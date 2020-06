vor 54 Min.

Klärwerk-Modernisierung kostet Mindelheim deutlich mehr

Plus Eine Ausschreibung wird deutlich teurer und erwischt die Stadt auf kaltem Fuß. So viel kostet die neue Fällmittelstation.

Von Johann Stoll

Bürgermeister Stephan Winter hat geahnt, dass es nach dieser Ausschreibung erhöhten Gesprächsbedarf unter den Stadträten geben wird. Deshalb hat er vorsorglich gleich den Prokuristen des Ingenieurbüros Holinger, Roman Laux, in die Sitzung des Bauausschusses eingeladen. Es geht um die Modernisierung einer Anlage im städtischen Klärwerk.

TÜV hat keine Erlaubnis für alte Anlage erteilt

Laux fiel denn die unangenehme Aufgabe zu, zu erklären, warum die Erneuerung der Fällmittelstation im Mindelheimer Klärwerk statt der kalkulierten gut 176.000 Euro um 48,5 Prozent oder rund 85.000 Euro teurer kommt. Dass diese technische Anlage erneuert werden muss, steht dabei außer Frage. Der TÜV hatte keine Erlaubnis mehr erteilt. Wassergefährdende Stoffe könnten austreten und Mitarbeiter womöglich gefährdet werden, würde ein Schlauch platzen, sagte Laux.

Es wurde also rasch ausgeschrieben, und fertig sein muss die Anlage heuer im November. Stadtrat Peter Miller ( ÖDP) vermutet, dass es gerade wegen der Kurzfristigkeit zu dem unangenehm hohen Preis gekommen sein könnte. Laux dagegen sagte, sie hätten unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Selbst wenn frühzeitig ausgeschrieben werde, sei das noch keine Garantie für niedrige Preise.

Mindelheimer Klärwerk-Modernisierung muss noch 2020 erfolgen

Bei der Ausschreibung hatte das Büro Holinger gehofft, dass sich zumindest drei Firmen beteiligen würden. Tatsächlich waren es zwei, von denen eine aus der Wertung genommen werden musste. Der Grund dafür: Die Firma hatte den vorgegebenen Termin nicht einhalten können und wollte erst im nächsten Jahr bauen. Die Anlage muss aber heuer bis November vor Einbruch des Winters eingebaut sein, weil das Provisorium nicht wintertauglich ist.

Direkt vor Ort werden zwei 25 Kubikmeter fassende Tanks zusammengeschweißt und in der Kläranlage eingebaut. Hierfür gibt es keinen funktionierenden Markt, wie Laux deutlich machte. Die Firma kann also hohe Preise verlangen. Die Ausschreibung aufzuheben wäre zwar möglich. Das würde aber immense Risiken bergen, weil die betroffene Firma auf Schadensersatz klagen könne. Gewonnen wäre damit also nichts. Bürgermeister Winter sagte, die Kläranlage werde nach und nach ertüchtigt. Vor drei Jahren sei nicht vorhersehbar gewesen, wie sich die Preise in diesem besonderen Bereich entwickelten. Dieses Jahr sei eben die Erneuerung der Fällmittelstation vorgesehen gewesen.

Klärwerk-Mitarbeiter in Gefahr?

Josef Doll (Grüne) zeigte sich empört, weil Mitarbeiter durch die bestehende Anlage gefährdet sein könnten. Dem widersprach der Bürgermeister. Die Kläranlage werde regelmäßig überprüft. „Die Unterstellung weise ich zurück, dass wir eine Kläranlage betreiben, die Mitarbeiter Gefahren aussetzen würde“.

Mehmet Yesil (SPD) kritisierte das Planungsbüro dafür, weil es seiner Ansicht nach nicht genau genug kalkuliert habe. „Die Projektierung ist daneben gegangen“, sagte der Stadtrat. Er fühle sich nicht richtig beraten. Erst kürzlich habe der Stadtrat eine Sparliste aufgestellt, und nun komme diese Kostensteigerung. Laux verwies auf vergleichbare Objekte, auf denen die kalkulierten Preise fußten. Dass der hohe Preis sein Unternehmen überrascht hat, das räumte er ein.

Ursula Kiefersauer (MBG) hatte am Ende Mitleid mit dem Gast, der „fast einer peinlichen Befragung ausgesetzt war“. Sie plädierte für ein Ende der Rednerliste, das sie aber weniger auf sich bezog. Stephan Winter nannte die Debatte müßig. Die Anlage müsse gekauft werden, eine zeitliche Verzögerung sei nicht möglich. Es sei auch nicht zu hoffen, dass die Preise sinken würden.

