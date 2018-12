vor 37 Min.

Kindergärten: Die Kosten steigen, die Stimmung sinkt

Die Baukosten für die neuen Kindergärten schocken einige Gemeinderäte. Sie kritisieren die Rathausverwaltung deutlich.

Von Alf Geiger

Bisher zerbrachen sich die Räte nur den Kopf, ob sie die notwendigen sechs neuen Kindergartengruppen in einem oder zwei Neubauten unterbringen sollen. Wie berichtet entschied sich der Marktrat, bei den Kindergärten St. Josef und Elisabeth jeweils einen Neubau mit drei Gruppen samt den notwendigen Funktionsräumen.

Und da die Zeit drängte, wurde zumindest der Neubau beim Kindergarten St. Josefbei der Regierung von Schwaben für die Bezuschussung eingereicht.Jetzt legte das Architekturbüro Kern den damit verbundenen Kostenrahmen vor: Statt der erwarteten zwei Millionen wird der Neubau wohl 3,2 Millionen kosten. Und auch beim Neubau St. Elisabeth dürften die Kosten steigen. Über diese Tendenz zeigten sich einige Räte, und hier besonders Zweiter Bürgermeister Walter Fritsch, alles andere als erfreut.

Architektin Anna Kern stellte die Planungsunterlagen, wie sie bei der Regierung von Schwaben eingereicht wurden, vor. Man habe mit Blick auf die Kosten das Bauvorhaben abgespeckt und bei den verwendeten Materialien auf Qualität aber ohne jeglichen Luxus geachtet. Dennoch liege man bei den Kosten nun bei 3,2 Millionen Euro.

Unter anderem verzichte man auf einen Technikraum und auf eine Dachterrasse im Obergeschoss. Erschwerend seien die Grundwasserverhältnisse hinzu gekommen. So müsse man den Keller in eine Betonwanne fassen, um das Grundwasser bei steigenden Pegeln fernzuhalten.

Man habe auf Nachhaltigkeit geachtet, deswegen sei der Keller in Beton, der Rest in Holzständerbauweise. Dadurch könne man die Bauzeit verkürzen. Ein Vorteil, da Kindergartenplätze fehlten. Roswitha Siegert fragte nach, ob es zwischen Beton und Holz große Unterschiede gebe. Kern meinte, der Unterschied sei zu vernachlässigen.

2. Bürgermeister Walter Fritsch (SPD) nimmt sich die Türkheimer Verwaltung zur Brust

In der weiteren Diskussion zeigten die Zahlen dann Wirkung. Zweiter Bürgermeister Walter Fritsch (SPD) vermisste im Vorfeld der Entscheidungen klare Hinweise der Verwaltung, dass zwei Häuser deutlich teurer kämen, als eine Einhäusigkeit. Er befürchte, dass man dem neuen Gemeinderat einen Berg an Schulden hinterlassen werde. Rechne man den Kindergarten St. Elisabeth hinzu, komme man auf Mehrkosten in Höhe von 2,5 Millionen Euro. Er frage sich, wie man dies in der Finanzplanung einbringen könne.

Bürgermeister Christian Kähler bestätigte, dass man im Vorfeld von Kosten von 600 000 Euro für eine Kindergartengruppe ausgegangen sei. Nun liege man bei 900.000 Euro. Bei der Beschlussfassung sei jedem klar gewesen, dass eine Zweihäusigkeit teurer kommen werde. Die Zweihäusigkeit auch deswegen, weil man beide Häuser stärken wollte.

Die Türkheimer Verwaltung will diese Kritik zu den Kindergärten nicht auf sich sitzen lassen

Otto Rinninger (Freie Wähler) zollte Fritsch Anerkennung für die klaren Worte. Man müsse auf die Kostenseite schauen, ansonsten werde der neue Gemeinderat nur noch Schulden verwalten können. Und Fraktionskollegin Cornelia Neugebauer ergänzte, auch sie höre heute zum ersten Mal von drei Millionen. Unterschwellig meinte sie, es laufe hier im Marktrat einiges schief. Auch Irmgard Schäffler (SPD) monierte, der Marktrat habe die Zahlen so nie bekommen.

Die Verwaltung wollte die Vorwürfe so nicht im Raum stehen lassen. Sowohl Bauamt als auch Kämmerei erklärten, sie hätten immer die Meinung vertreten, dass zwei Bauten teurer kämen.

Allerdings wurde in der Diskussion deutlich, dass die Einhäusigkeit zu einem höheren Einzelpreis geführt hätte. Damit verbunden wäre eine europaweite Ausschreibung gewesen. Und die hätte zu Zeitverzögerungen geführt. Eine Zeit, die man eigentlich mit Blick auf die steigenden Kinderzahlen nicht habe.

Jens Gaiser (CSU) wünschte sich von seinen Kollegen mehr Mut. Man tue hier so, wäre Türkheim über beide Ohren verschuldet. Man wollte beide Kindergartenstandorte aufwerten, auch wenn ein Einzelbau günstiger gekommen wäre. Man dürfe keine Zeit vergeuden.

Kämmerer Claus-Dieter Hiemer versuchte zu versachlichen: Türkheim sei momentan fast schuldenfrei. Das Finanzjahr 2018 verlaufe sehr erfreulich. Man gehe mit einem stattlichen Puffer ins neue Jahr. Auch die Aussichten für 2019 seien bisher gut.

Allerdings, wenn der Markt alle Vorhaben wie geplant die nächsten Jahre durchziehen werde, dann könnte man 2021 bei fünf Millionen Schulden liegen. Bei den Kindergärten rechne er bei höheren Kosten auch mit höheren Zuschüssen.

Und auf Nachfrage meinte Bürgermeister Christian Kähler dazu, dass man bisher von vier Millionen für die beiden Kindergärten ausgegangen sei. Nun werden es wohl sechs Millionen brutto werden. Auch er verwies darauf, dass er nun mit höheren Zuschüssen rechne. Er rechne, dass der Bau für die Gemeinde eine Million teurer als geplant komme. Beschlüsse wurden nicht gefasst, es handelte sich bei dem Tagesordnungspunkt um eine Information über den Planungsstand. Detailberatungen werden sicher noch folgen.

