17.03.2021

Kostenloser Corona-Test in Apotheken

Welche Apotheken bislang mitmachen

Kostenlose Corona-Schnelltests sind jetzt auch in mehreren Apotheken in Bad Wörishofen möglich. Auch in anderen Orten des Unterallgäus bieten Apotheken diesen Service nun an.

Immer größer wird das Netz der Anlaufstellen im Unterallgäu, bei denen ein kostenloser Antigen-Schnelltest gemacht werden kann: Mittlerweile ist dies nicht nur beim Testzentrum des Landkreises in Erkheim und im Rotkreuz-Haus in Babenhausen, sondern auch in mehreren Apotheken möglich. Eine Übersicht über teilnehmende Apotheken ist jetzt im Internet unter www.unterallgaeu.de/corona zu finden. Bei den Apotheken ist ebenso wie im Testzentrum eine vorherige Terminvereinbarung nötig.

„Davon abgesehen versucht das Landratsamt, weitere Möglichkeiten für Schnelltests in den Unterallgäuer Gemeinden zu schaffen“, teilte die Behörde am Dienstag mit.

Kostenlose Antigen-Schnelltests sind laut Landratsamt derzeit in folgenden Apotheken – nach Terminvereinbarung – möglich:

lBad Wörishofen: Eichwald-Apotheke, Hubertus-Apotheke, St.-Ulrichs-Apotheke

lMindelheim: Marien-Apotheke, Rudolf-Apotheke, St.-Stephan-Apotheke

lEttringen: Engel-Apotheke

lHeimertingen: Stern-Apotheke

lKirchheim: Leonhard-Apotheke

lOttobeuren: Rupertus-Apotheke

lPfaffenhausen: St. Josefs-Apotheke

Die Liste der teilnehmenden Apotheken wird unter www.unterallgaeu.de/corona immer wieder aktualisiert. (mz)

Themen folgen