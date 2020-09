vor 35 Min.

Klimaschutzpaket: Bürger sollen mehr Einfluss bei Bauprojekten bekommen

Strom aus Sonnenenergie zum Eigenverbrauch: Das soll in Bad Wörishofen auf öffentlichen Dächern möglich werden, fordern mehrere Stadtratsfraktionen. Es ist nur ein Baustein eines umfangreichen Klimaschutzpakets für Bad Wörishofen, welches der Stadtrat beschließen soll.

Die Grünen bringen umfangreiche Forderungen im Stadtrat von Bad Wörishofen ein. Unterstützung kommt bereits jetzt von ÖDP, SPD und Generation Fortschritt. Es geht um Klimaschutzmanager, Umweltbeirat und vieles mehr

Von Markus Heinrich

Mit einem Vorstoß zu mehr Klimaschutz in Bad Wörishofen gehen die Grünen in den Stadtrat. Unterstützung erhalten die Anträge bereits im Vorfeld von der Ausschussgemeinschaft ÖDP/ SPD und Generation Fortschritt. Ein Klimaschutzmanager für Bad Wörishofen soll eingestellt werden. Das ist aber nur einer von mehreren Forderungen. Bad Wörishofen habe enormen Nachholbedarf, macht Grünen-Fraktionssprecherin Doris Hofer deutlich. Die meisten Maßnahmen des bestehenden Klimaschutzkonzepts seien nicht oder unzureichend umgesetzt worden, das Energieteam „eingeschlafen“.

„Uns allen ist es ein wichtiges Anliegen, dem Klima- und Umweltschutz in Bad Wörishofen einen höheren Stellenwert zu geben und ihn mit Konsequenz und Ernsthaftigkeit voran zu bringen“, sagt Doris Hofer.

Ein Klimaschutzmanager sei notwendig, um „eine klare Zuständigkeit“ zu schaffen und „vor allem personelle Kapazität“.

Zudem soll ein neues Klimaschutzkonzept für Bad Wörishofen erstellt werden. „Das Klimaschutzkonzept von 2012 ist längst nicht mehr aktuell“, erläutert Hofer. Bad Wörishofen sei seither immens gewachsen. Die Grundlagendaten müssten aktualisiert werden, etwa zu Energie und Verkehr. Außerdem müssten die Maßnahmen der heutigen Situation und dem Stand der Technik angepasst werden, so Hofer.

Drittes Ziel ist ein Umweltbeirat für Bad Wörishofen. Auch das soll der Stadtrat nun beschließen. Dabei soll nach der Vorstellung von Grünen, ÖDP, SPD und Generation Fortschritt ein ehrenamtliches Expertengremium den Stadtrat und die Stadtverwaltung beraten.

Der Umweltbeirat Bad Wörishofen soll auch an Planungsprozessen beteiligt werden, etwa bei Bauprojekten. „Das ist zudem ein Baustein für mehr Bürgerbeteiligung“, findet Hofer. Den Klimaschutz bezeichnen die Fraktionen als eine der größten globalen Herausforderungen. „Gleichzeitig versprechen wir uns von engagiertem Klimaschutz eine Reihe von Synergien für die Kur- und Gesundheitsstadt Bad Wörishofen“, so Hofer.

Das „Energiekonzept 2020“ wurde vor acht Jahren als integriertes Klimaschutzkonzept für Bad Wörishofen vom Energie- und Umweltzentrum Allgäu (eza!) erstellt. „Mittlerweile scheint es nahezu in Vergessenheit geraten zu sein“, findet Hofer. „Es wurden beträchtliche Energie-Einsparpotenziale aufgezeigt und Ziele und Maßnahmen vorgeschlagen.“

Umgesetzt wurde oder wird noch etwa die Umstellung der Wörishofer Straßenbeleuchtung auf LED. Zudem sei der Anteil erneuerbarer Energien am Strommix der Stadtwerke von rund 25 Prozent im Jahr 2010 auf etwa 55 Prozent im Jahr 2018 erhöht. „Die meisten vorgeschlagenen Maßnahmen wurden jedoch nicht oder nur unzureichend umgesetzt“, kritisiert Hofer. Sie nennt konkret die Vorbildfunktion öffentlicher Bauprojekte, die Reduzierung des Autoverkehrs in der Stadt, die Förderung des Fahrradfahrens, die Förderung der Elektromobilität, Beratungs- und Informationsangebote, Energieeffizienznetzwerke, oder eine „Best Practice“-Plattform. Auch das Energieteam Bad Wörishofen sei „eingeschlafen“, so Hofer.

Für ein Klimaschutzkonzept gebe es Fördermöglichkeiten, betont Hofer. Auch für die Stelle eines Klimaschutzmanagers verspricht sie sich Fördermöglichkeiten, wenn das Aufgabenprofil entsprechend gestaltet werde. Dieses sollten Verwaltung und Fraktionssprecher gemeinsam erarbeiten.

Beim Klimaschutz müsse jede Kommune Verantwortung übernehmen, betont Hofer und kritisiert: „Bad Wörishofen ist hinsichtlich seiner Klimaschutzmaßnahmen weit hinter vielen anderen Kommunen zurückgeblieben.“

Es gebe „nicht ein einziges nennenswertes von der Stadt initiiertes und umgesetztes Klimaschutzprojekt.“

Hofers Liste der Kritik ist lang. Es fehle an Öffentlichkeitsarbeit und Beratung zum Klimaschutz in Bad Wörishofen und an personellen Kapazitäten. Die Stadt setze ihre Begrünungsvorgaben bei Bauprojekten nicht durch, zudem lägen öffentliche Dachflächen brach, die man gut zur Stromerzeugung nutzen könnte.

Für die Grünen, ÖDP, SPD und Generation Fortschritt bietet der Klimaschutz viele Synergien. Die Glaubwürdigkeit der Gesundheitsstadt Bad Wörishofen werde gestärkt, was auch in der Werbung genutzt werden könne.

Als fahrradfreundliche Stadt erschließe man sich zusätzliche Gäste. Eine klimafreundliche und energieeffiziente Bauweise senke Betriebskosten und steigere die Qualität der Arbeitsplätze in den Gebäuden. Voran gehen könne das aber nur mit klaren Zuständigkeiten, weshalb ein Klimaschutzmanager nötig sei. In Mindelheim, Sonthofen oder Bad Hindelang gebe es Klimaschutzmanager oder -beauftragte. Dort liefen auch viele Projekte.

Der Umweltbeirat schließlich soll Berater für die Stadt und Ansprechpartner für die Bürger sein. Dem Beirat könnten Vereine oder Verbände angehören, die im Umwelt-, Klima- und Naturschutz aktiv sind, ebenso der Umweltreferent des Stadtrates.

Hofer sieht die Kommunalpolitiker hier in der Pflicht. Im Wahlkampf hätten sich „bei der Podiumsdiskussion des Bund Naturschutz alle fünf anwesenden Bürgermeisterkandidatinnen und -kandidaten für die Einrichtung eines Umweltbeirats ausgesprochen“, erinnert Hofer. (mit mz)

