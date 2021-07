Eine Photovoltaik-Freifläche für Mindelheim ist sinnvoll

Plus Die Stadt macht den Weg für eine PV-Freiflächenanlage frei. Sie soll im Gleisdreieck entstehen. Damit ist es aber nicht getan.

Der Klimawandel ist real und ist vom Menschen gemacht. Daran lässt die Wissenschaft keinen Zweifel. Wenn wir wollen, dass unsere Kinder und Kindeskinder noch einigermaßen erträgliche Lebensbedingungen auf unserem Planeten vorfinden, müssen wir alle mehr tun.