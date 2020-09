17:00 Uhr

Kino zum Mittanzen im Filmhaus Huber

Plus Das Unterallgäuer Tanzfilm-Festival findet in Türkheim, Bad Wörishofen und Sontheim statt. Was die Film- und Tanzfans diesmal erwartet.

Bereits zum 5. Mal veranstaltet Rudolf Huber vom Filmhaus Huber heuer wieder das „Unterallgäuer Tanzfilm-Festival“ an den Standorten Türkheim, Bad Wörishofen und in der Dampfsäg in Sontheim.

Vor den Filmen treten beim Tanzfilm-Festival Tänzerinnen aus der Region auf

Dabei konnte er auch die DancePoint Ballettschule aus Bad Wörishofen, das Skyline Ballettstudio aus Buchloe und die Schwimmschule Frosch aus Bad Wörishofen als Kooperationspartner gewinnen.

Zu einzelnen Vorstellungen werden vor dem Film Tänzerinnen auftreten und eine kleine Kostprobe des Ballett-Tanzes geben. Die Schwimmschule Frosch kann zwar kein Wasserballett aufführen, macht aber Trockenübungen, hier wird Klaus Frosch vor dem Film eine kleine Einführung geben.

Die Auswahl der gezeigten Filme decken die komplette Bandbreite des Tanzes ab, vom Ballett bis Hip-Hop, vom Standardtanz bis Wasserballett. Gezeigt werden folgende Filme:

„Ein Becken voller Männer“ in Bad Wörishofen am Montag, 7. September, um 20 Uhr und in Türkheim am Dienstag, 15. September, um 20 Uhr. Vor dem Film Einführung. Kooperation Schwimmschule Frosch Bad Wörishofen

„Into the Beat - Dein Herz tanzt“ in Bad Wörishofen am Dienstag, 8. September, um 16 Uhr und in Türkheim am Mittwoch, 9. September, um 18 Uhr.

„Nurejew - The White Crow“ in Sontheim am Dienstag, 8. September, um 20 Uhr, in Bad Wörishofen am Mittwoch, 16. September, um 20 Uhr und in Türkheim am Donnerstag, 20. September, um 18 Uhr. Vor dem Film Tanzvorführung. Kooperation Skyline Tanzstudio Buchloe

„Als wir tanzten“ in Türkheim am Mittwoch, 9. September, um 20 Uhr und in Bad Wörishofen am Dienstag, 15. September, um 20 Uhr.

„Tanz ins Leben“ in Bad Wörishofen am Mittwoch, 9. September, um 20 Uhr und in Türkheim am Sonntag, 13. September, um 10.30 Uhr.

„Ich war noch niemals in New York“ läuft im Filmhaus Huber in Bad Wörishofen am Donnerstag, 10. September, um 16 Uhr und in Türkheim am Mittwoch, 16. September, um 18 Uhr.

„Yuli“ in Bad Wörishofen am Donnerstag, 10. September, um 20 Uhr. Vor dem Film Tanzvorführung in Kooperation mit DancePoint - Ballettschule Bad Wörishofen.

„Looking at the Stars“ in Türkheim am Mittwoch, 16. September, um 20 Uhr und am Mittwoch, 23. September, um 18 Uhr sowie in Bad Wörishofen am Dienstag, 22. September. Vor dem Film Tanzvorführung in Kooperation Skyline Tanzstudio Buchloe und DancePoint - Ballettschule Bad Wörishofen.

Das genau Programm finden Sie auch online unter filmhaus-huber.de

Lesen Sie dazu auch: Wie geht es den Kinobetreibern in der Region?Filmhaus Huber: Im richtigen Kino ist man nie im falschen Film

Themen folgen