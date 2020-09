11:30 Uhr

Kaufbeurens neuer Polizeichef kommt aus Schlingen

Markus Ziegler in seinem Büro in der Polizeiinspektion Kaufbeuren. Der Polizist aus Schlingen übernimmt dort den Chefposten.

Plus Markus Ziegler aus Schlingen über seinen neuen Arbeitsplatz, der mit großen Aufgaben wartet, wie sich zeigt.

Von Renate Meier

Das Chefzimmer in der Polizeiinspektion Kaufbeuren hat bereits die persönliche Note von Markus Ziegler erhalten: Auf dem Schreibtisch steht ein geschnitzter preußischer Polizist aus dem vorigen Jahrtausend, auf einer Ablage steht der Denker des Bildhauers Auguste Rodin, daneben winkt eine chinesische Glückskatze. Der 52-jährige neue Leiter hat Akzente mit Deko gesetzt, die ihn zum Teil seit vielen Jahren begleitet. Dabei führte der Weg konsequent nach oben. Nun freut sich der Schlingener, dass ihm das Innenministerium den Chefposten in Kaufbeuren anvertraut hat. Dort warten großen Aufgaben auf Ziegler.

Für ihn, der in der Wertachstadt geboren wurde und hier auch sein Abitur machte, schließt sich damit ein Kreis. Nur zehn Minuten braucht er von Schlingen mit dem Auto bis zu seiner neuen Wirkungsstätte – eine Strecke, die er bei passendem Wetter auch mal mit dem Fahrrad bewältigen kann und will.

Derzeit ist er bereits um 7 Uhr im historischen Dienstgebäude in der Innenstadt, in dem er sich „sehr wohl fühlt“, anzutreffen. Denn es gibt viel zu tun. Schließlich unterstehen Ziegler um die 90 Mitarbeiter, davon 80 Beamte. Ziegler freut sich, dass ihn seine „einsatzfreudige“ Mannschaft „sehr nett und offen empfangen“ hat. In seinen ersten Tagen versucht er, wenigstens für ein paar Minuten mit jedem Einzelnen ins Gespräch zu kommen. Denn ein „gutes Betriebsklima“ ist für Ziegler das „A und O“. Schließlich gehe das Team auch bei schwierigen Fällen durch dick und dünn. „Wir haben einen gefährlichen Beruf und müssen aufpassen, weil wir nie wissen, was passiert.“ Leider nehme die Akzeptanz der Polizei bei jüngeren Menschen mehr und mehr ab. Eine Erklärung dafür hat Ziegler nicht. Er wünscht sich Respekt im Umgang miteinander. Schließlich stecke hinter jedem Polizisten ein Mensch, es stehe nicht nur die Uniform im Vordergrund.

„Wir sind primär für die Bürger da“, sagt Ziegler

„Wir sind primär für die Bürger da. Sie sollen in Kaufbeuren und dem Umland sicher leben“, sagt Ziegler. Um zu erfahren, welche Erwartungen die Menschen hier an ihre Polizei haben, ist der Chef auch selbst viel in der Stadt unterwegs.

Eine wichtige Aufgabe in den nächsten Jahren wird der Neubau des Dienstgebäudes werden. Im Frühjahr 2021 befasst sich der Haushaltsauschuss des Landtags damit. Sobald die Politik grünes Licht gibt, kann die Ausschreibung erfolgen. Ziegler rechnet mit dem Spatenstich für Ende 2021. Das neue Gebäude für die Polizeiinspektion und die Kripo entsteht neben dem Grünen Zentrum zwischen Kaufbeuren und Neugablonz. Der 52-Jährige findet es schade, dass die Polizei dann voraussichtlich 2024 die Innenstadt verlässt. Aber der jetzige Standort biete eben zu wenig Funktionalität.

Völlig unbeschadet kam die PI bisher durch die Corona-Pandemie. Seit 1. September gelten auch wieder die herkömmlichen Dienstpläne. „Sollten die Infektionszahlen steigen, müssen wir wieder umstellen“, sagt Ziegler. Die Corona-Auflagen in Kaufbeuren und Umgebung durchzusetzen, war für die Beamten bisher kein Problem. In erster Linie kümmere sich darum das Ordnungsamt der Stadt, berichtet Ziegler. Die Polizei werde nur tätig, wenn sie gerufen werde.

Einen Stellvertreter hat Ziegler im Moment übrigens noch nicht. Ab Oktober übernimmt diese Position für ein halbes Jahr Florian Wallner, der derzeit bei der Kripo Memmingen arbeitet. Er braucht die Position für seine Führungsbewährung. Erst Mitte 2021, so schätzt Ziegler, wird er seinen eigentlichen Stellvertreter erhalten.

Lesen Sie auch:

Themen folgen