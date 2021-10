Mit dem 750-PS-Lkw von Kammlach nach Valencia in zwei Tagen

Plus Gerd Thomas ist seit 35 Jahren auf Achse. Sein ganzer Stolz ist sein 280.000 Euro teurer Volvo. Elf Lastwagen fahren in seiner Firma, und auch der Chef sitzt selbst regelmäßig hinter dem Steuer.

Südfrankreich ist ein Traum für jeden Besucher aus dem kühlen Norden: blauer Himmel, mildes Klima, warmes Mittelmeer und eine Küche, die den Gaumen zu verwöhnen versteht. Auch der Kammlacher Gerd Thomas fährt gerne zur Grand Nation. Mal geht die Reise nach Paris, mal an die südfranzösische Côte d’Azur. Von den vielen Vorzügen Frankreichs bekommt er aber nur wenig mit. Zum Ausspannen bleibt kaum Zeit. Thomas ist Lkw-Fahrer. Er muss schauen, dass die Ladung, die meist aus Delikatessen besteht, pünktlich beim Kunden ist und er rasch die Rückreise antreten kann. Gerd Thomas ist seit 35 Jahren im Fernverkehr unterwegs. Vor 22 Jahren hat er sein eigenes Unternehmen gegründet. Er stammt aus dem Rheinland, Anfang der 90er Jahre ist er von Koblenz nach Kammlach umgezogen, wo er zusammen mit seiner Frau sein eigenes Fuhrunternehmen führt. Mit im Betrieb ist auch seine Tochter, eine gelernte Speditionskauffrau. Elf Lkw fahren unter seiner Flagge, und auch der Chef selbst sitzt regelmäßig hinter dem Steuer.