Kammlachs neue Bürgermeisterin über die ersten 100 Tage: „Man ist schon gut beschäftigt“

Plus Birgit Steudter-Adl Amini war vor ihrer Wahl zur Bürgermeisterin von Kammlach bereits Stellvertreterin. Durch den Wechsel von der Zweiten zur Ersten Bürgermeisterin hat sich jedoch einiges geändert.

Von Sandra Baumberger

Gleich an ihrem ersten Arbeitstag klingelten Birgit Steudter-Adl Amini gewaltig die Ohren. Allerdings nicht (nur), weil seit Corona mehr Bürger als sonst im Rathaus anrufen, sondern weil direkt nebenan die Feuerwehrsirene schrillte und die Kameraden zum Einsatz rief. Der verlief glücklicherweise glimpflich, doch die neue Kammlacher Bürgermeisterin wird ihn sicher trotzdem nicht so schnell vergessen. Ebenso wenig wie ihre inzwischen gut 100 Tage zurückliegende Vereidigung, vor allem aber ihre erste Trauung. „Das war schon ganz besonders. So eine Trauung ist ja keine Routine, sondern ein wunderbarer Moment. Ich glaube, da war ich aufgeregter als das Brautpaar“, vermutet sie.

Sie sitzt in dem Büro, das noch fast haargenau so aussieht, wie unter ihrem Vorgänger Josef Steidele. Und der hat es bei seinem Amtsantritt bereits nahezu unverändert von seinem Vorgänger Erhard Bogner übernommen. „Das ist Beständigkeit“, sagt Birgit Steudter-Adl Amini und lacht. Sie hat den Computerbildschirm ein bisschen weiter in die Mitte gerückt und ein oranges Flammendes Käthchen auf das Sideboard hinter ihrem Schreibtisch gestellt, das war’s.

Die neue Kammlacher Bürgermeisterin will die Gemeinde weiter voranbringen

Doch das heißt freilich nicht, dass alles beim Alten bleiben soll. Schließlich will die Bürgermeisterin gestalten und die Gemeinde weiter voranbringen. Auf diesem Weg hat sie Kammlach schon in den vergangenen zwölf Jahren als Zweite Bürgermeisterin begleitet – und doch ist es eben noch einmal etwas ganz anderes, jetzt an erster Stelle zu stehen. „Ich muss jetzt wesentlich mehr Verantwortung übernehmen und mich noch tiefer in die einzelnen Themen einarbeiten. Das ist eine neue Aufgabenstellung“, sagt die 57-Jährige. Und noch etwas hat sich verändert: „Vorher war ich für die Leute die Birgit oder die Frau Steudter-Adl Amini, jetzt bin ich die Bürgermeisterin.“

Das sei manchmal schon noch ein wenig ungewohnt, gibt die frühere Bildungsberaterin zu. Doch insgesamt sei ihr der Umstieg von der Zweiten zur Ersten Bürgermeisterin recht leicht gefallen – auch dank „einem Team von Leuten, auf die ich mich verlassen kann“: ihre Sekretärin Marianne Wörz zum Beispiel, die Mitarbeiter von Bauhof und Kläranlage sowie der Verwaltungsgemeinschaft Erkheim und des Landratsamtes, an die sie sich bei Fragen jederzeit wenden kann.

Der neue Trinkwasserbrunnen beschäftigte die frischgewählte Bürgermeisterin als erstes

Eine ihrer ersten Amtshandlungen war die Abnahme des neuen Trinkwasserbrunnens, mit der das Thema Wasserversorgung für die Gemeinde vorerst abgeschlossen ist. Jetzt stehen das Neubaugebiet im Süden von Oberkammlach und die Erweiterung des Kindergartens auf der Agenda. In dem Baugebiet sollen in drei Teilabschnitten 42 Bauplätze entstehen, „damit der Ort langsam, aber beständig wachsen kann“, so Birgit Steudter-Adl Amini. Das Interesse an den Plätzen ist schon jetzt groß. „Das freut mich, weil das zeigt ja, dass Kammlach attraktiv ist – so wie ich das auch empfinde: lebens- und liebenswert.“

Im Kindergarten sind derzeit dank einer Ausnahmegenehmigung des Landratsamtes drei Kindergarten-, eine Krippen- und eine Hortgruppe untergebracht, die durch die geplante Erweiterung dauerhaft mehr Platz bekommen sollen und der Breitband-Ausbau soll auch weiter vorankommen. Langfristig wolle sich die Gemeinde außerdem um die Dorfentwicklung kümmern, damit Kammlach auch künftig attraktiv bleibt.

Birgit Steudter-Adl Amini bedauert, dass viele Veranstaltungen und das Bezirksmusikfest in Kammlach ausfallen mussten

Zu den neuen Aufgaben der Bürgermeisterin gehört außerdem der Schulverband, der wie berichtet Ende des vergangenen Jahres gegründet wurde – und natürlich der Umgang mit der Corona-Pandemie, die auch in Kammlach das Gemeindeleben erheblich ausgebremst hat: „Dass die großen Vereinsfeste heuer nicht stattfinden konnten, bedauere ich sehr“, sagt Birgit Steudter-Adl Amini. „Im Mai hätte in Unterkammlach ja das Bezirksmusikfest stattgefunden, das ist schon eine große Sache.“ Doch immerhin hätten die meisten der zahlreichen Kammlacher Vereine inzwischen wieder starten können.

Ihr selbst hat der Wegfall so manches Termins Zeit verschafft, sich detailliert einzuarbeiten. Auf die Uhr schaut sie dabei nicht. „Mehr als 40 Stunden pro Woche sind es bestimmt“, schätzt sie ihr Arbeitspensum. „Man ist schon gut beschäftigt. Aber ich mache das sehr gerne. Die Tätigkeit ist total vielfältig und abwechslungsreich.“ Abschalten kann die Mutter zweier erwachsener Söhne am Wochenende beim Golfen. „Der Kopf muss auch mal frei werden, dann kann ich mit neuer Energie weitermachen. Weil die Arbeit hört ja nie auf.“

