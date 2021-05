Tolles Balkonkonzert mit Istvan Gregor und Janos Jurenak

Musik lag in der Luft! Endlich wieder! Sehnsüchtig warten Musikerinnen und Musiker auf die Möglichkeit, Gäste mit den Klängen ihrer Instrumente Freude zu bereiten. Istvan Gregor, der Trompeter vom Kurorchester Musica Hungarica, dessen letztes Konzert Ende Oktober 2020 stattfand, machte es jetzt möglich.

Direkt von seinem Balkon hinein in den bayrisch weiß-blauen Himmel flogen die goldstrahlenden Töne, die er seiner Trompete entlockte. Gemeinsam mit Janos Jurenak am Keyboard verzauberte er die Menschen eine Stunde lang mit einer Trompeten-Serenade. Geplant war eine halbe Stunde, doch der Applaus der Menschen dort unten auf dem Innenhof hinter dem Eiscafé „Ital. Eis-Boutique“ von Valter Berlanga, riefen immer erneut nach einer Zugabe.

Die beiden Musiker griffen die Zurufe gerne auf und ließen die Töne tanzen. Die Zuhörer stellten sich am Ende die Frage, ganz wie im gespielten Schlager: „Sag’ mir Quando, sag’ mir wann?“

Istvan Gregor sagt dazu: „Ich weiß nicht wie es weitergeht, ob ich/wir jeden Samstag spielen können, so wie es geplant war, das hängt ganz davon ab, ob wir mit unseren Freunden vom Kurorchester auftreten dürfen. Wir sind gute Freunde, wir halten zusammen. Das ist das, was in dieser Zeit das Wichtigste ist. Musica Hungarica fehlt für das Publikum und auch uns.“

Er berichtet, dass sie mit dem Leiter vom Kurorchester Zsolt Gazsarovszky den ganzen Winter über fleißig „durchgeübt“ haben. Wie schwierig das Corona-Jahr für ihn selbst war, berichtet Istvan Gregor und sagt, dass er im Winter geübt und Instrumente getestet und Neues entwickelt habe und dass er hoffte, dass es in diesem Frühjahr besser werden würde.

Um über die Runden zu kommen, habe er in einer Bäckerei, in einem Einkaufszentrum gearbeitet, Dienstleistungen übernommen wie Schnee räumen und vieles andere mehr.