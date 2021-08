Gerd, der „Bomber“ und Gert, der Kumpel: Freunde ein Leben lang

Plus Aus einer Begegnung im Jahr 1960 entwickelte sich die enge Freundschaft zwischen Gerd Müller, dem „Bomber der Nation“, und Gert Blimmel aus Irsingen. Ein Blick zurück auf besondere Momente.

Gerd und Gert: Der eine, Gerd Müller, geht als „Bomber der Nation“ in Deutschlands Fußballgeschichte ein. Der andere, Gert Blimmel aus Irsingen, hat diese Karriere über Jahrzehnte hautnah verfolgt und begleitete Müller 2006 sogar zum WM-Endspiel in Berlin. Dabei waren die guten Freunde anfangs echte Konkurrenten. Ein Blick zurück.