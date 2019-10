vor 29 Min.

Jäger und Förster als Heger und Pfleger

Mit einer Messe wird die Hubertuswoche stimmungsvoll eingeläutet

Von Maria Schmid

Ihm zu Ehren gibt es nun seit 14 Jahren die traditionelle Hubertuswoche in Bad Wörishofen. Hubertus von Lüttich (656 bis 727) wird als Schutzpatron der Jäger, der Natur und der Umwelt verehrt. Bei der Hubertusmesse in der Stadtpfarrkirche St. Justina mit Zelebrant Stadtpfarrer Andreas Hartmann war es die Jagdhornbläsergruppe „Hubertusgruß Unterallgäu“ unter der Leitung von Hornmeister Helmut Specht, die den Gottesdienst umrahmte.

Die Legende von Hubertus geht darauf zurück, dass er bei einer Jagd einen großen Hirsch traf, der ein Kruzifix in seinem Geweih trug. Das wurde in der Kirche sehr schön dargestellt. Die beiden Falken „Vicky“ von Jürgen Lutzenberger aus Pfaffenhausen und „Makan“ von Michaela Paus aus Langenargen/Bodensee waren so brav, dass Pfarrer Hartmann sie zur Hubertusmesse im nächsten Jahr einlud: „Ihr dürft gerne wiederkommen.“ Ebenfalls eröffnet wurde die großartige Ausstellung „Unsere Wildtiere“ im Foyer des Kurhauses mit vielen Exponaten, Bildern und Vitrinen. Die Eröffnungsbegrüßung übernahm Veranstaltungsleiterin Isabel Joachim vom Kur- und Tourismusbetrieb. Peter Heckel, der Vorsitzende der Kreisjägerschaft Mindelheim, blies nicht nur ins Horn, er sprach auch über die vielen Aktivitäten der vergangenen Jahre.

Jäger und Förster sind hegend und pflegend und mit sehr großem Einsatz in Feld und Wald unterwegs. Für sein sehr großes Engagement wurde Josef Lutz bereits verdientermaßen geehrt. Bei der Eröffnung der Ausstellung überreichte Peter Heckel die Ehrenurkunde für große Verdienste um das Jagdwesen in Bayern und den Ehrenkranz in Silber des Bayerischen Jagdverbandes an Bernhard Grotz aus Irsingen. Die Ausstellung „Unsere Wildtiere“ ist an den Veranstaltungstagen ganztägig kostenlos zu sehen.