger sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt laut LGL bei 167,19. Vor einer Woche lag sie bei 125,91.

Im Mindelheimer Krankenhaus werden derzeit laut Klinikverbund Allgäu 13 Covid-Patienten behandelt, einer von ihnen auf der Intensivstation. In den anderen fünf Häusern des Klinikverbunds werden insgesamt 27 Covid-Patienten auf den Normal- und zwölf auf den Intensivstationen behandelt. Im Klinikum Memmingen liegen 18 Corona-Patienten auf der Normalstation und sechs auf der Intensivstation.

Lesen Sie auch: Die Mülltonnen im Unterallgäu werden vor Weihnachten früher geleert

Update Mittwoch, 16. Dezember:

Das Landratsamt Unterallgäu hat am Mittwoch 51 neue Corona-Fälle und einen weiteren Todesfall gemeldet. Seit Pandemiebeginn wurden 2295 Unterallgäuer positiv auf das Coronavirus getestet, 51 Bürger sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt im Unterallgäu laut LGL bei 186,5. Vor einer Woche lag sie bei 108,7.

Im Mindelheimer Krankenhaus werden derzeit laut Klinikverbund Allgäu derzeit 14 Covid-Patienten behandelt, zwei von ihnen liegen auf der Intensivstation. In den anderen fünf Häusern des Klinikverbunds werden insgesamt 32 Covid-Patienten auf den Normal- und zwölf auf den Intensivstationen behandelt. Im Klinikum Memmingen liegen 23 Corona-Patienten auf der Normalstation und sechs auf der Intensivstation.

Lesen sie auch: Mit Desinfektionsmittel tröpfchenweise aus der Krise

Update Dienstag, 15. Dezember:

Das Landratsamt hat am Dienstag 41 neue Corona-Fälle und einen weiteren Todesfall gemeldet. Im Landkreis gibt es aktuell 248 aktive Fälle, davon sind 34 in Mindelheim, 30 in Bad Wörishofen, 24 in Kirchheim und und zwölf in Türkheim. Die im Vergleich zur Einwohnerzahl hohe Anzahl aktiver Fälle in Kirchheim ist laut dem Landratsamt nicht auf das Sozialzentrum und anderen kommunalen Einrichtungen zurückzuführen. Seit Pandemiebeginn wurden 2244 Unterallgäuer positiv auf das Coronavirus getestet, 50 Bürger sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt im Unterallgäu laut LGL bei 159,62. Vor einer Woche lag sie bei 114,21. Im Mindelheimer Krankenhaus werden derzeit laut Klinikverbund Allgäu sechzehn Covid-Patienten behandelt, zwei von ihnen auf der Intensivstation.

Lesen Sie auch: Geschäfte müssen schließen: Countdown bis zum Lockdown in Mindelheim

Update Montag, 14. Dezember:

Das Landratsamt Unterallgäu hat über das Wochenende 80 neue Corona-Fälle gemeldet. Im Landkreis gibt es aktuell 243 aktive Fälle, davon sind 34 in Mindelheim, 30 in Bad Wörishofen 14 in Kirchheim und elf in Türkheim. Seit Pandemiebeginn wurden 2203 Unterallgäuer positiv auf das Coronavirus getestet, 49 Bürger sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die 7-Tage-Inzidenz liegt im Unterallgäu laut LGL bei 141,74. Vor einer Woche lag sie bei 101,83.

Lesen Sie auch: Allgemeines Besuchsverbot im Mindelheimer Krankenhaus wegen Corona

Update Freitag, 11. Dezember:

Das Landratsamt Unterallgäu hat am Freitag 45 neue Corona-Fälle gemeldet. Im Landkreis gibt es aktuell 232 aktive Fälle, davon sind 31 in Mindelheim, 28 in Bad Wörishofen und zwölf in Kirchheim. Seit Pandemiebeginn wurden 2123 Unterallgäuer positiv auf das Coronavirus getestet, 49 Bürger sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die 7-Tage-Inzidenz liegt im Unterallgäu laut LGL bei 119,72. Vor einer Woche lag sie bei 110,09.

Im Mindelheimer Krankenhaus werden derzeit neun Covid-Patienten behandelt, zwei von ihnen auf der Intensivstation. Laut Klinikverbund Allgäu gibt es aktuell keinen generellen Aufnahmestopp. Planbare Operationen werden zum Teil verschoben, um Kapazitäten für Covid-Patienten vorzuhalten, so eine Sprecherin.

Lesen Sie auch: So ist der Alltag bei der Flughafenfeuerwehr am Allgäu Airport

Update Donnerstag, 10. Dezember:

Das Landratsamt Unterallgäu hat am Donnerstag 21 neue Corona-Fälle gemeldet. Im Landkreis gibt es aktuell 213 aktive Fälle, davon 27 in Mindelheim, 26 in Bad Wörishofen und zwölf in Kirchheim. Seit Pandemiebeginn wurden 2078 Unterallgäuer positiv auf das Coronavirus getestet, 49 Bürger sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Im Mindelheimer Krankenhaus werden derzeit neun Covid-Patienten behandelt, zwei von ihnen auf der Intensivstation. In den anderen fünf Häusern des Allgäuer Klinikverbunds werden 30 Corona-Patienten auf den Normal– und zehn auf den Intensivstationen behandelt. Im Klinikum Memmingen gibt es 27 Corona-Patienten, von denen fünf auf der Intensivstation liegen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt im Unterallgäu laut LGL bei 125,91. Am Mittwoch lag sie bei 108,7.

Lesen Sie auch: Werden Sie zum Wunscherfüller für bedürftige Menschen in Mindelheim!

Update Mittwoch, 9. Dezember:

Das Landratsamt Unterallgäu hat am Mittwoch 43 neue Corona-Fälle gemeldet. Zwei Unterallgäuer sind zudem an oder mit Corona gestorben. Die Zahl der aktiven Fälle im Landkreis stieg auf 209 Fälle. Unter anderem haben sich im Kreisseniorenwohnheim in Bad Wörishofen sieben Bewohner und fünf Pflegekräfte infiziert. Im Mindelheimer Krankenhaus werden derzeit acht Covid-19-Patienten behandelt, zwei von ihnen auf der Intensivstation. In Memmingen gibt es 31 Corona-Patienten, von denen sechs auf der Intensivstation liegen. Der Inzidenzwert für das Unterallgäu liegt nach Angaben des LGL derzeit bei 108,7.

Lesen Sie auch: Das Unterallgäuer Impfzentrum entsteht in diesem verlassenen Möbelhaus

Update Dienstag, 8. Dezember:

22 neue Corona-Fälle vermeldet das Landratsamt Unterallgäu. Aktuell gibt es 179 aktive Fälle im Landkreis. 1788 Bürger gelten als genesen, 47 sind in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die 7-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt laut LGL bei 114,21 Infektionen pro 100.000 Einwohner.

In Mindelheim sank die Zahl der aktuell Infizierten auf 21. 20 Corona-Infizierte gibt es in Bad Wörishofen. In Türkheim gibt es aktuell acht Infizierte.

In den Krankenhäusern des Klinikverbunds Allgäu gibt es derzeit 34 Corona-Patienten auf der Normalstation sowie 13 Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen. In Mindelheim sind sieben Corona-positive Menschen im Krankenhaus, davon zwei auf Intensiv.

Im Memminger Krankenhaus werden derzeit 30 Corona-Patienten behandelt, davon sechs auf der Intensivstation.

Update Montag, 7. Dezember:

49 neue Corona-Fälle sind über das Wochenende im Unterallgäu hinzugekommen. Aktuell gibt es 180 aktive Fälle im Landkreis. 1765 Bürger gelten als genesen, 47 sind in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die 7-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt laut LGL bei 101,83 Infektionen pro 100.000 Einwohner.

In Mindelheim stieg die Zahl der Infizierten auf 23. Ebenso viele Corona-Infizierte gibt es in Bad Wörishofen, hier ist die Zahl allerdings gesunken. In Türkheim gibt es aktuell acht Infizierte.

In den Krankenhäusern des Klinikverbunds Allgäu gibt es derzeit 38 Corona-Patienten auf der Normalstation sowie elf Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen. In Mindelheim sind acht Corona-positive Menschen im Krankenhaus, davon zwei auf Intensiv. Im Memminger Krankenhaus werden derzeit 27 Corona-Patienten behandelt, davon sechs auf der Intensivstation.

Lesen Sie auch: Corona: Den Kruscht hätt’s wirklich nimmer braucht ...

Update Freitag, 4. Dezember:

Am Freitag sind im Unterallgäu nach Angaben des Landratsamts 23 Infektionen hinzugekommen. Aktuell gibt es 186 aktive Fälle im Landkreis. 1710 Bürger gelten als genesen, 47 sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die 7-Tage-Inzidenz liegt im Unterallgäu laut LGL bei 110,09 Infektionen pro 100.000 Einwohner. Die meisten aktuell infizierten Bürger kommen aus der Kneippstadt: 29 Wörishofer sind derzeit positiv. In Mindelheim sind 18 und in Türkheim elf Bürger aktuell nachweislich infiziert.

Lesen Sie auch: Corona-Statistik für jede Unterallgäuer Gemeinde veröffentlicht

Update Donnerstag, 3. Dezember:

Am Donnerstag sind im Unterallgäu nach Angaben des Landratsamts 26 Infektionen hinzugekommen. 1920 Unterallgäuer waren seit Pandemiebeginn nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, 47 sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Es gibt aktuell 187 aktive Fälle im Landkreis. In Bad Wörishofen sind derzeit 28 Bürger an Corona erkrankt beziehungsweise positiv, in Mindelheim sind es 16. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut LGL bei 107,33 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

Im Klinikum Memmingen liegen nach eigenen Angaben 20 Covid-Patienten auf der Normalstation und sechs auf der Intensivstation. Im Mindelheimer Krankenhaus werden insgesamt 12 Corona-Patienten behandelt, davon drei auf der Intensivstation. In den anderen Häusern des Klinikverbunds Allgäu liegen 28 Covid-Patienten auf den Normalstationen, neun auf Intensiv.

Lesen Sie auch: So kann jeder den Wirten im Unterallgäu helfen

Update Mittwoch, 2. Dezember:

Am Mittwoch sind im Unterallgäu 36 Infektionen und ein Todesfall hinzugekommen. Das hat das Landratsamt bekanntgegeben. 1894 Unterallgäuer waren seit Pandemiebeginn nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, 47 sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Es gibt aktuell 171 aktive Fälle im Landkreis. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut LGL bei 108,02 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

Lesen Sie auch: Corona-Statistik für jede Unterallgäuer Gemeinde veröffentlicht

Im Klinikum Memmingen liegen nach eigenen Angaben 23 Covid-Patienten auf der Normalstation und sechs auf der Intensivstation. Im Mindelheimer Krankenhaus werden insgesamt 14 Corona-Patienten behandelt, davon drei auf der Intensivstation. In den anderen Häusern des Klinikverbunds Allgäu liegen 28 Covid-Patienten auf den Normalstationen, elf auf Intensiv.

Das Rathaus in Markt Wald ist bis Montag, 7. Dezember, wegen eines Corona-Falls geschlossen. Bürgermeister Peter Wachler macht vorsorglich das Rathaus für mehrere Tage zu.

Update Dienstag, 1. Dezember:

Am Dienstag sind im Unterallgäu laut Landratsamt elf Infektionen und ein Todesfall hinzugekommen. 1858 Unterallgäuer waren seit Pandemiebeginn nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, 46 sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Es gibt aktuell 164 aktive Fälle. Die 7-Tage-Inzidenz liegt im Unterallgäu laut LGL bei 101,14 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

Im Klinikum Memmingen liegen nach eigenen Angaben 26 Covid-Patienten auf der Normalstation, sieben auf der Intensivstation. Im Mindelheimer Krankenhaus werden elf Corona-Patienten behandelt, davon zwei auf der Intensivstation. In den anderen Häusern des Klinikverbunds Allgäu liegen 24 Covid-Patienten auf den Normalstationen, zehn auf den Intensivstationen.

Lesen Sie auch: Nur 20 Gäste beim umstrittenen AfD-Bürgerdialog im Mindelheimer Forum

Update Montag, 30. November:

Wie das Landratsamt auf Nachfrage bekannt gab, sind über das Wochenende im Unterallgäu 35 Infektionen und ein Todesfall hinzugekommen. 1847 Unterallgäuer waren seit Pandemiebeginn nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, 45 Bürger aus dem Landkreis sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Es gibt aktuell 172 aktive Fälle, am Freitag waren es noch 239. Die 7-Tage-Inzidenz ist im Unterallgäu laut LGL auf 99,77 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gesunken.

Im Klinikum Memmingen liegen nach eigenen Angaben 27 Covid-Patienten auf der Normalstation, weitere sechs auf der Intensivstation. Im Mindelheimer Krankenhaus werden elf Corona-Patienten behandelt, davon zwei auf der Intensivstation. In den restlichen fünf Häusern des Klinikverbunds Allgäu werden 29 Covid-Patienten auf den Normalstationen behandelt, weitere zwölf auf den Intensivstationen.

Lesen Sie auch: So hält Corona das Maristenkolleg auf Trab

Update Freitag, 27. November:

Wie das Landratsamt auf Nachfrage bekannt gab, sind im Unterallgäu am Freitag 20 Infektionen hinzugekommen. Es gibt aktuell 239 aktive Fälle. Im Klinikum Memmingen liegen nach eigenen Angaben 22 Covid-Patienten auf der Normalstation, weitere sieben auf der Intensivstation. Im Mindelheimer Krankenhaus werden zwölf Corona-Patienten behandelt, davon zwei auf der Intensivstation. Die 7-Tage-Inzidenz ist im Unterallgäu laut LGL auf 111,46 pro 100.000 Einwohner gesunken.

Lesen Sie auch: Das Unterallgäuer Impfzentrum entsteht in diesem verlassenen Möbelhaus

Update Donnerstag, 26. November:

Wie das Landratsamt auf Nachfrage bekannt gab, sind im Unterallgäu am Donnerstag wie schon am Vortag 33 Infektionen mit dem Coronavirus hinzugekommen. Seit Pandemiebeginn waren 1792 Bürger aus dem Landkreis nachweislich infiziert. 44 Unterallgäuer sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Es gibt aktuell 257 aktive Fälle, etwa 1400 Bürger sind in Quarantäne.

Im Klinikum Memmingen liegen nach eigenen Angaben 24 Covid-Patienten auf der Normalstation und weitere acht auf der Intensivstation. Im Mindelheimer Krankenhaus werden elf Corona-Patienten behandelt, davon zwei auf der Intensivstation. In den übrigen fünf Häusern des Klinikverbunds Allgäu werden zudem 23 Covid-Patienten auf den Normalstationen und weitere elf Patienten auf den Intensivstationen versorgt.

Update Mittwoch, 25. November:

Wie das Landratsamt auf Nachfrage bekannt gab, sind im Unterallgäu am Mittwoch 33 Infektionen mit dem Coronavirus hinzugekommen. Seit Pandemiebeginn waren 1759 Bürger aus dem Landkreis nachweislich infiziert. 44 Unterallgäuer sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Es gibt aktuell 240 aktive Fälle, etwa 1400 Bürger sind in Quarantäne. Die 7-Tage-Inzidenz liegt im Unterallgäu derzeit laut LGL bei 157,56 und ist damit rund 24 Infektionen pro 100.000 Einwohner niedriger als im bayernweiten Durchschnitt.

Die Ergebnisse der Reihentests im Kreis-Seniorenwohnheim Am Anger Bad Wörishofen sind eingetroffen: Es gibt keine Folgefälle. „Wir sind sehr erleichtert“, sagt Landrat Alex Eder.

Eine Pflegekraft des Kreis-Seniorenwohnheims war vergangene Woche positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Alle Mitarbeiter und Bewohner waren daraufhin vergangenen Donnerstag getestet worden - es ergaben sich keine Folgefälle. Elf Bewohner, die als direkte Kontaktpersonen gelten, wurden ein weiteres Mal am Dienstag getestet – ebenfalls negativ.

Trotzdem bleiben die direkten Kontaktpersonen in Quarantäne und werden nächste Woche nochmals getestet.

Lesen Sie auch: Corona sorgt in Bad Wörishofen weiter für Probleme

Update Dienstag, 24. November:

Wie das Landratsamt auf Nachfrage mitteilt, hat es am Dienstag 21 neue Infektionen mit dem Coronavirus im Unterallgäu gegeben. Insgesamt 44 Todesfälle und aktuell 240 aktive Fälle gibt es, 35 weniger aktive Fälle als vor sieben Tagen. Etwa 1400 Unterallgäuer sind in Quarantäne.

Im Klinikum Memmingen liegen sechs Covid-Patienten auf der Intensivstation. Im Mindelheimer Krankenhaus werden neun Corona-Patienten behandelt, davon drei auf der Intensivstation. In den übrigen Häusern des Klinikverbunds Allgäu sind zehn weitere Patienten auf den Intensivstationen.

Lesen Sie auch: Corona: Bad Wörishofen entgehen womöglich über 30 Millionen Euro

Update Montag, 23. November:

Am Wochenende und Montag zählte das Landratsamt 41 neue Corona-Infektionen im Unterallgäu. Laut Behörde liegt die Zahl der aktiven Fälle derzeit bei 254. Außerdem ist ein Todesfall hinzugekommen. 42 Unterallgäuer sind nach einer Corona-Infektion gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut LGL derzeit bei 138,30 Infektionen pro 100.000 Einwohner. Dieser Wert bildet nicht das tagesaktuelle Infektionsgeschehen ab.

In den Krankenhäusern des Allgäuer Klinikverbunds werden derzeit 44 Corona-positive Patienten stationär behandelt, davon 13 auf der Intensivstation. In Mindelheim gibt es derzeit neun Corona-Patienten in der Klinik, drei davon liegen auf der Intensivstation.

Im Memminger Klinikum werden 35 Covid-19-Patienten versorgt, davon sieben auf der Intensivstation.

Lesen Sie auch: So erlebt ein Pfleger den Corona-Ausbruch im Kirchheimer Seniorenheim

Update Freitag, 20. November:

Am Freitag meldet das Unterallgäuer Gesundheitsamt 28 Corona-Neuinfektionen. Die Anzahl der aktiven Fälle beläuft sich auf 328. Seit Pandemiebeginn im März haben sich 1664 Unterallgäuer mit dem Coronavirus infiziert, 1295 davon gelten als genesen, 41 Menschen sind gestorben. Im Schulzentrum am Ostpark Bad Wörishofen gab es nach mehreren positiven Fällen einen Massentest: Corona: Massentest am Schulzentrum Bad Wörishofen

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt laut LGL bei 150,68. Dieser Wert ist nicht tagesaktuell.

In den Krankenhäusern des Klinikverbunds Allgäu werden derzeit 50 Corona-Patienten behandelt, zehn davon auf Intensivstationen. In Mindelheim sind zwölf Corona-Patienten untergebracht, davon zwei auf Intensiv. Im Memminger Krankenhaus gibt es derzeit 33 Corona-Patienten, davon werden fünf auf der Intensivstation behandelt.

Lesen Sie auch: Fotoprojekt in Mindelheim: Was Jugendliche bedrückt

Update Donnerstag, 19. November:

Das Unterallgäuer Gesundheitsamt meldet am Donnerstag 25 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Die Anzahl der aktiven Fälle beläuft sich auf 373. Seit Pandemiebeginn wurden 1636 Unterallgäuer positiv auf Corona getestet, 1222 von ihnen gelten als genesen, 41 sind gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt laut LGL bei 142,42. Dieser Wert ist nicht tagesaktuell.

In den Krankenhäusern des Klinikverbunds Allgäu werden derzeit 53 Corona-Patienten behandelt, neun davon auf Intensivstationen. In Mindelheim sind zehn Patienten untergebracht, davon zwei auf Intensiv. Im Memminger Krankenhaus gibt es derzeit 29 Corona-Patienten, davon werden vier auf der Intensivstation behandelt.

Für Gesprächsstoff sorgt heute das Interview mit dem Unterallgäuer Landrat Alex Eder über Corona-Maßnahmen: „Mir fehlt der vernünftige Mittelweg“

Update Mittwoch, 18. November:

Das Unterallgäuer Gesundheitsamt hat am Mittwoch 92 weitere Infektionen mit dem Coronavirus gezählt. Außerdem gibt es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19. Seit Pandemiebeginn sind 41 Menschen aus dem Landkreis gestorben. Wie das Landratsamt auf Nachfrage mitteilt, gibt es derzeit 353 aktive Fälle.

Auch das Kreis-Seniorenheim in Bad Wörishofen ist nun betroffen: Corona-Fall im Kreis-Seniorenheim Bad Wörishofen

Etwa 1400 Unterallgäuer sind in häuslicher Quarantäne. Das Infektionsgeschehen ist laut der Behörde weiterhin diffus, es gebe keinen besonderen Hotspot.

In den sechs Krankenhäusern des Klinikverbunds Allgäu und dem Memminger Klinikum werden insgesamt 90 Covid-Patienten stationär behandelt, davon 14 auf den Intensivstationen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt im Unterallgäu laut LGL bei 144,49. Dieser Wert ist nicht tagesaktuell.

Lesen Sie auch: Neue Pläne für das Mindelheimer Krankenhaus

Update Dienstag, 17. November:

Am Dienstag hat das Unterallgäuer Gesundheitsamt 21 neue Infektionen mit dem Coronavirus gezählt, sowie drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Seit Pandemiebeginn sind 40 Menschen aus dem Landkreis gestorben. Wie das Landratsamt auf Nachfrage mitteilt, gibt es aktuell 275 aktive Fälle im Unterallgäu, etwa 60 Bewohner von Seniorenheimen sind derzeit positiv. Laut Landratsamt sei das Infektionsgeschehen im Landkreis diffus, doch sei die Lage in vier der fünf betroffenen Altenheimen weiterhin kritisch. Etwa 1400 Unterallgäuer sind in häuslicher Quarantäne.

In den Häusern des Allgäuer Klinikverbunds werden derzeit 55 Covid-Patienten behandelt, davon zehn auf der Intensivstation. Im Mindelheimer Krankenhaus gibt es derzeit zehn Covid-Patienten, davon werden drei auf der Intensivstation versorgt. Im Memminger Klinikum sind 31 Corona-Patienten untergebracht, davon 28 auf der Normalstation. Die 7-Tage-Inzidenz liegt im Unterallgäu laut LGL derzeit bei 158,94 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

Lesen Sie auch: So gehen FOS und Kindergarten in Bad Wörishofen mit den Corona-Fällen um

Update Montag, 16. November:

In der vergangenen Woche wurde ein Schüler der Mindelheimer Mittelschule positiv auf das Coronavirus getestet. Weil es in den Abschlussklassen im Unterricht zu Überschneidungen kommt, wurden nach Auskunft von Rektorin Simone Frischholz beide neunten Klassen in Quarantäne geschickt. Am Freitag wurden die Schüler getestet – keiner war positiv. Ein zweiter Reihentest hat am Montag stattgefunden, die Ergebnisse stehen noch aus. Auch in der Berufsschule Mindelheim und an der FOS Bad Wörishofen gibt es jeweils einen Corona-Fall, ebenso wie in Kindergärten in Kirchheim und Bad Wörishofen.

Über das Wochenende wurden im Unterallgäu 57 neue Corona-Infektionen gezählt. Weil inzwischen wieder 1191 Unterallgäuer als genesen gelten, ist die Zahl der aktiven Fälle auf 270 gesunken. Die Zahl der Todesfälle bleibt weiterhin bei 37, insgesamt haben sich seit dem Beginn der Pandemie im März 1498 Unterallgäuer mit dem Coronavirus infiziert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 167,19 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und ist damit niedriger als am Freitag. Dieser Wert wird vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) ermittelt und bildet nicht das tagesaktuelle Infektionsgeschehen ab.

In den Krankenhäusern des Allgäuer Klinikverbunds werden derzeit 45 Corona-positive Patienten auf der Normalstation und zehn Patienten auf der Intensivstation behandelt. In Mindelheim gibt es derzeit elf Corona-Patienten in der Klinik, drei davon liegen auf der Intensivstation. Im Memminger Krankenhaus sind 30 Covid-19-Patienten untergebracht, davon 28 auf der Normalstation.

Update Freitag, 13. November:

Die Anzahl der Corona-Neuinfektionen im Unterallgäu ist auf 21 gesunken. Das Landratsamt vermeldet einen neuen Todesfall in Zusammenhang mit einer Infektion mit dem Coronavirus. Damit sind insgesamt 37 Unterallgäuer gestorben, die nachweislich mit dem Coronavirus infiziert waren. Seit Beginn der Pandemie sind im Unterallgäu 1441 Corona-Fälle gezählt worden, 1069 Personen gelten wieder als genesen - damit beläuft sich die Zahl der aktiven Fälle auf 335.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 183,02 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und damit etwas niedriger als am Donnerstag. Dieser Wert wird vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) ermittelt und bildet nicht das tagesaktuelle Infektionsgeschehen ab.

In den Krankenhäusern des Allgäuer Klinikverbunds werden derzeit 59 Corona-Patienten behandelt, davon zehn auf Intensivstationen. Im Mindelheimer Krankenhaus befinden sich 15 Patienten, die mit dem Coronavirus infiziert sind, drei davon auf der Intensivstation. Im Memminger Krankenhaus werden 26 Covid-19-Patienten behandelt, davon der Großteil (23) auf der Normalstation.

Update Donnerstag, 12. November:

Das Unterallgäuer Landratsamt vermeldet am Donnerstag 30 Neuinfektionen. Damit liegt die Zahl der aktiven Corona-Fälle bei 320. Seit Beginn der Pandemie waren 1420 Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. 1064 von ihnen gelten inzwischen als genesen, 36 sind in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 189,21 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Dieser Wert wird vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) ermittelt und bildet nicht das tagesaktuelle Infektionsgeschehen ab.

In den Krankenhäusern des Allgäuer Klinikverbunds werden derzeit 54 Corona-Patienten behandelt, davon acht auf Intensivstationen. Im Mindelheimer Krankenhaus befinden sich 15 Patienten, die mit dem Coronavirus infiziert sind, drei davon auf der Intensivstation. Im Memminger Krankenhaus werden 24 Covid-19-Patienten behandelt, davon der Großteil (21) auf der Normalstation.

Update Mittwoch, 11. November:

Am Mittwoch hat das Unterallgäuer Gesundheitsamt vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 bekannt gegeben. Damit sind seit Beginn der Pandemie 36 Unterallgäuer an beziehungsweise mit Corona gestorben.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt im Unterallgäu Stand Mittwoch offiziell bei 160,31 Infektionen pro 100.000 Einwohner. Dieser Wert wird vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) ermittelt und bildet nicht das tagesaktuelle Infektionsgeschehen im Unterallgäu ab.

Das Landratsamt Unterallgäu hat am Mittwoch 89 neue Corona-Fälle registriert. Am Dienstag waren es 35 neue Infektionen. Eva Büchele, Sprecherin des Landratsamts, sagt gegenüber der MZ-Redaktion: „Solch einen Anstieg hatten wir unter der Woche noch nie.“ Noch sei aber nicht klar, wie es zu diesem Anstieg gekommen ist.

Laut der Behörde gibt es derzeit 324 aktive Fälle im Landkreis. Etwa 1400 Unterallgäuer sind in häuslicher Quarantäne. Das ist ein Anstieg von etwa 200 im Vergleich zum Vortag. Seit dem Frühjahr haben sich 1390 Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

Weitere Informationen zur Corona-Lage im Unterallgäu: Sprunghafter Anstieg im Unterallgäu: Corona-Lage im Detail

Die Corona-Updates der vergangenen Tage und Wochen finden Sie hier: Corona-Update: Über tausend Unterallgäuer in Quarantäne

Update Dienstag, 10. November

Am Dienstag hat das Unterallgäuer Gesundheitsamt 35 neue Corona-Infektionen gezählt. Wie das Landratsamt auf Anfrage mitteilt, gibt es derzeit 262 aktive Fälle im Landkreis. Etwa 1200 Unterallgäuer sind in häuslicher Quarantäne. Seit dem Frühjahr wurde bei 1301 Bürgern aus dem Landkreis eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen, 32 Unterallgäuer sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Im Mindelheimer Krankenhaus werden derzeit neun infizierte Patienten stationär behandelt, einer davon auf der Intensivstation. Die 7-Tage-Inzidenz liegt im Unterallgäu Stand Dienstag bei 152,06 Fällen pro 100.000 Einwohner.

KVB-Bereitschaftspraxis Mindelheim ändert Öffnungszeiten für Patienten mit grippeähnlichen Symptomen

Patienten mit grippeähnlichen Symptomen wie Husten, Fieber und Halskratzen können ab Mittwoch, 11. November, in die eigens für Infektpatienten vorgesehenen Sprechstunden der KVB-Bereitschaftspraxis Mindelheim kommen. Diese sind jeweils mittwochs und freitags von 20 bis 21 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen von 19 bis 21 Uhr. Die KVB bittet Patienten mit Infektanzeichen, die Praxis außerhalb dieser Sprechstunde möglichst nicht zu betreten. Patienten ohne Infekt-Symptome sollen vor der Infektsprechstunde kommen. Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist telefonisch unter 116117 erreichbar.

Update Montag, 9. November

Über das Wochenende und am Montag wurden im Unterallgäu 86 Corona-Neuinfektionen registriert. Weil gleichzeitig 87 Erkrankte wieder als genesen gelten, ist die Zahl der nachweislich Infizierten auf 260 gesunken. Die Sieben-Tage-Inzidenz hat von 161 am Freitag auf jetzt 151,37 abgenommen. Gestiegen ist dagegen die Zahl der Corona-Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden: In den Häusern des Klinikverbunds Allgäu werden 40 Corona-Patienten auf der Normal- und acht auf der Intensivstation betreut, das Klinikum in Memmingen meldet insgesamt 17 Corona-Patienten, von denen einer intensivmedizinisch versorgt wird. Insgesamt haben sich seit Mitte März 1266 Unterallgäuer mit dem Coronavirus infiziert, 974 gelten als genesen, 32 sind infolge der Erkrankung gestorben.

Lesen Sie auch: Tipps, damit Corona im Unterallgäu nicht zum Umweltproblem wird

Update Freitag, 6. November:

Eine Ausnahmeregelung erlaubte es Grundschülern im Unterallgäu bislang, die Mund-Nasen-Maske im Unterricht abzusetzen. Doch ab Dienstag gilt nun auch für sie die bayernweite Maskenpflicht. Lesen Sie auch: Nun auch Maskenpflicht für Grundschüler im Unterallgäu

Am Freitag waren nachweislich 261 Unterallgäuer mit dem Coronavirus infiziert und damit fünf weniger als am Vortag. Dass die Zahl der Infizierten gesunken ist, liegt jedoch vor allem daran, dass in dieser Zeit 38 Erkrankte genesen sind. Denn gleichzeitig wurden 35 Neuinfektionen registriert. Erneut gestiegen ist die Zahl der Unterallgäuer, die an oder mit dem Virus gestorben sind, nämlich auf 32. Ebenfalls wieder leicht gestiegen ist die Sieben-Tage-Inzidenz, und zwar von zuletzt 143,8 auf jetzt 161.

In Mindelheim werden neun Corona-Patienten auf der Normalstation behandelt, im gesamten Klinikverbund Allgäu sind es 36 Patienten, von denen vier intensivmedizinisch betreut werden. Das Klinikum in Memmingen meldet 16 Corona-Patienten auf der Normal- und einen auf der Intensivstation. Insgesamt haben sich seit Mitte März 1180 Unterallgäuer nachweislich mit dem Virus angesteckt.

Update Donnerstag, 5. November:

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Unterallgäu ist im Vergleich zum Vortag von 273 auf 266 gesunken. Zwar sind seit Mittwoch 38 Neuinfektionen hinzugekommen, allerdings ist auch die Zahl der Genesenen um 45 auf 849 gestiegen, teilt das Landratsamt Unterallgäu auf Nachfrage mit.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner im Unterallgäu, berechnet vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), ist fast konstant geblieben und liegt am Donnerstag bei 143,8.

Im Mindelheimer Krankenhaus werden derzeit elf Covid-19-Patienten auf der Normalstation behandelt. In Memmingen sind 18 Corona-Fälle im Krankenhaus, davon ein Patient auf der Intensivstation.

Update Mittwoch, 4. November:

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für das Unterallgäu liegt laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Mittwoch bei 147,93 und damit wieder leicht höher als am Vortag (133,48).

Wie das Landratsamt Unterallgäu vermeldet, liegt die Zahl der aktiven Corona-Fälle bei 273. Von Dienstag auf Mittwoch kamen 31 Neuinfektionen hinzu. Insgesamt haben sich seit Mitte März 1107 Unterallgäuer nachweislich mit dem Virus angesteckt, 804 gelten inzwischen als genesen, 30 sind gestorben.

In den Krankenhäusern des Allgäuer Klinikverbunds befinden sich insgesamt 38 Covid-19-Patienten auf einer Normalstation, davon 13 in Mindelheim. Je ein Patient wird in den Intensivstationen in Kempten und Immenstadt versorgt. Am Klinikum Memmingen gibt es derzeit 19 Corona-Patienten, davon einer auf der Intensivstation.

Update Dienstag, 3. November:

In den Krankenhäusern des Klinikverbunds Allgäu und am Klinikum in Memmingen ist die Zahl der Corona-Patienten weiter gestiegen, und zwar von zuletzt 42 auf jetzt 48. Von den 33 Patienten, die in den Häusern des Klinikverbunds Allgäu behandelt werden, liegen drei auf den Intensivstationen in Immenstadt und Mindelheim, in Memmingen wird einer der insgesamt 17 Covid-19-Infizierten des Klinikums intensivmedizinisch betreut. Deutlich gesunken ist dagegen die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis: Nachdem sie am Montag auf 191,27 geschnellt war, lag sie am Dienstag laut dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) bei 133,48. Aktuell sind 246 Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert und damit 29 mehr als noch am Montag. Insgesamt haben sich seit Mitte März 1076 Unterallgäuer mit dem Virus angesteckt, 800 gelten als genesen und 30 sind im Zusammenhang mit der Infektion gestorben.

Lesen Sie auch: Grüne im Kreistag wollen Maskenpflicht für alle Schüler

Update Montag, 2. Novem ber:

Die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, ist im Landkreis von 165,82 am Sonntag auf jetzt 191,27 geschnellt. Weil seit Montag die neuen bundesweiten Maßnahmen gelten, mit denen die weitere Ausbreitung des Virus eingedämmt werden soll, sind mit dem erneut gestiegenen Inzidenzwert auf Landkreisebene aber keine verschärften Beschränkungen verbunden.

Über das Wochenende und am Montag wurden insgesamt 96 Neuinfektionen registriert. Damit sind aktuell 276 Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt wurden seit Mitte März 1047 Unterallgäuer positiv getestet, 744 gelten als wieder genesen, 29 sind gestorben.

Lesen Sie auch: Corona: So ist die Lage in Krankenhäusern und Pflegeheimen

Update Sonntag, 1. November:

Die vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ermittelte 7-Tage-Inzidenz im Unterallgäu ist am Sonntag auf 165,82 gestiegen. Sie beschreibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner auf sieben Tage.

Update Freitag, 30. Oktober:

Obwohl am Freitag erneut 32 Neuinfektionen registriert wurden, ist die 7-Tage-Inzidenz im Unterallgäu von 133,48 auf 115,59 gesunken. Am Freitag waren demnach 266 Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt wurden seit Mitte März 951 Unterallgäuer positiv getestet, 658 gelten als wieder genesen, 27 sind gestorben. In den Krankenhäusern des Klinikverbunds Allgäu wurden am Freitag 31 Corona-Patienten behandelt, davon 14 in Mindelheim. Zwei der 31 Patienten werden intensivmedizinisch betreut.

Lesen Sie auch: Aus für Bad Wörishofens Weihnachtsmarkt und Nikolauseinzug

Update Donnerstag, 29. Oktober:

Aufgrund von 33 Neuinfektionen ist die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Unterallgäu wieder leicht gestiegen, nämlich von zuletzt 132,79 auf jetzt 133,48. Am Donnerstag waren damit nachweislich 273 Unterallgäuer mit dem Coronavirus infiziert. Seit Mitte März wurden 919 Unterallgäuer positiv getestet, 619 gelten inzwischen wieder als genesen. Da vier der verstorbenen Bewohner des Seniorenzentrum St. Georg in Mindelheim (wir berichteten) erst jetzt in die Statistik eingingen, stieg die Zahl der Verstorbenen auf 27. In den Krankenhäusern des Klinikverbunds Allgäu werden derzeit 30 Covid-19-Patienten behandelt, zwei von ihnen auf der Intensivstation.

Lesen Sie auch: Nervenarzt Dr. Mütterlein erklärt: Was macht Corona mit uns?

Update Mittwoch, 28. Oktober:

Die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Unterallgäu ist zwar ein bisschen zurückgegangen, dennoch liegt sie mit 132,79 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in der vergangenen Woche doch noch deutlich über dem Grenzwert von 100. Das entspricht der Stufe "dunkelrot" - mehr dazu hier: Unterallgäu ist jetzt "dunkelrot" - diese Regeln gelten ab Mittwoch

Auf Mittwoch vermeldet das Landratsamt insgesamt 31 Neuinfektionen. Insgesamt sind also 255 Menschen aktuell mit dem Coronavirus infiziert, 608 gelten als genesen, 23 sind gestorben.

Lesen Sie auch: Sieben mit Corona infizierte Bewohner des Mindelheimer Seniorenheims gestorben

Insgesamt 21 Covid-19-Patienten werden derzeit in den Krankenhäusern des Allgäuer Klinikverbunds behandelt. In Mindelheim liegen zehn positiv getestete Patienten auf der Normalstation und ein Patient auf der Intensivstation.

Lesen Sie auch: Tests, Kapazitäten und Kennzahlen: Die häufigsten Corona-Fragen im Unterallgäu

Update Dienstag, 27. Oktober:

Nach den 91 Neuinfektionen über das Wochenende ist nun auch die vom LGL ermittelte Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu auf 135,54 angestiegen. Das entspricht der Warnstufe "Dunkelrot", weshalb ab Mittwoch strengere Regeln bezüglich Sperrstunde und Veranstaltungen gelten. Mehr dazu hier: Unterallgäu ist jetzt "dunkelrot" - diese Regeln gelten ab Mittwoch

Von Montag auf Dienstag ist die Zahl der Neuinfektionen um elf gestiegen, wie das Landratsamt mitteilt. Die Behörde vermeldet auch einen Todesfall in Zusammenhang mit einer Infektion mit dem Coronavirus. Es handle sich dabei um eine über 90 Jahre alte Frau.

Update Montag, 26. Oktober:

Das Landratsamt hat eine Bitte an die Bürger veröffentlicht: Wer keinen besonderen Grund dafür hat, sollte derzeit auf einen Corona-Test im Drive-In des Landkreises verzichten. „Wir brauchen momentan alle Kapazitäten“, sagt Landrat Alex Eder. Wegen der steigenden Zahl an Infektionsfällen müsse das Gesundheitsamt alle Testmöglichkeiten ausschöpfen.

Eigentlich kann sich im Drive-In am Mindelheimer Kreisbauhof jeder, der möchte, auf das Virus testen lassen. Kontaktpersonen von Infizierten ließ das Gesundheitsamt bis vor Kurzem über einen eigenen Fahrdienst abstreichen. Dieser reicht nun aber nicht mehr aus. Deshalb bittet der Landkreis alle, die keine Symptome aufweisen, keine entsprechende Anweisung vom Gesundheitsamt erhalten und auch sonst keinen Grund haben, auf einen Test zu verzichten. Das entlaste auch die Labore und trage dazu dabei, dass die Testergebnisse weiterhin schnell vorliegen, betont Eder.

Um mehr Tests zu ermöglichen, wurde am heutigen Montag eine zweite Teststrecke am Mindelheimer Drive-In eingerichtet. Bisher gab es nur eine. Am neuen Testzentrum in Erkheim wird von Anfang an eine zweite Strecke aufgebaut. Dort sollen künftig täglich mehrere Hundert Tests möglich sein.

Das Testzentrum des Landkreises zieht nächste Woche von Mindelheim nach Erkheim um. Ab Montag, 2. November, befindet sich dieses an der Autobahnausfahrt auf dem Parkplatz des Sportheims in der Memminger Straße 44. Wer von der Autobahn kommt, folgt der Beschilderung zum Sportgelände.

Das Testzentrum ist montags bis freitags von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Ein Test ist nur mit Termin möglich. Vereinbaren kann man diesen online unter www.unterallgaeu.de/corona. Bei der Teststation handelt es sich um ein „Drive-In“. Das heißt, man fährt durch die Teststrecke und macht den Abstrich im Auto.

Laut Landratsamt sind über das Wochenende 91 Neuinfektionen im Unterallgäu hinzugekommen. Das Landratsamt vermeldet außerdem einen Todesfall in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion, es handle sich um eine über 90-jährige Person.

Die Sieben-Tage-Inzidenz des LGL für das Unterallgäu beträgt 73,62.

Lesen Sie auch unseren aktuellen Hintergrundbericht zum Infektionsgeschehen im Unterallgäu: Neue Corona-Fälle in Kita, Maristenkolleg und Seniorenheimen

Update Freitag, 23. Oktober:

Die 7-Tage-Indizenz im Unterallgäu liegt mit 96,33 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen knapp unter dem 100er-Wert, ab dem noch strengere Regeln gelten. 192 Unterallgäuer sind aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert: Im Vergleich zum Vortag gibt es 27 Neuinfektionen und zwölf Menschen, die nun als genesen gelten. Insgesamt wurden seit Mitte März 753 Unterallgäuer positiv getestet. 21 von ihnen sind gestorben, 540 gelten als genesen.

Update Donnerstag, 22. Oktober:

Nach dem Mindelheimer Caritas-Seniorenzentrum hat Corona nun auch das Sozialzentrum in Kirchheim erwischt. Wie Heimleiter Robert Knoll bestätigt, sind drei Mitarbeiter und ein Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nun steht das gesamte Heim unter Quarantäne, Besuche sind nicht möglich. Am Donnerstag fanden Reihentestungen bei allen 60 Bewohnern und den rund 60 Mitarbeitern statt, deren Ergebnisse am Freitag vorliegen sollen. Ans Licht gekommen waren die Infektionen, weil die Mitarbeiter sich wegen coronatypischer Symptome krankgemeldet hatten und dann positiv getestet wurden.

Strengere Besuchsregelung in Kliniken und Pflegeheimen

Um die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen und sensible Bevölkerungsgruppen zu schützen, hat der Landkreis Unterallgäu eine Allgemeinverfügung mit weiteren Regelungen erlassen. Patienten in Krankenhäusern sowie Bewohner von Pflegeheimen dürfen täglich nur noch von einer Person zu einer festen Zeit besucht werden. Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sind auf 50, unter freiem Himmel auf 100 Personen begrenzt. Dies gilt ab Freitag, 23. Oktober.

Die Besuchsbeschränkung gilt für Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen sowie ambulant betreute Wohngemeinschaften. Zu Besuch kommen dürfen Angehörige des eigenen Hausstandes, Ehegatten, Partner, Verwandte in gerader Linie, Geschwister sowie Angehörige eines weiteren Hausstands. Minderjährige dürfen auch von den Eltern gemeinsam besucht werden. Die Begleitung von Sterbenden ist jederzeit möglich. Auch bei der Geburt darf stets eine Begleitperson dabei sein. Die Regelungen gelten, solange die Corona-Ampel im Unterallgäu auf Rot steht.

Das ist aktuell der Fall: Im Landkreis Unterallgäu ist die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage bezogen auf 100.000 Einwohner, von 57,80 am Mittwoch auf 71,56 gestiegen.

177 Unterallgäuer sind aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, das sind 36 mehr als am Vortag. Insgesamt wurden seit Mitte März 726 Unterallgäuer positiv getestet. 21 von ihnen sind gestorben, 528 gelten als genesen. Die Zahl der Genesenen ist im Vergleich zum Vortag um drei gestiegen.

Lesen Sie auch: Leiter des Unterallgäuer Gesundheitsamts bittet Bürger um Mithilfe

Das Corona-Testzentrum zieht von Mindelheim nach Erkheim

Das Corona-Testzentrum des Landkreises zieht demnächst um. Ab Montag, 2. November, befindet sich dieses in Erkheim. Ab diesem Tag ist das Testzentrum am Kreisbauhof in Mindelheim geschlossen. Weil der Kreisbauhof Platz für den Winterdienst benötigt, muss das Testzentrum verlegt werden. Von Vorteil ist, dass sich das neue Zentrum in unmittelbarer Nähe zur Autobahnausfahrt befindet. Es wird am Parkplatz des Sportheims eingerichtet. „Das Testzentrum liegt mitten im Landkreis und ist von allen Orten im Unterallgäu gut zu erreichen“, sagt Landrat Alex Eder. Die Teststation ist Anlaufstelle für alle, die sich freiwillig auf das Corona-Virus testen lassen wollen. Es werden dort auch Reihentests ohne konkreten Anlass durchgeführt. Das Ergebnis liegt in der Regel innerhalb von 24 Stunden vor. Menschen mit Erkältungssymptomen sollten sich an ihren Hausarzt wenden - wichtig ist dabei, unbedingt vorab einen Termin zu vereinbaren und nicht einfach in die Praxis zu kommen.

Um die Testkapazitäten zu erhöhen, hat das Gesundheitsamt in Mindelheim im April einen „Corona-Drive-in“ eingerichtet. Bild: Oliver Wolff

Um Wartezeiten zu vermeiden, werden in Erkheim zwei Teststrecken aufgebaut, sodass im Bedarfsfall bis zu 500 Personen am Tag getestet werden können. Bei der Teststation handelt es sich wieder um einen „Drive-In“ - man fährt durch die Teststrecke und macht den Abstrich im Auto. Das Zentrum ist mit winterfesten Containern für die Mitarbeiter sowie einer Zeltüberdachung für die Testabnahme ausgestattet. Betrieben wird es wie bisher von der Johanniter Unfallhilfe.

Ein Test ist nur mit Termin möglich. Einen Termin vereinbaren kann man online unter www.unterallgaeu.de/corona. Wer dazu keine Möglichkeit hat, kann unter Telefon 08261/995-406 einen Termin ausmachen. Die Nummer ist montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und zusätzlich montags bis donnerstags von 14 bis 16 Uhr besetzt. Das Testzentrum selbst ist Montag bis Freitag von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten können bei Bedarf erweitert werden.

Update Mittwoch, 21. Oktober:

144 Unterallgäuer sind aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert: Das Landratsamt vermeldet 36 Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag und fünf Personen, die seit heute als genesen gelten.

Insgesamt wurden seit Mitte März 690 Unterallgäuer positiv getestet. 21 von ihnen sind gestorben, 525 gelten als genesen (Stand: 21. Oktober).

Die vom LGL ermittelte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner, liegt aktuell bei 57,80 (Stand: 21. Oktober).

Landrat Alex Eder hat entschieden, dass Grundschüler keine Maske tragen müssen. Mehr dazu hier:





Update Dienstag, 20. Oktober:

Es gibt einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Details wurden dazu nicht bekannt. 113 Unterallgäuer sind aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, das sind zehn mehr als am Montag. Insgesamt wurden seit Mitte März 654 Unterallgäuer positiv getestet. 21 von ihnen sind gestorben, 520 gelten als genesen (Stand 20. Oktober).

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner, liegt im Unterallgäu aktuell bei 52,98 (Stand: 20. Oktober). Am Montag lag die Zahl bei 59,17. Auch wenn die Inzidenz also gesunken ist, steht die Corona-Ampel im Unterallgäu dennoch weiterhin auf Rot. Überschreitet die Sieben-Tage-Inzidenz den Wert von 35 beziehungsweise 50, gelten automatisch die Beschränkungen der bayerischen Corona-Ampel.

Wie am Dienstagabend bekannt wurde, wurde der Kindergarten in Warmisried wegen mehrerer Corona-Fälle bis Dienstag kommender Woche geschlossen.

Update Montag, 19. Oktober:

Im Unterallgäu ist nun der Fall eingetreten, den viele angesichts drastisch steigender Fallzahlen schon länger erwartet hatten: Die Corona-Ampel steht jetzt auf Rot. Grund ist die Zahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage bezogen auf 100.000 Einwohner. Diese Sieben-Tage-Inzidenz ist übers Wochenende über den Grenzwert von 50 geschnellt, und zwar auf 59,17. Damit gilt das Unterallgäu nun als Risikogebiet.

Damit gelten automatisch so lange verschärfte Corona-Beschränkungen, bis der Grenzwert volle sechs Tage wieder unterschritten wird:

Private Treffen sind auf maximal zwei Hausstände oder fünf Personen begrenzt. Das gilt auch für Zusammenkünfte in privat genutzten Räumen oder auf privaten Grundstücken. Veranstaltungen mit Hygienekonzept wie Gottesdienste, kulturelle Veranstaltungen und Sportveranstaltungen sind nicht betroffen.

sind auf maximal zwei Hausstände oder fünf Personen begrenzt. Das gilt auch für Zusammenkünfte in privat genutzten Räumen oder auf privaten Grundstücken. Veranstaltungen mit Hygienekonzept wie Gottesdienste, kulturelle Veranstaltungen und Sportveranstaltungen sind nicht betroffen. Überall, wo Menschen dicht oder länger zusammenkommen, muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. So gilt die Maskenpflicht zum Beispiel bei Veranstaltungen, bei der Arbeit oder in öffentlichen Gebäuden. Außerdem ist eine Mund-Nasen-Bedeckung laut Infektionsschutzverordnung auch für alle Schüler vorgeschrieben - auch an Grundschulen und auch während des Unterrichts . Das Unterallgäuer Landratsamt plant hiervon eine Ausnahmeregelung für alle Schüler. Diese muss jedoch vorab mit der Regierung von Schwaben und dem Gesundheitsministerium abgestimmt werden. Werden die Schüler in einem festen Klassenverbund unterrichtet, soll die Mund-Nasen-Bedeckung im Unterrichtsraum abgenommen werden dürfen - so wie dies zuletzt in der eigenen Verordnung des Landratsamts geregelt war. Solange die Ausnahme nicht genehmigt ist, gilt aber die Maskenpflicht .

So gilt die zum Beispiel bei Veranstaltungen, bei der Arbeit oder in öffentlichen Gebäuden. Außerdem ist eine Mund-Nasen-Bedeckung laut Infektionsschutzverordnung . Diese muss jedoch vorab mit der Regierung von und dem abgestimmt werden. Werden die Schüler in einem festen Klassenverbund unterrichtet, soll die Mund-Nasen-Bedeckung im Unterrichtsraum abgenommen werden dürfen - so wie dies zuletzt in der eigenen Verordnung des geregelt war. Solange die Ausnahme nicht genehmigt ist, gilt aber die . Ab 22 Uhr ist der Betrieb von gastronomischen Einrichtungen untersagt ( Sperrstunde ). Außerdem gilt ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen sowie ein Alkoholverkaufsverbot an Tankstellen.

). Außerdem gilt ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen sowie ein Alkoholverkaufsverbot an Tankstellen. Regelungen für Kindertagesstätten sind in der Infektionsschutzverordnung nicht enthalten. Hier sieht das Landratsamt vor, dass eine funktionelle Trennung der Gruppen vorgenommen werden muss. Die Regelung soll verhindern, dass unter Umständen komplette Einrichtungen schließen müssen. Eine Mund-Nasen-Bedeckung in den Kindertagesstätten wird empfohlen, ist aber nur vorgeschrieben, wenn der Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen Erwachsenen nicht eingehalten werden kann.

Aktuell sind 108 Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, seit Freitag wurden 33 Neuinfektionen registriert. Weil in dieser Zeit gleichzeitig 44 Unterallgäuer wieder genesen sind, ist die Zahl der Infizierten von zuletzt 119 um elf gesunken. Insgesamt wurden bisher 644 Unterallgäuer positiv getestet, 516 von ihnen gelten als genesen, 20 sind gestorben.

In der vergangenen Woche lag die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in einer Woche umgerechnet auf 100.000 Einwohner, im Unterallgäu noch unterhalb des kritischen Werts von 50. Es galten die Vorschriften bei Erreichen des Frühwarnwerts von 35. Die Kreisverwaltung hatte hierzu eine eigene Allgemeinverfügung mit den Vorschriften erlassen. Dies ist nun nicht mehr möglich. Ab sofort gelten bei Überschreiten der Werte automatisch die Beschränkungen, die die Infektionsschutzverordnung vorsieht.

Das bayerische Gesundheitsministerium gibt nun täglich auf seiner Homepage alle Landkreise und kreisfreien Städte bekannt, in denen die Regeln greifen. Die Vorschriften gelten am Tag nach der erstmaligen Nennung und bleiben bis zum Tag der letztmaligen Nennung gültig. Ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt bleibt solange auf der Liste, bis die Grenzwerte sechs volle Tage unterschritten werden.

Update Freitag, 16. Oktober

Aktuell sind 119 Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert - das sind 35 mehr als noch am Donnerstag.

Insgesamt wurden seit Mitte März 611 Unterallgäuer positiv getestet. 20 von ihnen sind verstorben, 472 gelten als genesen. Die 7-Tage-Inzidenz – also die Neuinfektionen innerhalb einer Woche umgerechnet auf 100.000 Einwohner – liegt aktuell bei 33,03.

Update Donnerstag, 15. Oktober:

84 Unterallgäuer sind aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, das sind zehn mehr als noch am Vortag.

Insgesamt wurden seit Mitte März 576 Unterallgäuer positiv getestet. 20 von ihnen sind verstorben, 472 gelten als genesen.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut LGL bei 32,34. Weil jedoch der Frühwarnwert von 35 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen mgerechnet auf 100.000 Einwohner kürzlich überschritten wurde, gilt bis auf Weiteres die Allgemeinverfügung.

Update Mittwoch, 14. Oktober:

Die Zahl der Corona-Infizierten im Landkreis ist erneut gestiegen: Am Mittwoch waren 77 Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, tags zuvor waren es noch 64. Binnen eines Tages wurden 19 Neuinfektionen registriert, während gleichzeitig sechs weitere Patienten wieder als genesen gelten.

Die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen umgerechnet auf 100.000 Einwohner, die sogenannte 7-Tage-Inzidenz, lag am Mittwoch laut dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bei 38,53 und damit nach wie vor über dem Frühwarnwert von 35. Es gilt deshalb weiterhin die Allgemeinverfügung. Insgesamt wurden seit Mitte März 566 Unterallgäuer positiv auf das Virus getestet, 469 gelten als genesen, 20 sind gestorben.

Update Dienstag, 13. Oktober

Nachdem die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen umgerechnet auf 100.000 Einwohner, am Montag auf 29,59 gesunken war, hat sie am Dienstag mit 37,84 den Frühwarnwert erneut überschritten. Die Allgemeinverfügung bleibt deshalb voraussichtlich noch bis 16. Oktober in Kraft. Hier erfahren Sie mehr: Wird das Unterallgäu Corona-Risikogebiet - und was heißt das für Bürger?

Weil inzwischen weitere neun Corona-Infizierte als geheilt gelten, ist die Zahl der Unterallgäuer, die nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind, trotz dreier Neuinfektionen von zuletzt 70 auf 64 gesunken. Insgesamt wurden seit Mitte März 547 Unterallgäuer positiv getestet. 463 von ihnen gelten inzwischen wieder als genesen, 20 sind gestorben.

Update Montag, 12. Oktober

Gute Nachrichten am Montag: Das Unterallgäu ist erst einmal kein Risikogebiet. Der Warnwert von 50 Infektionen umgerechnet auf 100.000 Einwohner auf sieben Tage wurde nicht erreicht.

Update Freitag, 9. Oktober

Noch gilt das Unterallgäu nicht als Corona-Risikogebiet. Nachdem am Freitag nur vier neue Fälle gemeldet wurden, liegt die 7-Tage-Inzidenz mit 44,7 weiter knapp unter dem Warnwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Derzeit sind somit 69 Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt wurden seit Mitte März 531 Bürger positiv getestet. 20 von ihnen sind verstorben, 442 gelten als genesen.

Ab Samstag gelten dennoch strengere Corona-Regeln.

Update Donnerstag, 8. Oktober

67 Unterallgäuer sind aktuell nachgewiesen mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt wurden seit Mitte März 527 Unterallgäuer positiv getestet. 20 von ihnen sind gestorben, 440 gelten als genesen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut LGL bei 44,72.





Update Mittwoch, 7. Oktober

61 Unterallgäuer sind aktuell nachgewiesen mit dem Coronavirus infiziert. Fünf Fälle kamen im Vergleich zum Vortag hinzu. Insgesamt wurden seit Mitte März 510 Unterallgäuer positiv getestet. 18 von ihnen sind gestorben, 431 gelten als genesen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 37,5 pro 100.000 Einwohner und damit über dem bayerischen Frühwarnwert. Die Inzidenz wird vom LGL ermittelt und ist möglicherweise nicht tagesaktuell.

Aktive Fälle im Unterallgäu im Wochenvergleich:

Mittwoch 07. Oktober 61 Mittwoch 30. September 50 Mittwoch 23. September 78

Update Dienstag, 6. Oktober

59 Unterallgäuer sind aktuell nachgewiesen mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt wurden seit Mitte März 505 Unterallgäuer positiv getestet. 18 von ihnen sind gestorben, 428 gelten als genesen. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bei 31,24 und damit knapp unter dem bayerischen Frühwarnwert. Die Inzidenz wird vom LGL ermittelt und ist möglicherweise nicht tagesaktuell.

Aktive Fälle im Unterallgäu im Wochenvergleich:

Dienstag 06. Oktober 59 Dienstag 29. September 48 Dienstag 22. September 76



Update Donnerstag, 1. Oktober

Die Zahl der Infizierten im Unterallgäu ist leicht gesunken. Zwar wurden am Donnerstag vier neue Corona-Fälle im Landkreis gemeldet, doch die Zahl der Genesenen ist um sieben gestiegen. Damit gibt es im Unterallgäu derzeit 47 aktive Infektionsfälle. Insgesamt ist die Zahl der Coronainfektionen seit März auf jetzt 466 gestiegen. 18 infizierte Personen sind gestorben, 401 gelten als genesen. Die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Unterallgäu lag laut LGL am Donnerstag bei 10,41.

Update Mittwoch, 30. September:

50 Unterallgäuer sind aktuell nachgewiesen mit dem Coronavirus infiziert. Das hat das Landratsamt am Mittwoch bekannt gegeben. Insgesamt wurden seit Mitte März 462 Unterallgäuer positiv getestet. 18 von ihnen sind gestorben, 394 gelten als genesen. Die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Unterallgäu liegt laut LGL aktuell bei 9,03.

Aktive Fälle im Unterallgäu im Wochenvergleich:

Update Dienstag, 29. September:

48 Unterallgäuer sind aktuell nachgewiesen mit dem Coronavirus infiziert. Das hat das Landratsamt am Dienstag bekannt gegeben. Insgesamt wurden seit Mitte März 454 Unterallgäuer positiv getestet. 18 von ihnen sind gestorben, 388 gelten als genesen. Die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Unterallgäu liegt laut LGL bei 5,55

Aktive Fälle im Unterallgäu im Wochenvergleich:

Artikel vom Montag, 28. September:

Nach Wochen des Anstiegs sind die aktiven Corona-Fälle im Landkreis Unterallgäu (Bayern/Schwaben) rückläufig. Der bayerische Frühwarnwert von 35 Infektionen pro 100.000 Einwohner pro Woche ist den offiziell gemeldeten Zahlen des Gesundheitsamts zufolge in weite Ferne gerückt.

Die Corona-Updates der vergangenen Woche finden Sie hier: Corona-Update: 73-Jährige gestorben, 80 Maristenkolleg-Schüler werden getestet

Aktive Fälle im Unterallgäu im Wochenvergleich:

Montag 28. September 47 Montag 21. September 77 Montag 14. September 46

So ist die Corona-Lage im Unterallgäu

Seit vergangenem Freitag, 25. September, wurden im Unterallgäu nur noch vier neue Corona-Fälle registriert. Nach Auskunft des Landratsamtes sind derzeit 47 Unterallgäuer nachgewiesen mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt wurden seit Mitte März 452 Unterallgäuer positiv getestet. 18 von ihnen sind gestorben. 387 Corona-Patienten gelten als genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz fürs Unterallgäu liegt laut LGL aktuell bei 9,03 (Stand Sonntag, 27. September).

Dritter Todesfall nach Corona-Ausbruch in Seniorenheim

Rückblick: Vergangene Woche starb eine 73-jährige Bewohnerin im Krankenhaus. Die Bewohnerin einer Senioreneinrichtung in Ottobeuren war der dritte Todesfall nach dem Corona-Ausbruch in der besagten Einrichtung. Alle Bewohner und das Personal wurden getestet. Insgesamt hatten sich nach Angaben des Landratsamts zehn Mitarbeiter und 20 Bewohner der Einrichtung mit dem Coronavirus infiziert. Drei Bewohner werden momentan in einer Klinik behandelt.

Pandemie: Schüler des Mindelheimer Gymnasiums infiziert

Entwarnung kommt aus Mindelheim: Weil sich ein Schüler des Maristenkollegs mit Corona infiziert hatte, mussten sich 86 Mitschüler und sieben Lehrer testen lassen. Nach einer Reihentestung liegen nun die Ergebnisse vor: Alle anderen Schüler sind negativ, müssen aber vorsichtshalber noch in Quarantäne bleiben.

Mehr zum Thema lesen Sie hier: Alle 93 Corona-Tests am Mindelheimer Maristenkolleg waren negativ

Themen folgen