Impf-Zwist im Unterallgäu: Landrat Eders Verbot macht keinen Sinn

Plus Der Impf-Zwist, der zum Rücktritt des ärztlichen Koordinators in der Corona-Pandemie geführt hat, war völlig unnötig.

Sollte man öffentlich vermehrt auf Corona-Schutzmaßnahmen wie die Impfung samt den möglichen Angeboten hinweisen, auch in Schulen? Ja, das sollte man – und das wird auch längst so gemacht. Kurz vor den Sommerferien nannte Bayerns Kultusminister in einem Elternbrief, der über die Schulen verteilt wurde, Impfungen das „wirksamste Mittel gegen das Corona-Virus“. Der Brief war versehen mit der Bitte an die Eltern, sich impfen zu lassen, versehen mit allen Hinweisen auf damals gültige Einschränkungen für Kinder- und Jugendliche und dem Vermerk: selbstverständlich auf freiwilliger Basis. Landrat Alex Eder hat den Hinweis an Schulen auf den Sonderimpftag des Landkreises für Kinder und Jugendliche dagegen verboten.

