Kirchheim

vor 50 Min.

Kirchheimer Sängerin ist jetzt auch virtuell zu hören

Plus Die Kirchheimer Sängerin Petra John ist Künstlerin aus Leidenschaft. Nun hat sie eine neue Bühne für sich entdeckt.

Von Tina Schlegel

Sie blickt auf eine lange musikalische Karriere zurück, schreibt Gedichte und Bücher, darunter die zuletzt erschienenen „Kantabas“-Bücher über einen kleinen Elefanten auf Reisen, sie unterrichtet in ihrer Musikschule in Kirchheim Gesang und Lyrik und gibt auch Malkurse: Petra John ist eine leidenschaftliche Künstlerin, die immer etwas gestalten und erschaffen will und genauso gern ihr Wissen teilt. Ein Herzenswunsch wäre, die Chorleiter in der Region professionell zu unterstützen. Nun hat sie noch eine neue Bühne für sich entdeckt.