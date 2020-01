07.01.2020

Kellerweg soll ausgebaut werden

Wiedergeltinger Gemeinderat entscheidet

Der Wiedergeltinger Gemeinderat hat sich zuletzt mit der Umsetzung der Prioritätenliste der noch erschließungspflichtigen Ortsstraßen befasst. Hierzu gehören die Enge Gasse, die Friedhofstraße, der Kellerweg und der Weichter Weg.

Bei der Diskussion zeigte sich ein durchwachsenes Bild des Für und Widers hinsichtlich des Straßenausbaus. Während einige Gemeinderäte sich dafür aussprachen, keine der vier Straßen mehr auszubauen, plädierten andere für einen Ausbau einzelner oder sogar aller Straßen. Letztendlich war man sich aber dahingehend einig, dass ein Ausbau und eine Abrechnung aller Straßen nach Erschließungsbeitragsrecht innerhalb der verbleibenden Frist bis zum 31. März 2021 nicht mehr möglich ist.

Und so wurde über jede der vier Straßen einzeln abgestimmt. Mit einer Mehrheit von 7:5 Stimmen beschloss der Gemeinderat, den Kellerweg noch innerhalb der Frist auszubauen. Das Hauptargument derjenigen Räte, die für einen Ausbau des Kellerweges votierten, liegt unter anderem in der Verbindungsfunktion als Schulweg für die Schulkinder aus dem südwestlichen Gemeindeteil zur Grundschule. Darüber hinaus wird bei stärkeren Niederschlägen regelmäßig Kies und Dreck vom Kellerweg in den Bereich Lange Gasse und Stockheimer Straße gespült, ein Zustand der nun durch den Ausbau ebenfalls behoben werden kann.

Einig waren sich alle Mitglieder des Gemeinderates dahingehend, dass es - unabhängig wie die Entscheidungen an diesem Abend ausfallen wird - immer sowohl zufriedene als auch unzufriedene Stimmen geben wird. Viele Anlieger anderer Straßen haben für die Erschließung ihrer Straße 90 Prozent der Kosten getragen. Mit den zur Verfügung stehenden gesetzlichen Mitteln eines Billigkeitserlasses, der es Kommunen ermöglicht, für die sogenannten „Altfälle“ mehr als den gesetzlich vorgeschriebenen zehn Prozent Eigenanteil zu übernehmen, wird die zu tragende finanzielle Last für die betreffenden Anlieger deutlich abgemildert.

Abschließend fasste der Gemeinderat noch den Beschluss, die anderen drei Straßen, deren Ausbau mehrheitlich abgelehnt wurde, in den nächsten zehn Jahren, gerechnet ab dem 1. April 2021 nicht auszubauen. (mz)