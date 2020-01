16:18 Uhr

Klaus Holetschek: der Mann für Zukunftsthemen

Parteiübergreifende Zustimmung zum neuen Baustaatssekretär Klaus Holetschek. In Bad Wörishofen freut man sich mit dem Alt-Bürgermeister der Kneippstadt.

Von Markus Heinrich

Dass Bad Wörishofens Alt-Bürgermeister Klaus Holetschek zum Staatssekretär für Bau und Verkehr befördert wird, kommt in Bad Wörishofen parteiübergreifend gut an. Im Namen der CSU Bad Wörishofen gratuliert deren Ortsvorsitzender Stefan Welzel dem neuen Kabinettsmitglied: „Klaus Holetschek ist damit in der Staatsregierung in einem gerade für Bad Wörishofen ganz wichtigen Politikbereich tätig.“ Es gehe um nicht weniger als bezahlbares Wohnen und eine zukunftsfähige Infrastruktur. „Wir freuen uns daher, dass unser Kneippbund-Präsident eine wichtige Anlaufstelle für unsere städtischen Zukunftsprojekte ist.“

„Die Ernennung ist für mich keine Überraschung“, sagt FW-Fraktionssprecher Wolfgang Hützler. „Herr Holetschek ist seit vielen Jahren – humorvoll bemerkt: fast schon von Kindesbeinen an – für die CSU politisch aktiv. Es ist daher nachvollziehbar, dass die Parteiführung zu gegebener Zeit seine Leistungen mit einem entsprechenden Amt würdigt.“ Er gratuliere Holetschek sehr herzlich und wünsche ihm viel Erfolg, so Hützler.

Ebenfalls Glückwünsche „an unseren jung gebliebenen Alt-Bürgermeister“ kommen von den Grünen, namentlich von der Orts- und Fraktionsvorsitzenden Doris Hofer. „Etwas überrascht hat mich, dass Klaus Holetschek nicht da wirken wird, wo er sich schon so lange engagiert: Soziales, Gesundheit, Tourismus“, teilt sie mit. „Im neuen Ressort wünsche ich ihm einen guten Start, ein starkes Team und frische Ideen.“

Auch bei der SPD freut man sich mit dem Alt-Bürgermeister. „Glückwunsch zur Beförderung!“, sagt Fraktionssprecher Stefan Ibel. Er habe Holetschek „als zuverlässigen, ernsthaften, zielstrebigen, kommunikativen und immer fairen Bürgermeister über alle Parteigrenzen hinweg kennengelernt“. Er wünsche Holetschek „für sein schwieriges Amt eine glückliche Hand und viel Erfolg.“

Der einstige Minister Josef Miller ist sicher, dass Holetschek die Herausforderung meistert

Dass er es schaffen wird, davon ist auch der ehemalige Landwirtschaftsminister Josef Miller (CSU) überzeugt. „Ich kenne Klaus schon seit seiner Jugend und habe viel von ihm gehalten – der jetzige Schritt ist nur eine logische Konsequenz.“

„Ich freue mich auf diese große Aufgabe, da gibt es dicke Bretter zu bohren“, sagt Holetschek selbst in einer ersten Reaktion. „Diese Aufgabe passt zu mir“, sagt Holetschek. Allerdings war er vor Söders Entscheidung sogar als Nachfolger von Bau- und Verkehrsminister Hans Reichhart gehandelt worden. Ist Holetschek also ein wenig enttäuscht, dass es nicht zu mehr gereicht hat? „Überhaupt nicht“, wehrt er ab, „ich bin dankbar für das Vertrauen, das ist nicht selbstverständlich“. In seinem neuen Ministerium werde es mit „zentralen Themen“ zu tun haben, sagt Holetschek: „Bauen, Wohnen, Verkehr.“ Gerade Mobilitätsfragen spielten ja auch im Allgäu eine große Rolle. Zu Holetscheks Aufgaben gehört es auch, die neue Außenstelle des Ministeriums mit aufzubauen.

Der frischgebackene Staatssekretär kommt am Donnerstag nicht groß zum Feiern. Von Seeon aus fährt der verheiratete Vater zweier erwachsener Kinder nach München und kümmert sich um seine Aufgaben als Bürgerbeauftragter der Staatsregierung. „Heute Abend werde ich noch mit meiner Frau anstoßen“, sagt Holetschek am Donnerstagmittag. „Ich freue mich sehr für ihn“, sagt Holetscheks Frau Birgit. In ihrer inzwischen 30-jährigen Ehe habe sie die beruflichen Entwicklungen immer unterstützt. Und die Auswirkungen auf das Familienleben? Die beiden erwachsenen Kinder seien aus dem Haus und da ihr Mann bereits aktuell viel beruflich unterwegs sei, befürchte sie keine größeren Veränderungen im Privatleben. „Ich freue mich aber schon jetzt auf die Abende, die wir hoffentlich gelegentlich gemeinsam haben“, lächelt die 52-Jährige.

Unvergessen ist die Lobeshymne Söders auf Klaus Holetschek

Dass Ministerpräsident Söder ihn einmal in die Staatsregierung holen könnte, war spätestens nach dessen Lobeshymne auf Holetschek im Jahr 2018 wahrscheinlich. Der Minister sprach beim CSU-Neujahrsempfang in Memmingen von einem „echten Freund“, der ihn bereits im Jahr 1995 vor seiner damaligen Wahl zum Landesvorsitzenden der Jungen Union unterstützt habe. 2011 hatte Söder, damals noch Umweltminister, seine bayernweite Aktion der mobilen Luftmessstationen mit Holetschek in Bad Wörishofen gestartet.

Den Gratulanten angeschlossen haben sich auch noch Thomas Hilzensauer und Ilse Erhard. Hilzensauer ist der Geschäftsführer des Kneipp-Bundes in Bad Wörishofen mit rund 160.000 Mitgliedern. "Ich mich sehr sehr über die Ernennung Herrn Holetscheks zum Staatssekretär. Es ist schön, dass diese verantwortungsvolle Position mit einem sehr bürgernahen, hochmotivierten und kompetenten Politiker besetzt wird", so Hilzensauer. "Wir sind überzeugt, dass er sich dem neuen Amt und dessen vielfältigen Aufgaben mit der gleichen Leidenschaft widmen wird, wie wir es von ihm als ehrenamtlichen Präsidenten des Kneipp-Bundes kennen und schätzen." Man hoffe sehr, dass Holetschek dem Kneipp-Bund auch weiterhin als Präsident erhalten bleibt.

Ilse Erhard, die Sozialreferentin Bad Wörishofens, Leiterin des Mehrgenerationenhauses Bad Wörishofen und viele Jahre lang Vorsitzende der Frauen-Union im Heilbad, kennt Holetschek schon lange. "Ich finde das richtig toll, denn sein Einsatz für uns Bürger ist enorm", sagt sie zur Ernennung. In Sachen Mehrgenerationenhaus sei er "von Anfang an Ideengeber und immer erreichbar" gewesen. "Ich hoffe, das bleibt auch so." Die Ernennung zum Staatssekretär sei nicht nur für Holetschek eine Ehre, sondern "auch für uns Wörishofer", findet Erhard. (mit hku und arz)

